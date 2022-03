OPINII Sâmbătă, 05 Martie 2022, 08:40

Siegfried Muresan • Contributors.ro

Răspunsul Uniunii Europene la cererea de aderare semnată joi de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, trebuie să fie „da, sunteți bineveniți, haideți să ne apucăm de treabă”.

Siegfried Muresan Foto: Arhiva personala

Acesta este mesajul pe care l-am transmis și Ucrainei săptămâna aceasta în plenul Parlamentului European după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare. Iar tot ceea ce Uniunea Europeană oferă Kievului în momentul de față trebuie să-i ofere și Chișinăului.

De ce UE trebuie să răspundă pozitiv cererii de aderare a Republicii Moldova

Republica Moldova este la fel de importantă pentru securitatea Uniunii Europene cum este și Ucraina. Nu putem trăi în siguranță în interiorul granițelor celor 27 de state membre dacă nu avem în vecinătatea noastră imediată țări care sunt sigure, stabile și prospere. Am transmis acest lucru în Parlamentul European de foarte multe ori în ultimii ani. Acum, însă, Uniunea Europeană începe să înțeleagă mai bine importanța Republicii Moldova pentru siguranța noastră. Trebuie să ne folosim de această oportunitate.

Republica Moldova a demonstrat în ultimul an că vrea și poate să implementeze reformele agreate cu Uniunea Europeană și că își dorește integrarea europeană. În plus, în aceste zile am văzut cu toții cum atât autoritățile de la Chișinău, cât și cetățenii Republicii Moldova au acționat în spirit european: au deschis granițele refugiaților din Ucraina care au nevoie de ajutor, le-au oferit apă, hrană, adăpost. Republica Moldova a dovedit că acționează în baza valorilor și principiilor europene.

Republica Moldova este condusă de o majoritate politică proeuropeană fiindcă cetățenii au votat acest lucru în proporție covârșitoare la ultimele alegeri parlamentare și prezidențiale. Cererea de aderare semnată joi este, deci, expresia dorinței majorității cetățenilor săi.

În acest context, răspunsul nostru firesc la cererea de aderare trebuie să fie „da”.

Cel mai mare impediment al aderării la UE a fost depășit

Pentru aderarea la Uniunea Europeană sunt, evident, mulți pași de făcut. Atât din partea Republicii Moldova, cât și din partea Uniunii Europene. Dar nu trebuie să ne sperie acest proces mai dificil fiindcă el nu a fost niciodată cel mai mare impediment al aderării Republicii Moldova la UE.

Cel mare impediment a fost până acum lipsa unei clase politice la Chișinău care să vrea apropierea de Republica Moldova și care să reformeze și să modernizeze țara. Vedem că acest lucru s-a schimbat în bine în ultimul an.

Un alt impediment a fost lipsa de încredere a liderilor europeni în clasa politică de la Chișinău. Vedem acum că președinta și Guvernul Republicii Moldova se bucură de încredere din partea liderilor europeni. Președinta Maia Sandu a fost primită de liderii europeni în ultimul an la Bruxelles, la Paris, la Berlin și în alte capitale europene. Mai mulți politicieni importanți au venit la Chișinău în ultima perioadă.

Beneficiile concrete încep să apară încă dinainte de aderarea propriu-zisă la UE

Chiar și până la aderarea propriu-zisă, dacă începem să parcurgem aceste etape de aderare, vor apărea deja beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova.

Spre exemplu, eu am propus în urmă cu patru săptămâni o etapă preliminară de aderare, sub forma integrării în piața internă europeană. A adera la piața internă europeană înseamnă că Republica Moldova și cetățenii săi s-ar bucura nelimitat de avantajele pieței unice. Mai exact, produsele moldovenești ar putea fi exportate nelimitat, fără niciun fel de limite și cote, în Uniunea Europeană. Iar produsele europene ar ajunge mai ușor și la un preț mai mic în Republica Moldova. Prin această aderare, am avea în Republica Moldova standarde de calitate și de mediu exact ca în Uniunea Europeană, ceea ce ar duce la o creștere a calității vieții oamenilor. Nu în ultimul rând, aderarea la piața internă ar oferi cetățenilor din Republica Moldova libertatea de a munci, de a studia și de a se stabili oriunde în Uniunea Europeană, mult mai ușor decât o pot face până acum.

Așadar, de îndată ce ne apucăm de acest proces de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, sunt beneficii concrete pentru oameni.

Ce pot face cetățenii Republicii Moldova pentru accelerarea aderării la UE

Cererea semnată joi de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, trebuie depusă în mod oficial la instituțiile europene. Uniunea Europeană va veni apoi cu un răspuns care trebuie să fie unul pozitiv, apoi vom trece la treabă. Este foarte important că există acum voință politică atât la Chișinău, cât și la Bruxelles și în capitalele europene.Citeste intregul articol pe Contributors.ro