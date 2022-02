OPINII Luni, 28 Februarie 2022, 19:15

Cosmin Gabriel Pacuraru • Contributors.ro

Problema energetică va demola toate partidele!

În partid există două tipuri de "valoroși": cel care aduce bani și cel care aduce voturi. "Valorosul valoroșilor" este cel care aduce și bani și voturi.

În partid șeful trebuie să-și servească subalternii, adică pe cei care l-au ales, pe cei care i-au dat bani. Deci este relativ cine este "șef" într-un partid.

În partid există o singură ideologie: "să pupăm inelul" șefului și să cotizăm atunci cand ni se cere. Dar am spus că șeful nu este întotdeauna cel care este formal "șef". Așa ne trezim că apar fel de fel de ciudați cu un "selfesteem" exagerat care nu au habar de domeniul pe care este așezat fotoliul "repartizat", uneori care nici nu sunt membri de partid, dar care sunt o rotiță în "partida" care l-a "uns" în fotoliu.

Mitologia urbană actuală localizeaza "partida" în servicii sau în masonerie. Funcționează un fel de teorie a conspirației ce cu greu poate fi demontată din cauza miturilor referitoare la secrete și discreție. Adevărul îl aflăm doar dacă "urmărim banii". Nu este treaba noastră de a investiga posibile fapte penale. În energie este vorba de mulți bani. Bani de la companii, bani de la grupuri de interese nelegitime, bani de la "mafie", bani din salarile gigantice, bani de la căpușe. Unde se duc? Greu de arătat cu degetul în vreo direcție. Stau și mă întreb de ce nu s-a mai auzit nimic de "operațiunea" de sigilare a birourilor SGG (acolo unde există pâinea și cuțitul în transportul de energie – Transelectrica și Transgaz) din interimatul de acum un an și puțin al actualului premier.

Sunt convins că nu serviciile și nu masoneria sunt în spatele cangrenei din energie. Poate serviciile ar trebui să fie mai atente la această infrastructură critică de interes național. Dacă ne uităm la ceea ce a scris presa, observăm că există o oligarhie cleptocratică, care dirijează "resursa umană" din industria energetică. Azi X este director la o companie naționala, mâine îl găsim în consiliul de administrație de altă companie importantă, poimâine este în eșalanul doi la o companie mai mică deoarece partidul care l-a pus nu mai este la putere. Un fel de "rotitea cadrelor".

Asta se întâmplă de mulți ani. Asta s-a întâmplat în special în ultimii 10 ani, din guvernul Ponta. Latura pesedistă din PNL (adică ALDE) s-a desprins și și-a revendicat energia. Au rezistat și sub Dragnea. Azi sunt recuperați de PNL. Aceeași oameni pe aproximativ aceleași posturi. Așa ne-am trezit cu niște "carașoli" și "lămbruțe" care au în mână producția și transportul de energie sau "supraveghează" piața. Să nu ne mai întrebăm de ce a crescut exponențial prețul megawattului!

Astăzi cel mai mult are de pierdut PNL-ul, sigla sub care de peste doi ani se "gestionează" energia și sub care se definitivează armaghedonul industriei energetice. Urmează cel al agriculturii și industriei alimentare. Dar cu sârguință participă și PSD-ul, cel care are în curte cele două Trans-uri (Transelectrica și Transgaz) la Secretariatul General al Guvernului. PSD-ul este inițiatorul Ordonanței 114, începutul adevăratei demolări. Astăzi Teodorovici, fostul "păstor" al finanțelor și cel care a semnat celebra ordonanță este "consilier pe probleme de energie" la AUR. Sârguința se vede și la deja micul USR, mare promotor european de "green energy", adică strategia care vrea să ne scoată de sub monopolul rusesc al gazelor și să ne bage sub monopolul chinez al metalelor și pământurilor rare. Nu am uitat de PMP: cațiva "omuleți" cu adeziune la acest grup sunt infiltrați în fel de fel de companii de stat tot pe postul de sinecuri aparatnice demolatoare.

Unde sunt adevarații profesioniști? La pensie sau așteptându-și pensia, arătând pe Facebook cât de mari prostii s-au făcut în ultimii 15 ani. Toată lumea din sistem se plânge că nu vine nimeni și nimic din urmă. Probabil că facultățile scot ingineri, dar nu știm unde sunt aceștia deoarece nu se regăsesc în companiile din energie. Nu se regăsesc pentru că în acestea sunt angajate sinecurile de partid. Nu se regăsesc deoarece ordinea fireasca a lucrurilor (adică în 15 ani să aibă șansa de a deveni șef de secție și în 25 de ani manager) este deranjată de acest sistem ticălos al partidelor.

Sărăcia energetică în care suntem, cea care este principala cauză a creșterii prețurilor, după care abia urmează Gazpromul și certificatele de CO2, va fi accentuată de seceta ce urmează. Hidroelectrica nu va mai avea ce uzina, nu va mai avea ce produce. Nu vom mai avea de unde să importam (dacă va mai exporta careva) deoarece capacitatea este aproape de maxim, deci prețurile vor mai crește.

În curând sistemul energetic va crăpa și toate partidele care au fost la guvernare vor deconta. Pericolul este că numai unul din partidele parlamentare nu a fost la putere. AUR dacă l-a luat consultant în energie pe Teodorovici (cel depre care presa a relatat că este guvernator la o bancă rusească) însemnă că ne așteaptă vremuri și mai grele după 2024 cănd se pare ca AUR va avea un procent semnificativ în Parlament.

Energia resetează relațiile economice regionale

De câteva zile avem, colac peste pupăză, agresiunea militară a lui Putin asupra Ucrainei. Am intrat într-o nouă era energetică. Primul val de sancțiuni economice aplicate Federației Ruse intră în vigoare. Vor mai veni și altele. Moscova deja a amenințat, prin vocea fostului președinte Medvedev, ca prețul metrului cub de gaz va fi de 2 euro (1000 mc - 2000 euro). Asta dacă nu cumva fluxurile energetice vor fi stopate.

Toate țările își vor securiza producția de energie, exporturile devenind prohibite. Cum România este importator net de energie electrică de trei ani și cu un procent din ce în ce mai mare din consum provenit din importul de gaze rusești, ne putem astepta la o imensă foame de energie.

Profesorul Chisăliță spune că energia ce se va produce în acest an este deja vânduta. Confirmarea vine și de la autorități. Mai mult decât atât, sunt mișcări pe piața românească de gaze pentru a umfla prețurile, mișcări devoalate tot de Dumitru Chisăliță , mișcări care au ca rezultat un import la preț mare și un export la preț mic. ANRE-ul habar nu are pe ce lume se află.