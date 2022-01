Capul face, capul trage: Efectul Placebo și vaccinarea

La prima doză de vaccin a fost... interesant. Pe principiul culcat bine, sculat mort... M-am vaccinat dimineață, iar restul zilei a decurs normal. Pe seară am început să mă simt un pic ciudat și m-am culcat mai devreme decît în mod normal. Pe la trei sau patru dimineața, m-am trezit brusc, cu febră și frisoane puternice. Tremuram ca Vrancea în '77!

Am luat niște ibuprofen și totul a trecut în jumătate de oră. Nici la a doua și nici la treia doză nu am mai pățit nimic, deși probabilitatea unor astfel de efecte secundare crește după prima doză. Lucru care mă face să mă întreb: febra a fost reală sau ce am simțit a fost doar rezultatul auto-sugestiei?

De efectul placebo probabil că ați mai auzit. În esență, ce crezi că se va întîmpla îți va influența semnificativ percepția asupra lucrurilor. În bine sau în rău...

Mecanismele care stau la baza acestui efect nu sînt cunoscute cu precizie căci sînt foarte multe componente care intervin, precum structura genetică sau vîrsta - copiii par a fi mult mai susceptibili, de exemplu. Una peste alta, o bună parte dintre noi reacționăm la placebo, într-o măsură mai mare sau mai mică. Acest efect explică, de exemplu pretinsa eficacitate a rugăciunilor sau a blestemelor. Sau a "medicamentelor" homeopate. Evident, nici rugăciunile, nici blestemele și nici pastiluțele cu zahăr (vîndute la un preț de speculă...) nu schimbă cu nimic realitatea, dar pot modifica percepția noastră asupra ei.

Dar să ne întoarcem la subiectul principal, vaccinurile. Se face mult tămbălău pe tema efectelor adverse imediat după vaccinare: febră, frisoane, durere de cap, oboseală. Cei din tabăra pro-vaccin se uită la ele ca la un rău necesar, o mică neplăcere care trebuie acceptată pentru a beneficia de protecția oferită împotriva bolilor; ceilalți, anti-vaxxerii, le flutură cu satisfacție ca pretinsă dovadă a "nocivității" tratamentului.

Și acum partea nostimă: un studiu[1] publicat acum două zile, ce a urmărit reacția la vaccinare a unui mare număr de oameni (peste 45 de mii, dintre care jumătate au primit un vaccin anti CoViD-19, iar ceilalți, doar un placebo) arată că marea majoritate a "efectelor adverse" se datorează... capului. Bineînțeles, vaccinurile chiar pot să producă febră, frisoane etc.; este o reacție normală a organismului, dar o treime dintre cei care NU au primit vaccinul, ci doar o injecție simplă, cu ser fiziologic, au raportat aceste reacții! Da, un om din trei s-a plîns de problemele create de vaccin, deși nu fusese vaccinat!

Comparația dintre cele două grupuri a arătat că 76% dintre cazurile de "efecte adverse" raportate la prima doză și 52% dintre cele legate de a doua doză nu au nici o legătură cu realitatea... Da, ați citit bine: 76%, adică peste trei sferturi! Trei oameni din patru se plîng de vaccin, doar pentru că sînt convinși că vor păți ceva!...

Probabil că ați citit Dune sau ați văzut filmul. "Frica ucide mintea." Așa este, dar pentru frică avem un antidot: educația. Putem să combatem frica dacă știm mai multe despre cum funcționează lumea în realitate, dacă o înțelegem așa cum e ea, nu așa cum ne-o închipuim noi.

Putem să ne luptăm cu frica și putem învinge.

Doar să vrem...

