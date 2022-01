Solutii de aplicat imediat pentru diminuarea efectelor dezastruoase ale cresterii preturilor la electricitate energie termica asupra populatiei si economiei Romaniei

Acest text se adresează, sub forma unei scrisori deschise, Parlamentului Romaniei, Guvernului, Ministerului Energiei, ANRE și Consilului Concurentei.

In prezent, in Uniunea Europeana, exista diferite organizari sau structuri ale pietei libere de electricitate, care insa, in toate Statele Membre, trebuie sa respecte citeva principii de baza:

- libertatea intrarilor-iesirilor din piata ale actorilor, in functie de evaluarea lor economica si financiara a oportunitatilor existente,

- principiul “unbundling”-ului (separarea productiei de transport, si distributie)

- .integrarea sistemelor cu cele ale vecinilor si deschiderea oportunitatilor de schimburi reciproce

Electricitatea este tratata in acest caz ca si “commodity” (produs disponibil pe piata), desi, sunt sunt teorii si modele care trateaza electricitatea ca fiind un “sistem” si nu produs (probabil, de aceea si vorbim atit de mult de Sistem Energetic National si/sau “independenta energetica” – iar asta din urma, nu poate fi atinsa decit cu resurse proprii si sistem propriu, care, din pacate, sau din fericire, nu pot fi decit “nationale”, sau, mai corect – ale MS-Statelor Membre. )

Totusi, Statele Membre, pot si trebuie sa decida, asa cum considera ele mai bine, sa impuna actorilor din piata de energie (producatori, transportatori, distribuitori, furnizori) obligatii de serviciu public, pentru urmarirea obiectivelor fundamentale ale interesului economic general.

In mod evident, obligatiile de serviciu public, prin stabilirea pretului la electricitate constituie fundamental o masura ce distorsioneaza “piata de electricitate” (NA daca este facuta arbitrar si nu competitiv).

Impunerea obligatiilor de serviciu public (in loc de “reguli de piata”) si stabilirea preturilor energiei (la cost, pentru acoperiea acestuia, si nu “la “piata”) trebuie facuta atunci cind:

Furnizarea energiei este in mod substantial restrinsa si/sau sunt cresteri de preturi anormal de mari “in piata” Se constata, in mod evident, esecul “pietei” in stabilirea preturior, sau, se constata esecul interventiei (NA sau ne-interventiei) Autoritatii de Reglementare (ANRE) sau Consiliului Concurentei

Mai mult, se constata o actiune total dezordonata a Statului, in alocarea de subventii, plafonari, amenzi date operatorilor din piata ca urmare a unor reglementary confuze, sau “oportunitatilor” oferite acestor operatori de “disfunctionalitatile pietei”!...iar mai nou, se aplica “plafonarea preturilor” (pe ce baza, cum s-au calculat netransparent, nu se stie)

Aceste 2 elemente de mai sus, justifica interventia Statului “in piata”,(NA. in mod competent,) in vederea protejarii interesului public si economic general si ordonarii simple si clare “a pietei”.

In cazul specific al Romaniei, constatindu-se esecul institutiilor chemate sa reglementeze/urmareasca “piata de energie” si, mai ales lipsa unei perspective clare de viitor, este momentul sa se ia masuri drastice de reorganizare a “piatei de electricitate”, reparindu-se astfel si niste erori din trecut, care, si ele ne-au adus in situatia de astazi, prin:

Integrarea companiilor de stat (hidro, termo, nuclear), care, oricum reprezinta deja ~80% din productia de energie a Romaniei , intr-o singura companie nationala si constituirea unui “pool de energie” al acesteia, cu pretul rezultat; fiecare producator va fi remunerat “la cost” - apropos, nimeni nu stie exact astazi, costurile de productie - (asigurindu-i-se viabilitatea financiara) si reglementat ca atare cu standarde de eficienta energetica specifice

, intr-o singura companie nationala si constituirea unui “pool de energie” al acesteia, cu pretul rezultat; apropos, nimeni nu stie exact astazi, costurile de productie Se va constitui un “cumparator unic” care va achizitiona energia de la aceasta companie integrata precum si de la alti producatori, prezenti si viitori, care vor dori sa intre in piata, va distribui energia la pret unic catre toti distribuitorii existenti, iar acestia, vor distribui/furniza energie direct consumatorilor lor din aria lor de licenta, la costul lor specific , asigurindu-li-se viabilitatea financiara. Acestora, le trebuie impuse urgent termene, cel putin de: instalare a contoarelor inteligente pentru consumatori, sisteme de tarifare adecvate (orar, zilnic, sezonier) si masuri de reducere a CPT, care in Romania sunt de aprox, 2-2,5 ori mai mari ca in restul Statelor Membre UE) si nu sunt urmarite strict

, asigurindu-li-se viabilitatea financiara. Acestora, le trebuie impuse urgent termene, cel putin de: Se respecta principiul “unbundling” (separare productie de T & D), si se deschide “piata” altor producatori, care pot livra fie catre cumparatorul unic (in sistemul T), fie catre distribuitori (D)

In acest fel, vom avea, cel putin pe o perioada scurta, o transparenta ca costurilor, si o oportunitate pentru investitii pentru reducerea acestora, un tratament egal si corect al consumatorilor si protectie mai buna a acestora.a acestora.

COSTUL ESTE SINGURUL CRITERIU OBIECTIV DE EVALUARE SI DE AICI TREBUIE INCEPUT TOTUL, PE LANTUL Productie +Transport +Distributie

Mai jos, sunt prezentate niste date sintetice, (EUROSTAT) ref. Romania, Germania si Danemarca, in se care demonstreaza de ce “liberalizarea” pietei energiei in Romania este un process esuat, si de ce nu poate functiona in viitor;

Ce se observa din cele de mai jos: