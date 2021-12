Incompetență sau rea-intenție? CFR sabotează legătura feroviară București – Aeroport Henri Coandă

Încă de la inaugurarea chinuită de la finalul lui 2020, conexiunea feroviară dintre București Nord și Aeroportul Henri Coandă a funcționat șchiop, cu trenuri rare – doar un singur tren pe sens la fiecare 40 de minute – și cu un timp de parcurs oricum prea mare, de 25 de minute pentru cei 19 km ai liniei. Iar asta face linia de tren mult prea puțin atractivă față de autoturismul personal. Situația nu este de mirare, ținând cont că linia a fost proiectată greșit și a fost construită cu tehnologii vechi și depășite.

Pe deoparte linia este simplă, deci trenurile în sensuri opuse trebuie să se aștepte unul pe celălalt. Iar din acest motiv frecvența de circulație nu poate fi crescută, pentru că pe lungimea liniei nu există locuri unde trenurile care circulă în sensuri opuse să se poată încrucișa, adică să treacă unul pe lângă altul.

Apoi există și limitarea dată de gara de la Aeroportul Henri Coandă, care în mod total eronat și de neînțeles, a fost construită cu doar 2 linii în loc de minimul necesar de 3 linii. Acest fapt limitează drastic capacitatea de operare, deci posibilitatea de a crește frecvența de circulație, ori de a asigura în viitor legături directe de la aeroport și cu alte orașe, precum Ploiești sau Brașov.

În acest context, nu este de mirare că până la ora actuală această conexiune feroviară este un eșec, ratând cu succes toate obiectivele pentru care a fost construită. Cu doar puțin peste 1000 de pasageri pe zi, în loc de un minim 1500 de pasageri pe oră, linia nu contribuie în nici un fel la decongestionarea traficului auto pe DN1 între București și Otopeni și nu îmbunătățește câtuși de puțin legătura capitalei cu principalul aeroport.

Însă chiar și cu aceste premise nefavorabile, în urmă cu un an, încă înainte de inaugurare, arătam că există posibilitatea de a dubla ușor linia, pe 15 km din cei 19 km ai săi. Ceea ce ar permite creșterea frecvenței de operare, la un tren pe sens la fiecare 10′. Adică s-ar putea ușor obține o creștere de patru ori a capacității a liniei, fără a afecta capacitatea magistralei feroviare București Nord – Ploiești.

Soluția de dublare pe care am propus-o în 2020

Ideea nu era nici măcar una originală, ci presupunea strict refacerea unui racord abandonat din zona București Triaj, care atunci când a fost construit, în urmă cu mai bine de o jumătate de secol, a avut exact acest scop: de a asigura dublarea magistralei feroviare 700 București – Urziceni – Galați, magistrală din care astăzi se desprinde racordul spre Aeroportul Henri Coandă. Soluția însă a fost ignorată de CFR, așa că linia a continuat să fie un eșec pe tot parcursul primului său an de funcționare.

Iată însă că, la final de 2021, pe 16 decembrie, prin Regionala București, CFR SA a lansat o licitație pentru “creșterea capacității de circulație pe distanța București Nord-PM Pajura – Mogoșoaia”. În traducere liberă, aceasta licitație se referă la dublarea parțială a liniei dintre București Nord și Aeroportul Henri Coandă.

La gândul că în sfârșit lucrurile se urnesc într-o direcție corectă, chiar și la un an după inaugurare, m-am bucurat să citesc despre acest anunț. Creșterea capacității liniei prin dublare este esențială pentru această conexiune, atât de importantă pentru economia Bucureștiului, pentru dezvoltarea Aeroportului Henri Coandă și pentru succesul viitorului Tren Metropolitan București. Dat fiind că soluția pe care o propusesem în urmă cu un an era atât de trivială și de intrinsecă modului în care a fost proiectat și construit complexul feroviar București, am fost convins că este exact ceea ce intenționează CFR să pună în aplicare.

Dar, stupoare! Citind cele 59 de pagini inutile ale caietului de sarcini – de ce sunt oare documentele de licitații din România atât de absurd de stufoase?! – am descoperit că CFR intenționează să aplice o soluție care – nici mai mult, nici mai puțin – sabotează conexiunea feroviară Aeroport Henri Coandă – București Nord și în același timp afectează capacitatea magistralei feroviare București Nord – Ploiești. Ori asta este de-a dreptul o nefericită performanță!

În varianta propusă de CFR prin această licitație, trenurile dinspre Aeroportul Henri Coandă spre București Nord nu vor mai circula direct spre București pe la Parc Mogoșoaia. Ci vor parcurge 7 km în plus, pe linia numită Racordul Buciumeni, care ocolește toată Mogoșoaia, după care vor intra direct în magistrala București Nord – Ploiești, până la Chitila, de unde vor circula mai departe spre București pe un racord nou construit.

Comparație între soluția CFR și soluția pe care am propus-o în 2020. Cu linie continuă sunt linii existente. Cu linie întreruptă sunt liniile noi de construit în cele două variante.

Soluția propusă de CFR este un non-sens pe mai multe paliere. Pe deoparte, trenurile pe sensul dinspre aeroport spre București vor face 40 de minute, față de 25 de minute cât fac astăzi. Iar acest fapt va reduce și mai mult atractivitatea serviciului, fiind clar și previzibil că trenurile în acest sens vor circula sistematic cu doar câțiva călători. Pentru că timpul de parcurs până în Gara de Nord va deveni absolut inacceptabil, comparat cu taxiurile și cu mașinile personale, chiar și în condițiile de trafic aglomerat din București.

În al doilea rând, această soluție pune în conflict de trafic trenurile dinspre aeroport cu magistrala București – Ploiești, pe cei 3 km dintre Chitila și Buciumeni. Acest conflict de trafic va limita capacitatea de circulație pe ambele magistrale, ceea ce compromite total ideea de “creștere de capacitate”.

Și asta pentru că la Buciumeni, la intrarea în Magistrala București – Ploiești, trenurile dinspre aeroport “vor vira la stânga” spre București. Ca la orice “viraj la stânga”, atunci când încrucișezi un sens și te înscrii pe celălalt, manevra nu poate fi efectuată decât atunci când nici spre, nici dinspre Ploiești nu circulă niciun tren. Iar acest lucru nu se poate asigura decât prin SCĂDEREA CAPACITĂȚII magistralei București – Ploiești.

Ceea ce mai departe înseamnă că trenurile dintre Aeroport Henri Coandă și București Nord nu vor putea fi prea dese, pentru că atunci nu mai ar mai rămâne loc pe linie pentru trenuri dintre București și Ploiești. Adică pentru trenurile între București și Ardeal, respectiv București și Moldova, căci și unele și altele folosesc secția București – Ploiești.

Deci nu este deloc de mirare că singurul câștig al soluției propuse de CFR este o creșterea a frecvenței de circulație între București și Aeroport Henri Coandă, de la un tren la 40 de minute, abia la un tren la 30 de minute !! Practic, un câștig marginal, care nu aduce nici o îmbunătățire semnificativă a serviciului. Ba chiar aduce o degradare a serviciului, în condițiile în care dinspre aeroport spre București trenul va face 40 de minute, dublu față de cât este normal pe această distanță.

De exemplu, la Viena, cei 19 km dintre Wien Mitte (Viena Centru) și Wien Flughafen (aeroport) se parcurg în 20 de minute. Vorbim de exact aceeași distanță ca și în cazul București Nord – Aeroport Henri Coandă. În plus, trenurile de aeroport de la Viena circulă din 15 în 15 minute, alternat spre Wien Mitte (gara centrală) și Wien Hauptbahnhof (gara principală).

În al treilea rând, soluția propusă de CFR este un non-sens, chiar atunci când este pusă în propriul context. Pentru că, reducând capacitatea magistralei București – Ploiești simultan cu limitarea capacității liniei București – Aeroport Henri Coandă, devine inutilă creșterea de capacitate propusă de CFR pe secția dintre Chitila și București. În realitate nu vor circula mai multe trenuri, întrucât nu vor avea de unde să vină. Și atunci de ce să mai arunci cu banii pe investiție? Doar ca să arăți din nou că "românii nu vor să circule cu trenul"?!