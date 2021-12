Electrica SA și banii în vânt sau soare

Am rămas surprins când am văzut că grupul Electrica SA, firmă deținută de Ministerul Energiei în proporție de 48,78%, se împrumută cu aproape un miliard de lei pentru a avea capital de lucru. Asta după ce "a achiziționat" niște proiecte de parcuri eoliene sau fotovoltaice. "Proiecte" înseamnă că a cumpărat niște hârtii de la unii, proiect tehnic, avize prealabile și cine știe mai ce … Aici găsim informația potrivit căreia anul acesta a cumpărat un proiect de parc eolian cu 8.500.000 euro (42.500.000 lei) undeva în Dobrogea și 4.730.000 euro (23.650.000 lei) si două proiecte de parcuri solare undeva în Satu Mare.

Date din site-ul Ministerului de Finate Crucea Power Park SRL Constanta (parc eolian Crucea – 8.470.000 euro)

Date din site-ul Ministerului de Finate Sunwind Energy SRL Constanta (parc fotovoltaic Satu Mare 2 – 1.485.000 euro)

Date din site-ul Ministerului de Finate Sunwind Energy SRL Constanta (parc fotovoltaic Satu Mare 3 – 3.245.000 euro)

Pentru a intelege pe se s-au dus banii 13.230.000 euro ne uitam la capitalul social (3.000 lei pentru toate cele trei firme cumpărate) la active circulante (2.380.969 lei – 478.193 euro pentru toate cele trei firme) si la datorii (2.666.230 lei – 533.426 euro pentru toate cele trei firme).

Dacă vântul bate ceva mai tare în Dobrogea, sigur în Satu Mare soarele nu strălucește chiar așa de mult. 66.150.000 lei pentru niște hârtii plătiți la niște privați. Întrebarea este cine construiește respectivele parcuri și cine le pune în funcțiune? Nu se spune nimic deoarece chiar și eu am înțeles când am citit prima dată știrea că ar fi cumpărat parcurile. "NU!", mi-a precizat cineva din companie, "e posibil ca investiția în morile de vânt sau panourile solare să fie făcuta tot de Electrica, e posibil ca noi am creditat niște privați verzi" a mai precizat sursa mea. Nu sunt singurii bani spânzurati de Electrica: anul trecut a mai cumpărat încă două rânduri de hârtii cu 5.400.000 euro (27.000.000 lei). Cică este "orientare stategică" având de mâncat numai anul acesta pe investiții 712,4 milioane de lei. Bineînțeles că nu toți banii se duc pe "hârtii", dar cam 10% sunt duși pe așa numitele "proiecte". O interpretare ar fi că Electrica creditează companii private din banii pe care îi are și se împrumută pentru capitalul de lucru. Oare câte companii aflate în subordinea Ministerului Energie au această practică?

Revenind: Electrica SA are ca misiune distribuția de energie electrică, fiind în acelasi timp și furnizor pe piața liberă pentru energie electrică și gaze naturale dar și furnizor de ultimă instanță pentru energie electrică. Pe piața de distribuție de gaze cota este nesemnificativă, dar pe piața de distribuție are o acoperire monopolistă semnificativă, mai precis 3,8 milioane de familii sau companii primesc energie electrică prin intermediul rețelelor pe care le deține. Și să nu uităm ca această rețea este parte din infrastructura critică de energie electrică.

De asemenea nu trebuie să uităm că acum un an, pe 8 ianuarie 2021, micul black-out s-a produs pe teritoriul a două subsidiare, SDE Transilvania Nord și SDE Transilvania Sud. Au mai apărut în presă și multe plângeri ale consumatorilor captivi, din care deducem că de fapt minunata companie aproape de stat Electrica nu își îndeplinește misiunea, dar se ocupă cu "orientarea strategică" spre producția de energie regenerabilă.Citeste continuarea pe Contributors.ro