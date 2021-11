Echipa câştigătoare a Preşedintelui Iohannis

La un an de la alegerile parlamentare, România are, în fine, o echipă câştigătoare : alianţa social-liberală şi-a definitivat lista de miniştri şi aşteaptă votul în Parlament. În cele din urmă, dorinţa de stabilitate a şefului de stat este îndeplinită. Ludovic Orban este înlăturat din PNL,iar perspectiva suspendării din funcţie, iniţiată de PSD şi AUR, eliminată definitiv. Preşedintele Iohannis a încredinţat, la un an de la momentul în care PNL clama victoria împotriva PSD, partidului condus de Marcel Ciolacu controlul asupra puterii executive.

Căci, privită cu luciditatea care nu mai pare să îl definească pe Preşedintele Republicii, negocierea posturilor din cabinet a oferit PSD privilegiul de a participa la guvernare,fără a fi cu adevărat responsabil pentru eşecul acestei formule politice. Premierul desemnat nu are nici experienţa şi nici autoritatea de a domina un astfel de guvern. PSD are, acum, la cel mai înalt nivel, pârghiile necesare spre a pregăti, tenace, viitorul succes electoral, oferind, în acelaşi timp, reţelei sale de clienţi şansa de a exploata bugetul de stat.

Marcel Ciolacu, recent propulsat la şefia Camerei Deputaţilor, a câştigat pentru PSD ceea ce ce PSD intenţiona să câştige. Demagogia şi populismul fesenist au ,prin Gabriela Firea, de azi înainte, o voce dedicată apărării familiei. Revenirea lui Sorin Grindeanu, desemnat vicepremier, nu face decât să întărească sentimentul unei restauraţii a colegilor de acţiune ai lui Liviu Dragnea. Absenţa lui Florin Iordache este de regretat: tabloul de familie ar fi fost atunci cu adevărat întreg şi armonios.

Echipa câştigătoare din PNL a redus acest partid la statutul de anexă a instituţiei prezidenţiale. PNL a încetat, o dată cu naşterea guvernului de acum, să mai conteze cu adevărat. Tensiunile care au urmat negocierilor au dezvăluit aroganţa şi inepţia celor care au oferit inamicilor de ieri întreg avantajul strategic. Florin Cîţu este, în acest context, o fantoşă lipsită de legitimitate. Poziţia sa este doar aceea de executant al comenzilor prezidenţiale. Sciziunea din PNL este încă mai profundă decât pare. Ea implică nu doar naşterea aripii Orban, ci şi apariţia unui centru de putere organizat în jurul celor care îl contestă pe actualul preşedinte. Mediocritatea este calitatea preţuită de cei care au luat în stăpânire PNL.