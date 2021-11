Marele Jeg al stalinismului din Romania

Cantaretul din exil Jean Moscopol il numea, facandu-se ecoul poreclei din tara, Gheorghiu-Jeg. Cel care avea sa devina micul Stalin al Romaniei s-a nascut pe 8 noiembrie 1901 la Barlad. A murit la Bucuresti pe 19 martie 1965. A dominat secta comunista din Romania timp de un deceniu, ca lider al grupului din inchisori, apoi vreme de doua decenii ca strongman, despot, dictator, pana la neasteptata sa moarte. Nu se considerea un corifeu al ideologiei marxist-leniniste. A lasat "frontul ideologic" in subordinea moscovitului Leonte Rautu. La "organizatoric" s-a bazat un timp pe Alexandru Moghioros.

Era vindicativ, intrigant, lipsit de scrupule. Cand i s-a pus pata pe Lucretiu Patrascanu, a facut tot ce putea spre a-l distruge. Credea in dogmele comuniste? In felul sau, cred ca da. Bolnav de suspiciune, n-a inteles doua lucruri: Pofta de putere a lui Nicolae Ceausescu si frivolitatea lui Ion Gheorghe Maurer, avocatul cinic pentru care vanatorile erau mai importante decat bunastarea oamenilor.

Se lupta cu fostii ceferisti (Constantin Doncea si Dumitru Petescu), dar nu simtea ca ultra-obedientul Nicu C . era macinat de resentimente inavuabile. Ca ii va face de petrecanie postum. Precum Nikita Sergehievici lui Papașa Vissarionovici. Viata sa de familie a fost intrerupta in 1933. Dupa iesirea din ilegalitate, a incercat sa fie un bun parinte. Fiica cea mare, Lica, a profitat si a abuzat de febletea sa pentru ea si cei trei copii ai ei cu primul sot, Marcel Popescu. Dar si Lica trebuia sa se incadreze in tiparele dictaturii. La nevoie, parintele ordona lichidarea favoritului principesei. Compensatia? Deplin acces la resursele statului pentru sustinerea carierei "tarentatei" actite.

In ultimii ani de viata, a intors macazul in relatiile cu Kremlinul. A permis o vaga liberalizare interna. Derusificarea s-a derulat cu maxima viteza. Dej l-a admirat pe Stalin. Se considera un discipol credincios al generalissimului. Fara Stalin, nici ei, nici ceilalti bolsevici locali n-ar fi ajuns nicicum si nicicand in fruntea tarii. Stalin l-a simpatizat: Era proletar, etnic roman, disciplinat. Nu avea in dulap scheletul lui Marcel Pauker, ucis in URSS in anii Marii Terori. Ana era cominternista, Stalin a ingropat Cominternul. Adoratia Anei il lasa pe Stalin indiferent. Calmul obsecvios al lui Dej era ceea ce bossul dorea. Dej nu era un scelerat sadic precum Matyas Rakosi, Stalinul maghiar, gnom la propriu, in plus evreu. Parintele popoarelor putea avea incredere in electricianul ceferist din Romania. N-a gresit. Stalinismul lui Gheorghiu-Dej a fost indefectibil.

