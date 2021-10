“Bailout guvernamental acum pentru termoficări” Este bine oare numai atît?

Bailout-ul pentru termoficari acum, este o solutie “de avarie” si, ca orice solutie luata fortat, in criza, nu poate fi intrinsec decit o solutie proasta, neeconomica si daunatoare pe termen lung, daca ramine doar asa. O avem in acest an si apoi o repetam si la anul si celalat an si tot asa la nesfirsit? Nu se poate.

Am citit parerile diversilor experti, de exemplu Dl. Peiu, Dl.Chisalita si multi altii, care abordeaza numai problema “supply-side” (adica n-avem gaze, n-avem carbuni, n-avem electricitate etc.), dar, nimeni, dar absolut nimeni, dar, mai ales Guvernul, Ministerul Energiei (care are si un Departament de asa-zisa Eficienta Energetica), ANRE etc. nu se uita la problema “waste energy” (adica, ce aruncam “la cos”).

Sa incercam sa explicam cum aceasta problema a “energiei aruncate pe cos” ar fi putut rezolva/poate rezolva foarte mult din “deficitul de gaz” dupa care plingem cu totii.

Voi porni de la exemplul cel mai usor de observat, dar neinteles de foarte multi dintre noi, cind mergem pe DN1 spre Valea Prahovei, in week-end si trecem pe lînga Petrobrazi (atit rafinaria cit si centrala pe ciclu combinat a OMV). Sunt sigur ca toti am observat, in special in perioade mai reci, cantitati imense de vapori de apa eliberati in atmosfera de turnurile de racire atit ale rafinariei cit si ale Centralei pe ciclu combinate de la Brazi.

Ceea ce se poate face (si este facut in multe alte parti, dar nu in Romania) este simpla instalare a unor pompe de caldura care sa preia functia de racire a turnurilor de racire si sa alimenteze cu energie termica tot Ploiestiul (va asigur ca ceea ce “se arunca pe turnurile de racire” este cu mult mai mult decit ii trebuie Ploiestiului in termoficare !). Ce se realizeaza prin asta ?

Valorificarea unei “energii deseu”, care din punctul de vedere al noilor Directive Europene este energie regenerabila ! si, care, cel mai important, este si ieftina ! Decarbonarea sistemului de termoficare al Ploiestiului (in felul acesta, ajutam si Veolia sa-si elimine amprenta de Carbon si sa nu mai consume gaze pentru alimentarea SACET Ploiesti)

Concluzia preliminara ar fi: cine sa citeasca si sa aplice in Romania aceste “politici UE” de implementare a conceptelor “W2E” (adica Waste to Energy) ?...sigur, e mult mai usor si la indemina oricui sa criticam CE pentru cresterea pretului la CO2 decit sa facem ceva ca sa-l reducem…

Sa continuam pe aceeasi logica, si sa ne uitam cam pe unde prin Romania, avem astfel de anomalii si jafuri energetice, identice cu cele de mai sus:

Ramnicu-Valcea: incalzita pe carbune, dar are alaturi Chimcomplex cu cantitari uriase de apa racita in atmosfera

Midia Navodari-Constanta: s-ar putea incalzi usor, cu energia “aruncata” de Rompetrol Petromidia (e drept, ar terbui o conducta de 14 Km pina in Constanta, dar, credeti-ma, nu e mare scofala, decit, poate vesnica problema a proprietatilor si Ministerul Mediului)

Tulcea: combinatul Alum-Tulcea alaturat… idem cu energia enorma aruncata in aer degeaba

Galati – “no brainer” aici cu combinatul siderurugic

Mures – cu Azomures;

Craiova – combinatul chimic, sau chiar Slatina

Nu mai continui cu exemplele de acest gen, pentru ca daca am contabiliza “cit gaz natural” sau carbune, nu ar mai fi necesar, s-ar putea sa constatam ca avem gaz prea mult ?! (glumesc…dar, cam asa s-ar putea pune problema)

In loc sa “dea subventii” si tot felul de “bail-out-uri” ce ar trebui sa faca statul, dar nu face: