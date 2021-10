Democrație, decizie colectivă, raționalitate, știință, medicină

Mă tem că numele Nongqawuse nu e prea cunoscut. Era o fetiță din tribul Xhosa, din Africa de sud ocupată de englezi, care a început să facă profeții despre reîntoarcerea strămoșilor. Dacă tribul Xhosa aveau să-și ucidă vitele și aveau să-și ardă cerealele, atunci strămoșii aveau să reînvie și să îi învingă pe englezi și să facă o lume nouă.

Sarili, șeful tribului Xhosa, a sprijinit-o și a încurajat-o. După ce au ucis vreo trei sute de mii de vite, în 1857, Xhosa au suferit o imensă foamete, și din o sută de mii au supraviețuit vreo 27 de mii. Strămoșii nu au înviat și nu i-au învins pe englezi.

Americanii au interzis alcoolul în 1919, printr-un amendament la Constituție (care pretinde un grad foarte mare de consens). Amendamentul a devenit lege cu 287 de voturi contra 100, trei contra unu. În 1933, după 14 ani, amendamentul era anulat. Și era anulat după ce, timp de 14 ani, crease o clasă interlopă puternică și influentă, care împușca pe străzi și mituia polițiști, judecători și politicieni.

Credințele colective absurde și suicidare nu sînt apanajul triburilor primitive. Americanii înșiși, cu checks and balances, cu state care echilibrează puterea federală, americanii cu tradiție democratică au izbutit să voteze prohibiția, crezînd într-o majoritate care nu exista, și într-un consens care nu exista. Și primitivii negri Xhosa, și civilizații cetățeni ai SUA au căzut în capcana unei psihoze colective. Despre adulația germanilor pentru Führer nu are rost să mai vorbim.

Popoare întregi pot deveni complet iraționale.

Am spus că 25 % din Xhosa nu și-au ucis vitele și au supraviețuit. Tot 25 % au fost congresmenii americani care au văzut lucid că interzicerea alcoolului, în pofida a mii de ani de tradiție, e imposibilă. A cîștigat voluntarismul puritan orb. În România, la fel, 30 % din populație a rămas lucidă și s-a vaccinat.

Mass media au încurajat iraționalismul pentru a face audiență

Posturile TV din România poartă o vină imensă. De la rețetele medicale naturiste din Formula AS, care promovează o medicină bazată pe plante, cititorii-întreabă-cititorii-răspund, fără nici o mediere din partea unui medic, la ghicitoarele care apar la diverse posturi de televiziune, la horoscoape, la toate antivaccinismele – televiziunile au sacrificat orice etică profesională de dragul senzaționalismului și al audienței. Marele laș a fost CNA-ul, Consiliul Național al Audiovizualului, care nu a sancționat aceste derapaje sistematice.

Televiziunile sînt de vină, major, pentru falsele dezbateri despre coronavirus, în care au acordat același timp medicilor (rareori imunologi) și conspiraționiștilor de rînd ca Olivia Steer.

Românii oricum erau un popor fragil. În anii 1990, din cauza prăbușirii asistenței medicale, au apărut bioenergoterapeuții. Un sondaj PEW arată că românii sînt, în Europa, cei care au cele mai multe talismane purtătoare de noroc. Pe Atlasul valorilor europene (Harta ”Most people can be trusted” / putem avea încredere în majoritatea oamenilor) românii sînt cei care au o încredere extrem de mică în semenii lor (12 %) și deci și o încredere mică în stat, și deci un grad înalt de conspiraționism.

Să repetăm : românii nu au încredere nici în stat, nici în semenii lor, dar au încredere în talismane.

Neîncrederea cronică în stat e datorată faptului că timp de secole statul a însemnat fie ocupantul habsburgic, fie fanarioții trimiși de otomani, fie statul comunist instalat de ocupația sovietică. Dar situația aceea s-a terminat. Statul român e, desigur, și azi, inept și autoritar și ne minte. Dar azi avem surse de informație multiple, nu mai există cenzură, și legile UE și instituțiile UE monitorizează oarecum statul.

Măsurile luate de statul român contra pandemiei, bune sau proaste, pot fi comparate și cu cererile OMS, și cu măsurile luate de alte state europene. Neîncrederea cetățenilor în stat este, prin urmare, paranoică. Ceea ce face statul, și ce nu face, e verificabil.

Statul, din populism, s-a lăsat intimidat și de patronat (care se teme de scăderea afacerilor) și de o parte din angajați, care au avut de suferit de pe urma șomajului și șomajului tehnic.

Dar în 19 octombrie 2021, România a avut 18 mii de cazuri de coronavirus și peste 570 de morți. Nu-i trebuie nimănui vreun talent matematic să calculeze că numărul de cazuri se dublează o dată la două săptămîni, că într-o lună, numărul celor ”curent infectați” a crescut de la 17 mii la 170 de mii.

Cu un cluster de țări occidentale în care numărul de morți a scăzut sub 10 pe milion de locuitori săptămînal, și unul de creștere (Ucraina, Serbia, Basarabia, Bulgaria) vedem, șase luni după începerea campaniei de vaccinare, că trebuie să vorbim de o componentă religioasă și culturală. Țările ortodoxe sînt cele mai afectate. (vezi situl Our World in Data).

Pe săptămîna 13 oct. - 19 oct. sînt 2545 de morți, ceea ce înseamnă 133 morți pe milion/săptămînă. Actualizat pentru 20 octombrie 2021 tabelul arată astfel :

Reamintim cititorului îngăduitor că guvernul inept al Libanului a abandonat ani de zile o încărcătură imensă, 2700 de tone, de nitrați explozibili în port. Cînd au explodat, în august 2020, au făcut 200 de morți și 7000 de răniți. Libanul e un stat eșuat (failed state).

În România au murit 7000 de persoane de coronavirus între 12 septembrie -18 octombrie, fără ca populația să se alerteze, fără ca guvernul să facă ceva.

Un stat eșuat (failed state) poate eșua din mai multe motive. Poate eșua din cauza unor conducători inepți. Poate eșua din cauza unor conducători atît de corupți, încît legile nu mai sînt respectate. Poate eșua cînd populația refuză să coopereze cu autoritățile. La noi, putem vorbi de toate aceste trăsături : un guvern cenzurat de către Parlament, un alt guvern care întîrzie să apară din certuri politicianiste, o populație care nu acceptă autoritatea statului din motive conspiraționiste.

De la declinul demografic la prăbușirea demografică

Media deceselor între 2000-2015 este de 257 mii pe an. În 2020, numărul de morți e de 297 mii, cu 40 de mii peste această medie, adică cu 14 % mai mare.

Cifra morților de coronavirus e de doar 18 mii. E un exces de 22 de mii de morți rămas ne-explicat. Povara pandemiei asupra societății nu constă doar în morți, cheltuiala cu tratamentul, zilele de muncă pierdute, ci și în bolnavii de alte boli care sînt netratați și mor. Ce înseamnă 40 mii de morți suplimentari ? În România s-au născut 178 de mii de copii în 2020.

297 mii de morți – 178 mii născuți înseamnă o scădere demografică anuală de 119 mii oameni. E echivalentul bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki, anual.

Dacă situația continuă, România va pierde PESTE un milion de locuitori în fiecare deceniu – în plus față de emigrație, greu de cuantificat, dar pe care o putem estima la 200 mii anual.

Dacă situația continuă – și emigrația nu se oprește, mortalitatea nu scade, natalitatea nu crește – România va pierde încă trei milioane de locuitori pe deceniu, și îmbătrînirea populației se va accelera.

Într-un articol mai vechi, https://www.contributors.ro/sfarsitul-emigratiei/ semnalam că în deceniul 2025-2035 se vor pensiona peste trei milioane de persoane și vor intra în cîmpul muncii două milioane, cu un deficit de un milion. Îmbătrînirea populației, și creșterea enormă a ratei de dependență, sînt o problemă grea dar ignorată și de populație, și de guverne.

Cu soldul negativ al natalității + emigrare, România va pierde de acum vreo 330 de mii de locuitori anual, un milion în trei ani. România va pierde trei milioane de locuitori între 2020-2030.

Cum am arătat în Sfîrșitul emigrației, între 2032-2039 se vor pensiona un milion de locuitori, decrețeii, 2,7 milioane, înlocuiți de un milion de tineri. Raportul de dependență va crește incalculabil.Citeste continuarea pe contribuotrs.ro