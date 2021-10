Masina timpului …

Sa ti faci vara sanie si iarna car!

Istoria se repeta!

Sa nu zici hop pana nu ai sarit iazul!

Da le Doamne mintea de pe urma!

Frate, frate dar branza e pe bani!

Din greseli se invata! … de preferat ale altora

… si las lista deschisa pentru completari de vorbe mari romanesti si nu numai, care pot fi reprezentative AZI.

Azi? Care azi?

Azi, o zi in ianuarie 2021

“Dobanda pentru titluri de stat cu maturitate 24sep2031 - 3.18%”

Azi, o zi de Iulie 2021

“Evoluţiile recente ale indicatorilor economici lunari sugerează continuarea creşterii economice în trimestrul II. Aşteptările sunt ca PIB real să se fi majorat cu 1,5%-2,0% în T2 faţă de T1”

Azi, 2 aug

4.9171 eurron

Azi, orice zi din 2021

“Romania si Bulgaria sunt la coada clasamentului in ceea ce priveste vaccinarea”

Azi, august si nu doar august

“Romania pe lista Verde si numar redus de cazuri”

Azi, prin August

“rectificare bugetara - 10 miliarde de ron pentru a fi redistribuite functie de gradul de executie al bugetelor initial aprobate”

Azi, inceput de Septembrie

“incepe criza politica in Romania”

Azi 8 Octombrie

“eurron 4.9470, dobanda pentru titluri de stat maturitate 24sep2031 – 4.56%”.

Las de asemnea deschisa lista evenimentelor care ar fi putut sa fie considerate semnale de alarma si motive puternice pentru a ne lua in serios in fiecare din deciziile si actiunile noastre.

Da, e simplu cand te uiti inapoi si emiti judecati de valoare referitor la lucrurile pe care ai fi putut sa le faci si cu atat mai mult ar fi putut sa le faca altii, insa de data asta chiar ca am fi putut face lucrurile altfel … si daca da, hai sa facem altfel pentru maine.

Sa ne uitam la viitor atunci, sa tratam ziua de azi ca si cum ne am uita la ea din viitor, asa ca fac un Kind reminder - 15 si 22 Octombrie sunt date importante pentru Romania, toate cele 3 agentii de rating revizuiesc ratingul suveran al Romaniei. Poate ca in conditiile pandemice de azi vor fi indulgenti, poate ca se uita la potentialul Romaniei cu atentie mai mare decat noi, insa un lucru e cert: un ton critic nu o sa ne ajute in contextul dat, ba din contra, la urmatoarea calatorie in timp s-ar putea ca dobanda la care Romania se imprumuta azi, mult peste inceputul de an, sa ni se para foarte buna .. sau nivelul cursului, sau chiar nivelul deficitului - inca foarte mare intre noi fie vorba - Ca daca nu am pregatit valul 4 din timp s-ar putea sa ne coste mai mult tratamentul.

Si ar mai fi ceva: riscul ca PNRR sa ramana doar un plan bine structurat pus intr-o mapa creste in fiecare zi in opinia mea, capacitatea noastra de executie pe astfel de planuri, istoric vorbind cand era liniste, e minima - asa incat nu pot sa vad altfel in conditiile actuale de stres maxim. - oare nu perspectiva bunei executii a PNRR ne tine inca in investment grade?

De zis ca tarile la care ne place sa ne raportam vor executa bine proiectele lor de tara astfel incat 2026 o sa ne gaseasca din nou nepregatiti si vom masura cu o ruleta mai lunga diferentele intre ai nostri vecini si noi.

Marele pacat ar fi sa ne dam seama ca AZI (oct 2021) am fi putut sa facem lucruri care sa schimbe perspectiva si nu am facut asta...

AZI? Sau ramanem in continuare pe modulul de Maine ca tot e sambata si atunci o luam de Luni?

