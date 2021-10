De ce cresc așa de mult prețurile la energie electrică în Romania. Continuare - Rolul statului în piața de energie

In continuare, populatia Romaniei, marea majoritate a mediului de afaceri si o mare parte din clasa politica si a conducatorilor responsabili, nu inteleg rolul statului in domeniul energiei si cum sa-si indeplineasca rolul si atributiile pentru cetatean, economie si mai ales, pentru insasi securitatea statului (prin security of supply, atit de mult invocata in diverse strategii energetice). Da, sa intelegem foarte clar: energia este un instrument sau arma “strategica”, cu un puternic caracter politic, cu care se pot influenta multe decizii interne si internationale, deja existind si folosindu-se strict din motive politice, conceptul de “diplomatie energetica”.

In plus, cum spuneam mai sus, toata populatia Romaniei, marea majoritate a mediului de afaceri si o mare parte din clasa politica si a conducatorilor responsabili au fost atit de mult “bombardati”cu ideile “pietei libere”, “liberalizarea preturilor”, sa lasam “piata sa decida”, “retragerea statului din economie”, etc., etc., incit, s-a ajuns ca lucrurile in domeniu sa fie lasate la voia intimplarii (pardon – pietei). Nu trebuie sa omitem deloc aici faptul ca decaderea sistemului energetic romanesc, a fost in mod natural concomitenta cu scaderea nivelului de competenta al “managerilor politici din sector”, care, la rindul ei, a urmat scaderea “naturala” a nivelului de educatie general si specifica sectorului in special…si asa am ajuns unde am ajuns. Un sistem energetic se construieste pas cu pas in timp si, la fel, se erodeaza (distruge) tot in timp, avind , din pacate sau din fericire, un sistem inertial mare.

Publicarea de catre Comisia Europeana, acum citeva zile, in 28 Septembrie a Recomandarilor privind aplicarea principiului eficienta energetica in primul rind, (EE1 = Energy Efficiency First), vine exact in sprijinul celor afirmate de subsemnatul, in Articolul trimis spre publicare anterior acestei date referitor la motivul pentru care cresc atit de mult, preturile la energie electrica in Romania.

Mai mult, daca tastati pe Google integrated resources least cost planning dragostin catalin, veti observa ca sunt, cel putin 8 ani de cind tot spun toate acestea, public articole, scriu diversilor ministri vremelnici, consilieri, deputati, si, degeaba…acesta este unul din motivele fundamentale pentru care au crescut preturile la energia electrica in Romania.

NA. imi voi propune sa scriu un serial cu cite un motiv, in fiecare episod, incercind sa profit de bunavointa Contributors – schimburi de idei

Deci, ce ne recomanda Comisia Europeana (nu Romaniei in mod special ci tuturor statelor membre, pentru ca a observat ca desi multe state fac deja acest lucru, de foarte mult timp, insa alte state-printre care, din pacate, si Romania- nu o face): EE1st (Energy Efficiency First)

De ce face Comisia Europeana acest lucru ?...pur si simplu pentru “ uniformizarea politicilor statelor membre in domeniul eficientei energetice”, iar cine asculta, bine, cine nu, plateste, ori preturi mai mari la energie, ori infringement.

Deci, stimati cititori, si, in special apologetilor “free market” in energie care, se pare ca totusi, nu inteleg sectorul in sine - va rog sa cititi si sa va mirati fata de ceva ce ar parea ca o “blasfemie” pentru unii :

Comisia Europeana recomanda ca in piete liberalizate, unde este aplicat “unbundling”, cum e si in Romania (separare productia de energie de Transport & Distributie energie), statul este responsabil de planificare (!!) a sistemului (energetic, evident), prin aplicarea principiului eficientei energetice (Integrated Resources Planning).