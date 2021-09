​Profesorul Vlad Perju publică pe Contributors.ro o declaratie a grupului The Good Lobby Profs, o organizatie internationala de profesori si experti de drept, în sprijinul judecătorului Costin Andrei Stancu.



În declarație se afirmă că ”judecătorul Stancu este victima abuzurilor Inspecției Judiciare” și că rezoluția prin care Inspecția Judiciară din România a dispus măsuri disciplinare împotriva sa îi încalcă independența sa în calitate de membru al sistemului judiciar.



Judecătorul Stancu a dat in iunie anul acesta o decizie prin care stabilea că SIIJ nu prezintă garanții că poate să își desfășoare activitatea fără imixtiunea politică și nici că poate asigura respectarea dreptului la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil.

În decizie se arată că SIIJ ”nu este justificată de imperative obiective şi verificabile legate de buna administrare a justiţiei şi nu este însoţită de garanţii specifice care să permită, pe de o parte, să se înlăture orice risc ca această secţie să fie folosită ca instrument de control politic al activităţii respectivilor judecători şi procurori susceptibil să aducă atingere independenţei acestora (…)”.



Declarație în sprijinul judecătorului Costin Andrei Stancu



Scriem din partea The Good Lobby Profs, o echipă cuprinzând mai mult de 60 de cadre didactice universitare, specializate, între altele, în domeniul statului de drept, a prezentat astăzi o declarație pentru a-și exprima profunda îngrijorare cu privire la Rezoluția nr. 2492/26.08.2021, prin care Inspecția Judiciară din România a dispus măsuri disciplinare împotriva judecătorului Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești și a sesizat cu o acțiune disciplinară Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. După examinarea Rezoluției și a documentelor justificative, trebuie să concluzionăm fără echivoc că judecătorul Stancu este victima abuzurilor Inspecției Judiciare și că rezoluția menționată mai sus îi încalcă independența sa în calitate de membru al sistemului judiciar.



Rezoluția urmărește sancționarea disciplinară, ca urmare a aplicării de judecătorul Stancu, într-o cauză cu care a fost sesizat, a Hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18 mai 2021 pronunțată în cauza C-83/19. Rezoluția acuză faptul că „interpretarea făcută de judecătorul Stancu potrivit căreia hotărârea CJUE e definitivă și obligatorie” dezvăluie […] ”că judecătorul împărtășește ideea care a apărut în spațiul public, susținută de anumiți oameni politici”. (pag. 23). Această concluzie este inexplicabilă și înșelătoare. Confirmăm faptul că doctrina dezvoltată în ani buni de constituționalismul UE privind supremația dreptului UE și interpretarea și aplicarea dreptului UE în instanțele naționale au impus judecătorului Stancu, în calitatea sa de organ judiciar al Uniunii Europene, să acționeze așa cum a procedat, în aplicarea doctrinei și jurisprudenței relevante a UE în cauza cu care era învestit.



În plus, observăm că Rezoluția îl acuză fără temei pe judecătorul Stancu că ar fi acționat cu rea-credință. Niciun element din dosar nu stabilește și nici nu sugerează că judecătorul Stancu a căutat, prin dispoziția sa, să aducă prejudicii părților în cauza aflată pe rol. Suntem solidari cu judecătorul Costin Andrei Stancu și solicităm Consiliului Superior al Magistraturii să respingă rapid acuzațiile disciplinare formulate împotriva acestuia.



Solicităm Comisiei Europene să monitorizeze îndeaproape aceste proceduri și să fie pregătită să inițieze o acțiune în constatarea încălcării dreptului UE (procedura de infringement) împotriva României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul în care acțiunea disciplinară nu va fi respinsă. Procedurile împotriva judecătorului Stancu și efectul de descurajare al acestora asupra magistraților români confirmă concluzia Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C-83/19, potrivit căreia „prerogativele și funcțiile Inspecției Judiciare ar putea fi utilizate ca instrument de presiune asupra activității judecătorilor și a procurorilor sau de control politic al acestei activități.”[ par. 206]. Facem apel la toate instituțiile naționale, inclusiv la Parlamentul României, să își îndeplinească responsabilitățile care le revin în temeiul tratatelor UE și să elimine amenințarea pe care Inspecția Judiciară o reprezintă la adresa independenței sistemului judiciar și a statului de drept în România.



Cu stimă,

Profesorii Vlad Perju, Laurent Pech, Alberto Alemanno și Dr. Joelle Grogan, în numele The Good Lobby Profs