Pe marginea unor comentarii la „Speranța de viață a românilor

Mulțumesc celor care au trimis comentarii asupra problemelor tratate în articol.

O observație, o apreciere, despre stilul de viață, două ipoteze diferite.

Observația

La comentariul lui euNuke, 21/09/2021 At 22:57.

Mă refer doar la sursa indicată asupra creșterii mortalității prin boli-cardiovasculare (https://www.nature.com/articles/s41598-020-78643-1) nu și la restul comentariului.

Prudența se impune în ceea ce privește concluziile autorilor asupra impactul purtării măștii.

Iată ce găsim la Limitations of the study (extrase)

„The study group was small and consisted of healthy men (14 persoane – VG) . Therefore, the data cannot be transferred to other populations. Thus, an assessment of the effect of face masks in older people and in patients with lung and heart diseases is limited.”

Și iată ce găsim la Conclusion:

„In the healthy young men (age, 25.7 ± 3.5 years) in this study, the use of surgical face masks was associated with a significant increase in airway resistance, reduced oxygen uptake, and increased heart rate during continuous exercise. Despite these changes, the endurance performance and perceived stress remained unchanged as compared with the performance without a SM (surgical mask = mască chirurgicală - VG). These data are useful for the assessment of the effects of SMs in occupational and sports settings. Further studies in the elderly and in persons with pulmonary or cardiac diseases are necessary.”