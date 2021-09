Drumul spre cîțocrație

Nu mă interesează cine manancă pe cine in PNL. Am returnat cu ani in urmă Premiul Bratianu primit pe vremea cand presedintele partidului era profesorul Valeriu Stoica. Rostogolirea aceste formațiuni intr-un derizoriu tot mai pronunțat se vede cu ochiul liber. Trăsăturile definitorii ale lui Crin Antonescu au fost fatuitatea si vacuitatea. Umflat in pene ca un curcan pe acoperis, El Crin a fraternizat cu mega-plagiatorul dottore. In complicitate cu "profesorul umanist" stiut sub numele de cod Felix, au călcat in picioare instituțiile si normele statului de drept.

Ce se poate spune despre Tăriceanu, Dragnea, Dăncilă, Ciolacu? Tot atatea nume si tehnici pentru distrugerea sistematică a valorilor si procedurilor democratice. Pentru desăvarsirea acestui scenariu a fost reactivat, gratie tovarăsilor Dan Mihalache si Andrei Muraru, cel pe care l-am numit un Relu Fenechiu cu nume german. Zilele trecute, personajul, metamorfozat in propria-i statuie, i-a sfătuit pe cetațenii Romaniei joace golf. Imi amintesc de un profesor al nostru de la sociologie, om simpatic altminteri, care, bursier fiind prin anii 70 la Universitatea din Chicago, era mirat că biblioteca venerabilei scoli nu avea un abonament la "Sportul Popular". Imi corectez formularea din trecut: Este vorba acum de Marie Antoinette Iohannis. Jucați golf si veți fi fericiți!

Ce se poate astepta de la Congresul PNL? Nimic onorabil. Sistemul pe care premierul Cîțu il intemeiază sub ochii nostri este o continuare a pontocrației. Este cîțocratia in actiune, fără urma de scrupule ori de bun simț. Un carierism epidemic in plină pandemie. O ură viscerală impotriva adevăratului spirit liberal. Un gnom debordand de vanitate, un popandau care se crede Superman. Ce caută Emil Boc acolo? Duce dorul agapelor clujene cu domnu' Rares? Se anunță că Dan Vîlceanu, altă poamă cițolatră, va fi secretarul general al PNL-ul cîțificat. Ca intre ei, "finanțistii". Un guvern minoritar? Am dubii, va fi mai degrabă ceea Burgermeisterul dorea de mult: Refacerea parazitului politic numit USL.Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro