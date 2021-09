Spre aducere aminte: Despre adevăr și minciună in politică

Unii cititori isi amintesc, poate, nevrozanta vară a anului 2012. A avut loc atunci un puci parlamentar impotriva președintelui ales al Romaniei. Demersul a fost plănuit si coordonat de Victor Ponta (PSD), Crin Antonescu (PNL) si Dan Voiculescu (PUR). Am scris in acea perioadă zilnic pe aceasta platformă. Am făcut-o pentru că eram conștient că democratia din România se confrunta cu un pericol mortal.Doar reactia revoltată a SUA si UE a dus la dejucarea iresponsabilului scenariu al complotiștilor. Suntem, evident, in alt moment istoric. Dar nu putem nega evidențele. Sub ochii noștri se reface firma, mai precis mafia politica stiută drept Uniunea Social Liberala (USL). Se trag sfori, se fac jocuri de culise, se aplică lovituri sub centura. Președintele ales al României, fostul candidat USL pentru functia de premier, lucrează full time, impotriva obiceiului sau, pentru favoritul său in cursa pentru conducerea PNL.Un personaj cu o biografie pestrită, ca să mă exprim eufemistic. Dl Iohannis face afirmații consternante, cel puțin deplasate, despre USR PLUS, se angajează in polemici de care, in virtutea funcției sale, ar trebui să stea cât mai departe. Atacul putea fi prevăzut. Dar nu implicarea directă a șefului statului intr-o acțiune de un partizanat strigător la cer. Au fost lovite direct două zone: Lupta cu pandemia si lupta pentru independența justiției.Blagoslovit de președintele Iohannis, cel mai probabil la indemnul acestuia, premierul Cițu a acționat arbitrar, samavolnic, dictatorial. Mai intâi, demiterea echipei Vlad Voiculescu--Andreea Moldovan. Am denunțat acel abuz, grobian si ticalos. A venit apoi rândul lui Stelian Ion. Justiția trebuia călcată in picioare. Declarațiile premierului actual despre cine poartă răspunderea pentru dezastrul campaniilor de vaccinare dovedesc că omul trăieste in post-adevăr.Adică in minciună. Conflictul dintre facțiunea Iohannis-Cițu din PNL si direcția reformelor democratice reprezentată de USR PLUS s-a acutizat. Președintele țării a intrat pe teren. Nu mai este arbitru, a devenit pe față căpitanul uneia din echipe. Prin acțiunile sale din aceste ultime luni, dl Iohannis