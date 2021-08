De ce se scumpește energia? (II)

Energia se scumpește și trecem din ce în ce mai des prin situații de criză ce pot doborâ sistemul energetic național. (recomand deschiderea celor trei link-uri, pentru a vă reaminti problemele!)

Am mai găsit un punct în plus la enumerarea făcuta acum o lună. Deci:

16. Afaceri dubioase în marile și bogatele companii de stat din energie. Culmea este că una este listata la BVB, deci regulile bunului management ar trebui să se aplice.

În ultimile zile au apărut în presă articole care ne relatează că Electrica SA, cumpără trei proiecte de parcuri eoliene și fotovoltaice. Proiecte înseamnă niște hârtii … Probabil niște studii, proiecte tehnice și niște aprobări. Aceste hârtii au valoarea de 13,2 milioane de euro. Pe ce se duc banii? Cică un proiect în Dobrogea, la Crucea de 121 MW pe eolian și 60 MW de stocare, adică … niște ceva-uri ce ar trebui să fie patru acumulatori în care bagi energie electrică și apoi timp de 4 ore ți-o dau înapoi. Să nu uităm că sunt niște hârtii în care se povestește că Electrica va trebui să cumpere teren, să investească o groază de bani în morile alea de vânt, transformatoare, infrastructură care să transporte energia, etc … Dacă hârtia este scumpă și energia va fi scumpă!

Alte două proiecte sunt în zona de care toată lumea știe cât este de însorită: Satu Mare. Vedeți aici distribuția radiațiilor solare din România pentru a vă da seama cât de orbitor este soarele în nord, pe paralela 47. Se chetuiesc niște milioane de euro pe două proiecte de parcuri solare de 27 și 59 MW.

Pentru fiecare MW pe care Electrica SA îl va construi cine știe când va plăti 63.768 euro. Un specialist din piață, care se ocupă cu realizarea acestui tip de hârtii, sub denumirea (în cazul Electrica, aburitoare) de proiecte, mi-a relatat că cel mai scump ar fi 15.000 de euro/MW. (am dovada!)

Ce m-a frapat: Acum câteva luni, în decembrie, înainte cu două zile de Crăciunul 2020, Hidroelectrica ne anunța că va cumpăra un parc eolian, tot la Crucea. (Comentariu suplimentar: când vedem un astfel de anunț în vacanța de Crăciun sau de Paște, trebuie să ni se ascută simțurile, deoarece sigur se dorește ca o astfel de informație va trece neobservată!) Tranzacția s-a încheiat câteva luni mai tarziu, dar prețul a fost ținut secret. Singurele date financiare despre SC Crucea Wind Farm SA, vânzătorul fiind Steag GmbH, le găsiti aici. Ce am găsit despre prețul tranzacției este aici (felicitări Mihai Nicuț!) Deci s-au plătit 130 milioane de euro pentru 108 MW. Rezultă că prețul este de peste 1,2 milioane de euro per MW instalat într-un parc vechi de 7 ani, aflat cam la jumătatea duratei de viață. Știm că prețul pentru un MW de eolian nou este de 0,9 milioane de euro și din piață am aflat că tranzacții echivalente s-au făcut la aproximativ 500.000 euro / MW.

Deci se petrece ceva în această metropolă a eolianului românesc, adică la Crucea, cea de lângă Constanța. Nu sunt singurele proiecte de vânzare în Dobrogea, dar dacă e la Crucea: cu plăcere!

Am arătat de mai multe ori că pentru cei aproape 2500 de MW din eolian la care se adaugă 1400 MW de la Cernavoda nu avem destule fire pentru a transfera aceasta putere peste Dunăre.

Și până acum nu am amintit de factorul de capacitate, acel parametru de rentabilitate ce poate fi asimilat unui randament al funcționării. Pentru eolian factorul de capaciate din România, anul trecut a fost de 27% și pentru solar 11%. Cu alte cuvinte, prețul unui MW (nou) în eolian îl înmultim cu 3 și pentru solar cu 10 pentru a putea face comparație cu celelalte surse de electricitate, care au factor de capacitate mult mai mare.