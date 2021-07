ANALIZA: De ce Vladimir Putin le pretinde adversarilor săi să se comporte ca actori totalmente raţionali în timp ce el îşi asumă (aparent) riscuri semnificative?

Multitudinea de experţi în istoria, teoria şi sociologia relaţiilor internaţionale are ca obiectiv asumat în mod constant să ofere modele analitice care să furnizeze atât explicaţii valabile referitoare la fenomenul conflictelor politico-militare dintre naţiuni, cât şi predicţii cu impact în gestionarea de către decidenţi a dosarelor sensibile de politică externă şi de securitate. Rare sunt însă studiile care să livreze ambele dimensiuni ale expertizei, în proporţii acceptabile. De obicei o bună analiză a cauzelor şi evoluţiei unui război nu oferă şi o anticipare (forecasting) pe măsură, iar o previziune corectă nu va putea oferi şi o interpretare solidă a fenomenului conflictual (explaining).

Dar, în ceea ce priveşte suita de conflicte/dispute dintre Federaţia Rusă, Ucraina şi ţările NATO ce sprijină Kievul spre a rezista presiunilor Moscovei, e necesar să încercăm să înţelegem comportamentul actorilor implicaţi şi să încercăm eventual şi o minimă predicţie pentru că e foarte greu de crezut că brusc seria de acte ostile se va opri şi lucrurile vor reintra pe un făgaş al liniştii precum în primii ani post-Război Rece. Nici dispariţia fizică a lui Vladimir Putin nu poate garanta cumva o revenire a vechile timpuri ale relativei armonii dintre Rusia şi SUA (Occident). Ruşii au redescoperit gustul de mare putere, tentaţia post-imperială, Putin le-a construit deja un eşafodaj de sentimente anti-occidentale şi le-a fluturat pe la nas câteva succese geopolitice majore (Crimeea, Siria etc), aşadar e improbabil să se reia brusc relaţiile pozitive cu Occidentul. O eventuală lovitură de stat sau o revoluţie nu vor aduce la cârma statului un lider de tip Navalnâi, asta e destul de clar, ci tot un naţionalist şi un suveranist de tipul lui V.P., probabil din serviciile de informaţii sau din armată.

Merită să ne aplecăm atenţia asupra ultimei săptămâni a lunii iunie a.c., pentru că ea a adus cu sine o serie de evenimente de natură politico-militară între țări membre NATO (Marea Britanie, Olanda) și Federația Rusă, fapt ce a contribuit la existența unei situații de securitate și mai tensionate în zona Mării Negre, loc în care cel puțin din anul 2014 se constată o cursă a înarmărilor accelerată. Aceste evenimente vin imediat după desfășurarea pe 14 iunie a summit-ului Consiliului Atlanticului de Nord la Bruxelles, a summitului G7 din Marea Britanie dar și după întâlnirea bilaterală dintre președinții SUA și Rusiei din Elveția. Aceste evenimente nu pot fi calificate ca fiind accidentale deoarece acțiunile și reacțiile părților aflate în conflict denotă calcule de natură politică, militară și strategică precum și efortul de a anticipa în cât mai mare măsură reacțiile celorlalți.

Încordarea muşchilor de către marile puteri aduce cu sine riscul izbucnirii unui război, mai ales când ostilitatea e sporită de viziuni diferite asupra lumii, asupra mediului internaţional de securitate, dar şi a rolului asumat de propria ţară, respectiv cel atribuit adversarilor.

Faptele sunt deja bine cunoscute publicului. În bazinul Mării Negre se desfășoară, conform planificării, un exercițiu militar al unor state NATO (şi partenere) împreună cu marina militară a Ucrainei, iar Rusia, în paralel și la o distanță destul de redusă, își conducea propriile exerciții militare implicând forțe de marină și de aviație. Între 28 iunie și 10 iulie are loc exercițiul multinațional SEA BREEZE 2021, organizat de forțele navale ale Statelor Unite ale Americii și cele ale Ucrainei (alături de alte state partenere strategice ale SUA, în total 32 de state de pe şase continente), în apele internaționale ale Mării Negre și în raioane de instrucție terestre din zona Odessa. Trebuie spus că Rusia a solicitat SUA anterior, fără success, anularea acestui exercițiu, pe care îl vede ca pe o provocare. Numărul record de ţări participante a iritat profund Moscova, deoarece se pare că ameninţările şi protestele sale nu au fost de ajuns spre a determina o mai mică participare internaţională.

Pe 23 iunie au apărut informații legate de trecerea unui distrugător britanic, HMS Defender, de-a lungul liniei apelor teritoriale ucrainene din Crimeea și acțiunea militară de intimidare din partea navelor și avioanelor rusești, care ar fi lansat chiar bombe în calea vasului britanic și l-au somast în mod agresiv să părăsească așa-zisele ape teritoriale rusești. Rusia a acuzat Marea Britanie că i-a violat suveranitatea asupra spațiului maritim, dar Marea Britanie consideră Crimeea ca făcând parte în continuare din Ucraina, așadar nu consideră că ar fi încălcat drepturile suverane ale Moscovei. HMS Defender lua parte la SEA BREEZE și se îndrepta dinspre Odesa către un port din Georgia.

Epidosul doi a venit pe 29 iunie, când ministerul olandez al Apărării a afirmat că avioane militare ruse au simulat atacuri false asupra fregatei HNMLS Evertsen şi i-au bruiat acesteia sistemele de comunicaţii. Nava olandeză participa la Sea Breeze alături de cele britanice, urmându-le pe acestea, trecând tot în proximitatea peninsulei Crimeea dar la distanţă mult mai mare de coastă. Se afla în mod cert în apele internaţionale.

În acelaşi timp, nave de război ale marinei ruse au efectuat un exerciţiu de antrenament cu muniţie reală în Marea Neagră, după cum a anunţat joi 1 iulie comandamentul Flotei ruse din Marea Neagră. Rusia anunţase anterior (în primăvara acestui an) că navele altor ţări nu vor putea trece prin zona dintre Crimeea şi Kerci între aprilie-octombrie 2021, deoarece ea vor organiza exerciţii militare ample şi are nevoie de acces neîngrădit la spaţiul maritim menţionat. Prin acestă interdicţie aplicată şi mării internaţionale, a încălcat Rusia dreptul internaţional? Desigur, dar a mizat pe intimidare. Reiese că, cel puţin Marea Britanie nu a respectat această cerinţă, deoarece evident că nu consideră Crimeea ca aparţinând Rusiei. (Desigur că nici România nu are altă opinie dar nu o văd să facă ceva similar, diplomaţia de la Bucureşti având setat obiectivul de a nu contribui şi ea suplimentar la zgândărirea Ursului.)

Interpretări diferite ale dreptului internaţional, derivate din rolul şi imaginea de ţară

Atât oficialii britanici cât și cei olandezi afirmă că navele lor militare străbăteau fie apele ucrainene, cu acordul Kievului (conform guvernului de la Londra) fie apele internaționale ale Mării Negre (conform guvernului olandez), așadar nu ar fi existat o încălcare a normelor de drept internațional prin care Rusia să fie vătămată și să aibă dreptul de a riposta în modul în care a făcut-o. Ei definesc traversarea acestor ape ca fiind „nevinovată” (innocent passage), în conformitate cu dreptul internațional maritim (Convenţia de la Montego Bay, 1982), mai ales că au avut acceptul guvernului de la Kiev, considerat ca având în continuare de jure dreptul de posesie asupra peninsulei confiscate de Moscova.

În mod neașteptat, ministerul britanic al apărării a neagat faptul că Rusia ar fi tras focuri de avertisment și ar fi aruncat bombe în calea distrugătorului Defender, îm timp ce acesta naviga la 19 km de coasta Crimeei. Jurnalistul Jonathan Beale (BBC) a confirmat hărțuirea efectuată de nave și avioane rusești asupra vasului britanic: 20 de avioane rusești au zburat în diverse momente peste Defender iar șalupele gărzii de coastă (şi vase ale FSB ce patrulează zona costalieră) s-au apropiat chiar și la 100 de metri de acesta.

Partea rusă din contră, afirmă categoric că o navă de patrulare și un avion SU 24 ar fi executat foc de avertisment în direcția navei britanice spre a o soma să iasă din apele rusești (zona Sevastopol). În schimb oficialii ruși nu au menționat actele de intimidare la adresa navei olandeze – în opinia lor avioanele SU 24 și SU 30 au zburat la o distanță sigură de aceasta, fără a îi crea vreun inconvenient.

Pe 1 iulie, James Appathurai, reprezentantul special al secretarului general NATO pentru Caucaz si Asia Centrală, a afirmat că Alianţa Nord-Atlantică îşi va menţine prezenţa în Marea Neagră şi îşi va consolida cooperarea cu partenerii din această regiune, în numele libertății navigației. El a spus că NATO are o imagine completă asupra incidentului din 23 iunie în Marea Neagră cu distrugătorul britanic HMS Defender, indicând că Londra a prezentat Alianţei informaţiile despre cele întâmplate.

Ministrul de externe al Ucrainei, D. Kuleba, a solicitat şi el statelor NATO să nu permită Rusiei să exercite un control cvasi-total asupra Mării Negre, afirmând că Rusia nu va trece dincolo de provocări ocazionale, deoarece în caz de război nu ar putea fi victorioasă contra NATO.

Putin nu se teme de război contra Occidentului…sau doar bravează?

Într-un interviu acordat mass media rusă după eveniment, președintele V. Putin afirmă că Rusia nu va tolera încălcări ale drepturilor sale suverane, ale integrității teritoriale (cu tot cu spațiul maritim național), dar că nu se va ajunge la război chiar dacă armata rusă ar avaria sau distruge un vas militar al țărilor NATO. El consideră că britanicii au orchestrat o provocare complexă la adresa țării sale și a mai spus că, în dimineaţa zilei de 23 iunie, înainte de apariţia distrugătorului britanic, un avion american strategic de recunoaştere a decolat de pe un aeroport militar al NATO din Creta spre a ajuta la monitorizarea activității forțelor navale rusești. Reprezentantul U.S. European Command, comandorul Wendy Snyder, a afirmat că a fost vorba de o operațiune de rutină, existând o supraveghere permanentă a Mării Negre.

Putin explică riscul redus al ajungerii la război prin teama pe care țările NATO ar avea-o față de forța militară a Rusiei, sugerând că funcționează un mecanism de tip “ deterrence by punishment” (țările aliate ar suferi pierderi mult prea mari în caz de agresiune contra Rusiei, nu ar putea fi victorioase). El afirmă că, deși Rusia și-a retras trupele de la granița cu Ucraina, țările NATO nu au dat semne de detensionare a situației ci s-au „repezit spre granițele” rusești, punând la cale provocări. Este o aluzie la exerciţiile militare 'Defender Europe 21' şi Sea Breeze 2021. Avantajul Rusiei, în concepția liderului său, este că luptă pentru propriul teritoriu (și spațiul maritim adiacent), având de partea sa dreptatea și moralul ridicat, de asemenea sistemul defensiv regional e bine pus la punct, pe când forțele NATO vin de la mari distanțe, ceea ce le creează din start probleme. Acest ultim aspect este din păcate adevărat.

Războiul electronic ca parte a războiului hibrid: Rusia pare să fi anticipat corect acţiunile Occidentului

Publicația americană The Drive a acuzat autoritățile ruse că au falsificat datele oferite de siteurile specializate MarineTraffic și VesselFinder, astfel încât distrugătorul american Ross, din clasa Arleigh Burke, să fie indicat ca aflându-se la 9 km de coasta Peninsulei Crimeea, deși în realitate el se afla portul ucrainean Odessa. De asemenea nava ucraineană Priliuki a fost identificată în mod eronat ca fiind în același loc, deși se află la reparații în portul Nikolaev. The Drive afirmă că au avut loc două asemenea falsificări de date GPS în zona Crimeei în doar două săptămâni, fiind vorba de mijloace de război electronic folosite de partea rusă. De asemenea, USNI News (buletinul de informații al pretigiosului United States Naval Institute) a afirmat pe 18 iunie a.c. că entități necunoscute au falsificat amprenta GPS a navelor Defender și Evertsen spre a se arăta că se aflau foarte aproape de baza militară rusească din Sevastopol. Astfel, conform AIS (sistemului de identificare automată), cele două nave occidentale s-ar fi apropiat la două mile marine distanță de portul Sevastopol!

Pare foarte probabil ca guvernul SUA să fi știut de falsificarea datelor GPS de către ruși, şi chiar să fi informat și aliații europeni, în acest caz fiind posibil să se anticipeze destul de exact reacția Rusiei.

Concluzii