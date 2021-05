”E greu de crezut ca Roman Protasevici va scăpa cu viață din mâinile KGB, dacă nu dă declarații pe placul lui Lukașenko”. Interviu cu analistul Armand Goșu

Arestarea jurnalistului Roman Protasevici vine din senin? Este o întâmplare, o chestiune de idiosincrazie a dictatorului Lukașenko? Regimul intrase deja de cateva săptămâni intr-o campanie agresivă impotriva jurnalistilor independenți, luase deja o serie de măsuri dure împotriva libertății presei in Belarus

Categoric pentru Lukașenko a fost o șansă ca Roman Protasevici să se întoarcă din vacanța în Grecia cu o cursă de linie Ryanair care a zburat în spațiul aerian al Republicii Belarus. Iar liderul de la Minsk n-a vrut să rateze această șansă.

Deși are doar 26 de ani, Protasevici este deja o legendă. El a ajuns la Varșovia în 2019, iar in ianuarie 2020 a cerut azil politic în Polonia, motivând cu faptul că este urmărit de KGB. Protasevici a fondat alături de Stepan Putilo canalul Telegram Nehta care a transmis non-stop informații despre protestele din Belarus. Nehta avea în toamna 2020 peste 2 milioane de abonați, la o populație a Belarus de 9,5 milioane, deci avea o audiență foarte mare.

Aproape toate clipurile video, relatările de pe străzile diverselor orașe, violențele miliției și KGB, toate aceste informații le-am avut datorită Nehta, al cărei redactor șef până în noiembrie a fost Roman Protasevici. El a părăsit redacția Nehta la sfârșitul lunii noiembrie și de atunci transmite pentru un alt canal Telegram, care are peste 200.000 de abonați. Lukașenko a văzut în protestele din vara-toamna anului trecut un complot internațional, în care Putilo și Protasevici au jucat un rol esențial, coordonând operațiunea de răsturnare a lui de la putere.

Acum două săptămâni, Protasevici relatase de la Atena vizita doamnei Svetlana Tihanovskaia, candidată în alegerile prezidențiale de anul trecut, alegeri al căror rezultat a fost falsificat, iar Lukanșenko a fost dat câștigător cu 80%. După vizită, Roman a rămas în Grecia într-o scurtă vacanță, alături de iubita sa, Sofia Sapega, 23 de ani, cetățean rus, studentă în Lituania. Cel mai probabil el a fost monitorizat de agenții KGB. Cei doi tineri, puteau să se întoarcă la Vilnius, acolo unde locuiesc, prin Varșovia sau pe un alt traseu, cu evitarea spațiului aerian al Belarus. Nu cred că și-au imaginat acest deznodământ.

Ar fi putut fi deznodământul evitat?

Putea fi evitat dacă piloții Ryanaiar ar fi refuzat să aterizeze la Minsk. Am destule nedumeriri privind această istorie, cu un avion care mai avea 90 km până la aeroportul de destinație, dar piloții acceptă să se întoarcă și să parcurgă o distanță mai mare, până la Minsk, deși aveau alte aeroporturi apropiate. Să spui astăzi că Ryanair n-are nici o responsabilitate mi se pare cam naiv. Doar piloții respectivi nu trăiau pe lună, știau ce fel de regim politic e la Minsk.

În același timp, această deturnare de avion vine după ce acum o săptămână a fost blocat cel mai mare portal independent de știri TUT.by și au fost arestați 15 jurnaliști. Iar cu doar câteva zile în urmă a murit la Minsk în arest un tânăr activist civic. Violența ofițerilor KGB și de miliție împotriva celor arestați întrece orice imaginație. Mai mult, în aceste ultime luni, Lukașenko a emis tot felul de legi și hotărâri prin care și-a întărit puterea personală.

De fapt, Lukașenko încearcă acum să negocieze de pe poziții de forță modificarea Constituției, așa cum prevede planul rusesc de depășire a crizei. Totodată, Lukașenko vrea să-și întărească pozițiile și față de Vladimir Putin, cu care se va întâlni la o nouă rundă de negocieri la Moscova, la 28 mai.

Ce riscă Protasevici in Belarus? Cat de serioasă este amenințarea pedepsei cu moartea?

Cu siguranță va fi bătut și torturat. Iar clipul de 29 de secunde, în care cu o față tumefiată spune că este sănătos ca n-are probleme cu inima și nici cu alte organe și că anchetatorii se comportă cu el corect, iar el dă detalii despre organizarea protestelor din Belarus, nu face decât să confirme asta.

Dacă va accepta să dea declarații care confirmă complotul NATO și UE împotriva lui Lukașenko, adică versiunea agreată și promovată insistent de Minsk și Moscova, atunci regimul său carceral va fi mai bun, o să fie mai puțin umilit și torturat. Dacă nu, e greu de crezut că va scăpa cu viață din anchetele KGB-ului.

Sunt niște decizii ale instanțelor din Belarus, care pot sugera diverse scenarii. În octombrie, un tribunal a decretat că Nehta este o organizație extremistă. În noiembrie, în alt dosar, sunt trei capete de acuzare împotriva lui Putilo și Protasevici. Cea mai lungă pedeapsă, 15 ani închisoare, este prevăzută pentru organizarea tulburării liniștii publice. Alți 12 ani poate să ia pentru că a desfășurat acțiuni menite să stârnească ură, pe principiul “profesional”, împotriva ofițerilor KGB și a celor din Ministerul de Interne. Iar în noiembrie, KGB Belarus i-a declarat pe cei doi teroriști. Pot fi condamnați le moarte, deși nu există un articol clar cu teroriștii în legislația bielorusă, dar asta nu contează. Sistemul judiciar de acolo n-are absolut nici o autonomie, execută ordinele KGB fără să crâcnească. Fără îndoială că Lukașenko împreună cu KGB va decide soarta lui Protasevici.

Obiectivul lui Lukanșenko este să-și confirme teza privind complotul NATO și UE împotriva sa, ceea ce-i oferă șansa lui Protasevici să scape cu mai puțină tortură și cu o pedeapsă cu închisoarea, de unde ar putea fi mai încolo eliberat. Cu condiția ca el să declare în anchetă ceea ce-i cere KGB-ul, care dorește orice, dar nu adevărul. Așa funcționează serviciile secrete în regimurile autoritare.

De ce se bănuiește că arestarea lui Roman Protesevici a fost o chestiune plănuită împreună cu rușii? Avem si un precedent, cu avocatul Iurie Ziankovici, predat de rusi Belarusului, după ce fusese arestat la Moscova.

N-am nici un fel de date care să confirme aceste afirmații. E însă posibil ca cel puțin o parte din operațiune, cea din Grecia, să fie realizată în colaborare cu serviciile rusești. Nu știu ca Belarus să aibă capacități de operare în străinătate. Poate că și iubita lui, Sofia, cetățean rus, a fost monitorizată. Ea se află într-un arest din Minsk, în acest moment. Mama Sofiei a spus că schimba des mesaje cu fiica ei. Din punct de vedere tehnic nu e o problemă pentru serviciile secrete să urmărească și să localizeze persoanele care folosesc smartphone.

Poate că și ridicarea unui avion MiG 29 armat cu rachete aer-aer s-a făcut după ce Lukașenko a discutat cu Moscova. Deși, e suficient de impulsiv ca să ia și singur astfel de decizii riscante.

Se vorbeste mult despre felul cum Rusia ”testeaza” Occidentul, despre ”provocarile” Rusiei. Credeti ca evenimentul din Belarus se incadreaza intr-o astfel de categorie a provocarilor, a testarii Occidentului? Pare mai mult…

Nu pot specula în ce măsură este o operațiune coordonată împreună cu Rusia. Nu exclud asta, dar n-am date certe. Între cele două regimuri există multe similitudini. Lukașenko a fost un model pentru Putin, mereu cu doi pași înainte. Cele două regimuri sunt în simbioză, mai mult ca niciodată. Uitați-vă la ce se petrece acum la Minsk, ca să intuim ce ar putea urma în septembrie, înainte de alegeri, la Moscova.

Ce am învățat din această istorie? Anume că dictatorii, regimurile autoritare, prin deturnarea acestui avion, fixează un alt standard în materie de represiune. Refugiații politici nu mai sunt siguri nici măcar pe teritoriul altor țări sau în aer, în avioane de linie. Pentru că ele pot fi deturnate, în urma unor operațiuni de tip terorist.

În contextul întâlnirii programate dintre Biden și Putin, cum pică acestă arestare?

Chiar dacă ar exista indicii privind o colaborare cu serviciile rusești, întreaga responsabilitate îi aparține lui Lukașenko. Președintele Biden nu poate utiliza acest incident ca pretext pentru anularea summit-ului. Ar fi ceva neserios. Biden nu se vede cu Lukașenko, ci cu Putin. Cu care are multe dosare de discutat.

Ce parere aveti despre sancțiunile UE impuse Belarus? Vor avea vreun efect? Inteleg ca acesta este doar un set de masuri si vor urma si altele.

E mai mult decât nimic. UE nu are multe instrumente la îndemână. Astăzi plătește pentru că nu a avut o politică clară față de Belarus în ultimele decenii, pentru că interesele în interiorul UE sunt divergente pe acest subiect. Dacă balticii și polonezii au Belarus printre prioritățile de politică externă, subiectul nu stârnește nici un interes în alte capitale. Astfel că, e greu de armonizat aceste agende politice foarte diferite. E prea puțin pentru a adopta niște sancțiuni eficiente.

De ce nu sunt eficiente? Occidentul are dreptatea de partea lui, dar nu are mijloace?

Belarus are relații foarte reduse cu Vestul, gravitând economic, politic, umanitar, educațional în lumea rusească. Nu are oligarhi refugiați în Occident, iar regimul nu a permis formarea unei cât de neînsemnate opoziții politice acasă. Principalul pilon al sistemului este aparatul de represiune care-i va rămâne loial lui Lukașenko atâta timp cât are susținerea Kremlinului. Iar acest aparat nu are interese în Vest, nu-și trimite acolo copiii la studii, nu-și ține banii în bănci occidentale.