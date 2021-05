Diriguitorii industriei energetice și politicienii au citit Biblia?

Este o întrebare care nu-mi dă pace de ceva timp deoarece am constatat că numai “faradelegi” se fac. Și cum doream să scriu un articol pentru perioada aceasta de curățenie sufletească, încerc să-mi imaginez ...

Un prieten, căruia i-am destăinuit întrebarea, și-a imaginat ce-ar fi făcut Iisus dacă ar intra în Ministerul Energiei, dându-mi răspunsul prompt: ar fi dărâmat toate tarabele!

Plecând de la pilda spălării picioarelor (Matei 20) sau de la “care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă” (Marcu 10), constatăm că menirea diriguitorului ar fi fost de a servi aproapelui său, comunității și nu a se îmbogăți.

Eu cred că responsabilii din ministerul energiei și cei din consiliile de administrație sau de supraveghere și directorate ar trebui să (re)citească măcar Decalogul. Admit că sunt persoane necredincioase dar pot spune că dintre acestea sunt mulți care respectă poruncile “lumești”: să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu minti și să nu poftești la averea altuia (să nu lăcomești). Pentru necredincioși putem da o interpretare și primelor cinci: să nu ai alți dumnezei, să nu ai idoli și să te închini lor. Le-am putea tălmăci: cei care au ca scop în viață doar banii, ar fi bine să se mai gândească, deoarece pot avea mari neplăceri.

“Zis-a cel nebun în inima sa: "Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Înmulţitu-s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei.” (Psalmi 13)

Vedem la fiecare pas: cei care au ca dumnezeu banul sunt lipsiți de minte. Am un cunoscut care a muncit ca un rob pentru firma sa peste 25 de ani. Azi a vândut, are o sumă frumoasă în cont, are un viloi într-o zonă exclusivistă, dar stă în casă de un an deoarece îi este frică sa nu ia Covid deoarece are multe comorbidități (probleme cu inima, cu glicemia, cu greutatea) ... Ce folos? Să ne uităm la cei pe care îi vedem la televizor! Vi se par oameni întregi la minte? Nu dau nume, dar mă gândesc la o persoană din afacerile din sport, la alta care din politica de sus a ajuns în pușcărie, la alta căreia femeile i-au mâncat banii, la alta căreia jocurile de noroc l-au băgat și pe el în pușcărie ...

În ortodoxie Psalmii Împăratului David sunt piatră de temelie și de aceea vreau să (re)amintesc câteva învățături de acolo.

Revenind la ultimile cinci porunci care ne spun ce este bine, deoarece toți vrem să trăim liniștiți “căutând pacea și urmând-o” (Ps 33) și să nu uitâm că avem din dumnezeire tot, deoarece suntem “fii celui Preaînalt” (Ps 81). Cei care nu le respectă fac rău, deoarece “multe sunt bătăile păcătosului” (Ps 31). Vedem că: “atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.” (Ps 11) Îi vedem oriunde și oricând!

Prin nelegiuiți înțelegem cei cărora “nu au în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.” (Ps 5) și aceștia vor fi judecați, căzuti “din sfaturile lor după mulţimea nelegiuirilor lor” (Ps 5) și alungați. Pedeapsa lor este aspră: “Să fie ca praful în faţa vântului şi îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric şi alunecare şi îngerul Domnului să-i prigonească.” (Ps 34)

“Necredinţa călcătorului de lege spune inimii mele, că nu este într-însul frica de Dumnezeu. El singur se amăgeşte în ochii săi, când zice că ar fi urmărind fărădelegea şi ar fi urând-o. Graiurile gurii lui fărădelege şi vicleşug; n-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fărădelege a gândit în aşternutul său, în toată calea cea bună n-a stat şi răutatea n-a urât. (Ps 35)

“Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor.” (Ps 27) “Certat-ai neamurile şi au pierit nelegiuiţii; stins-ai numele lor în veac şi în veacul veacului. Vrăjmaşului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet.” (Ps 9) “Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor şi de blestemul şi minciuna lor se va duce vestea. Nimiceşte-i, întru mânia Ta nimiceşte-i, ca să nu mai fie!” (Ps 58)

“Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea.” (Ps 61)

Problema actuală este că după ce și-au cumpărat (unii chiar falsificat) diplomele, având proptele politice sau “merite” precum lipitul de afișe, pupatul ghiulului sau “au uns acolo unde trebuie” au fost puși în diverse funcții și acum au și “cv” imbatabil. Nimeni nu mai are loc de acești analfabeți funcționali ce impart furturile cu cei care i-au numit.

“Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire şi sminteală; Să se întunece ochii lor, ca să nu vadă şi spinarea lor pururea o gârboveşte; Varsă peste ei urgia Ta şi mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei; Facă-se curtea lor pustie şi în locaşurile lor să nu fie locuitori; (...) Adaugă fărădelege la fărădelegea lor şi să nu intre întru dreptatea Ta; Şterşi să fie din cartea celor vii şi cu cei drepţi să nu se scrie.” (Ps 68)

Suntem conștienți că lucrurile nu pot rămâne așa deoarece țara asta va crăpa ... și va începe cu industria energetică!

Profesioniștii încep să se frământe și să-si pună problema să se strângă pentru a trage semnalele de alarmă. Cunosc și cățiva parlamentari bine intenționați care și ei doresc să se organizeze cumva pentru a stopa degringolada din ultimii ani. Sunt convins că o vor face deoarece oportunitatea post Covid nu trebuie pierdută și actualii “în afara de Halânga și conducte de gaz cu puțin hidrogen, nu știu altceva”, cum zicea un cunoscut pus pe glume.