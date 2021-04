Știrea optimistă de azi – „Calea” asta e din România!

La data când citiți aceste rânduri, o companie își face debutul la bursa din New York. Ca fapt divers, vă spun că titlul acțiunii va fi PATH (calea, în engleză). Ca fapt divers, vă mai spun că această companie a plecat acum 16 ani cu visul ”un robot pentru fiecare om” și acum, prin roboții-software pe care îi face, a ajuns să fie printre cele mai bine evaluate platforme de inteligență artificială din lume!

Ce aș mai putea să vă spun? Ah, da, compania se prezintă așa - ”am început în 2005 ca o echipă de 10 oameni în București. La început făceam outsourcing de software pentru unele din cele mai mari companii din lume”.

Aș mai fi vrut să adaug la acest fapt divers următoarele: Atașații comerciali ai ambasadelor României din întreaga lume au transmis astăzi un buletin extraordinar pe piețele unde sunt prezenți și care începe așa – ”This is the Path coming from Romania! La noi nu doar că se pot naște astfel de idei de afaceri, dar și sunt încurajate de stat. Avem un regim fiscal prietenos, pe care chiar ne gândim să-l extindem, să accelerăm incubatoarele de afaceri cu valoare adăugată. Mai mult, avem o administrație-partener care funcționează pe principiul nu transforma contribuabilul într-un robot de produs hârtii! Așa vă asigurăm pe dumneavoastră, investitorii, că nu veți fi afectați de o eventuală stabilire a impozitului minim la nivel global de 21%*. E drept, impozitul nostru pe profit e de 16% acum, dar ne angajăm ca diferența asta să fie mai mult decât compensată de acel mediu de afaceri fantastic pe care îl oferă țara noastră. Credem în conceptul de piață liberă, de șanse egale pentru toți, pentru ca si de la noi pot pleca echipe de Super Ligă. Poate pare asta o chestiune frivolă, dar nu și pentru noi, care credem în ideea de competiție, în frumusețea jocului corect. Cum vă spuneam avem o strategie si direcții clare de dezvoltare, deci dacă și voi țintiți, ca noi, viitorul, atunci, dragi investitori, aveți o cale bătută pe care să mergeți – România!”

Poate că până la următoarea știre cu încă o afacere pornită din România și evaluată la miliarde de dolari pe prima piață de capital a lumii vom auzi și de minunățiile pe care le-am scris mai sus cursiv. Deocamdată, zic să nu se piardă semnificația acestui moment. Așadar, sincere felicitări echipei de antreprenori români*** care, de azi, arată „Calea” la New York Stock Exchange!