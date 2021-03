Responsabilitate și iresponsabilitate în pandemie

Epoca moderna abunda de situatii in care date clare au fost negate, respinse cu obstinatie, cu vehementa. Ai spune ca este firesc avand in vedere ca nu poate fi eliminata controversa in dialog, ca stimul pentru identificarea iesirii din impas (mai mare sau mai mic), pentru cautarea adevarului; intervin nu arareori si interpretari filosofice diferite. Ce am in vedere acum insa este actiunea taberei negationiste, sau adepta a teoriilor conspirationiste, in Pandemie. Daca la inceputul nenorocirii ai fi gasit circumstante atenuante fiindca aceasta nu se revelase inca la scara infricosatoare, acum negationistii nu pot fi vazuti decat ca iresponsabili, sau ca traiesc intr-o realitate paralela. Multe vieti omenesti s-au pierdut si intrucat a fost lansata samanta indoielii fata de vaccinuri, fata de vaccinare ca proces! Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakidou, sublinia marea strapungere medicala reprezentata de vaccinuri, dar nota totodata ca salvarea efectiva vine de la vaccinare.

Dovada poate cea mai puternica a iresponsabilitatii celor care persista sa sustina ca nu trebuie luptat contra pandemiei cu arma vaccinului, cu respectarea regulior de protectie individuala si colectiva, este ce se intampla in Israel si Regatul Unit (Marea Britanie). In cele doua state, o cursa contra-cronometru a dus rata de vaccinare la foarte aproape de, sau peste pragul de 50% din populatie, cee ace a scazut dramatic rata de infectare ca si numarul de decese; aceasta rata s-a diminuat potrivit datelor oficiale cu cca 90%, un rezultat exceptional, ce schimba starea de spirit a cetatenilor. Aceste doua tari au sansa mari sa iasa curand din teritoriul unor restrictii de amploare si sa revina la o normalitate, fie si adaptata la noi conditii. De ce adaptata, pentru ca reguli trebuie respectate in continuare, nu in cele din urma deoarece exista tulpini noi, care mentin pericolul infectarii.

Sunt lectii ce se desprind din razboiul cu acest dusman al omenirii, Covid19, si care au relevanta pentru ce este de facut in continuare:

Rata de vaccinare trebuie sa fie cat mai inalta, pentru a avea forta in raport cu rata de infectare;

O rata de vaccinare scazuta permite virusului sa locuiasca in gazde noi si sa se modifice; avem de-aface cu un razboi de guerilla;

Trebuie mobilizate toate mijloacele pentru a asigura populatiei dozele necesare de vaccinare si tratament adecvat in spitale; si trebuie dusa o campanie sistematica de convingere a cetatenilor ca altfel nu se poate castiga razboiul (este remarcabil ca in Romania dorinta cetatenilor de vaccinare este la un nivel inalt)

Este mai mult decat iresponsabilitate ce fac cei care, in conversatia publica, propaga negationismul (ex: pandemia nu exista, vaccinurile prezinta mai multe riscuri decat avantaje, etc).

In UE este nevoie de mai multa solidaritate, chiar daca s-au comis unele greseli si se manifesta simptome ale nationalismului/protectionismului vaccinurilor

Sunt necesare investitii mai mari in sanatatea publica, in asigurarea de productie independenta la nivelul UE . Si in Romania trebuie sa fie mai mult sprijinita industria farma autohtona. De notat ca in SUA, Presedintele Joe Biden a invocat Defense Production Act pentru a creste productia nationala de vaccinuri.

Vaccinul este un bun public si aici gasim ratiunea pentru care cetatenii beneficiaza de gratuitate la vaccinare (industria farma nu trebuie sa urmareasca in principal maximizarea castigurilor, mai ales ca a beneficiat de subventii masive de la guverne pentru dezvoltarea vaccinurilor)

Si in Lumea intreaga trebuie sa opereze acest principiu, de bun public. Pandemia a adancit inegalitati intre state si intre cetateni. Iar razboiul contra Pandemiei este unul global. Daca abordarea nu este globala (in pofida unor rivalitati geopolitice), izbanda nu va fi definitiva. Covid19 nu cunoaste granite, asa cum schimbarea de clima ne afecteaza pe toti. Tarile sarace trebuie sa fie ajutate pentru ca cetatenii lor sa fie vaccinati (UE, SUA, Japonia, alte state bogate, institutii internationale, trebuie sa aloce resurse in acest scop).

Erori, stangacii, sunt inerente in vremuri atat de dificile si oricine este la guvernare opereaza sub o presiune teribila (dincolo de stressul, anxietatile oamenilor in general) avand in vedere consecintele unor pasi eventual neinspirati. Cu atat mai mult, mize personale, mici (meschine), trebuie sa fie lasate la o parte. Si la noi se observa asa ceva. Este nevoie de curaj in luarea deciziilor, de decizii luate la timp. A cauta sa limitezi stricaciuni pentru economie are sens. Dar cand unele afaceri (ex: cluburi de noapte) nu au cum sa respecte regulile de protectie contra raspandirii virusului, o singura decizie este rationala si trebuia adoptata fara ezitari.