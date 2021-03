Un necrolog jenant

Pe data de 10 februarie 2021 s-a stins Acad. Dan Dascălu, fost Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologii și fost Profesor Universitar la Universitatea POLITEHNICA din București. Pe site-ul Academiei Române s-a publicat un necrolog plin de umor involuntar (aici), pe care îl atașez acestui scurt articol, cu câteva sublinieri.

De la prezența în plus sau absența unor virgule, până la frumosul cuvânt “Secța”, care trimite la “Secta”, trecând prin pluraluri greșite (“modeme”), exprimări de tipul “au menționat cu aprecieri”, eterna problemă a numărului de i-uri din “membri(i)” (când se folosește substantivul articulat și când nu?), ghilimele deschise și neînchise, dezacorduri, citarea unui jurnal inexistent “British J.” (of what?) sau cele 3 monografii publicate în străinătate care sunt de fapt două, amintindu-ne de vorba românească “cei patru evangheliști sunt trei: Luca și Matei”, (editurile din străinătate, oricum, sunt menționate greșit) sau programe ale Uniunii Europene din 1981 (atunci noțiunea de Uniune Europeană nu exista; tratatul de la Maastricht s-a semnat în 1993). Nemaivorbind de structurarea defectuoasă a materialului: dezvoltarea direcțiilor de cercetare ar fi trebuit să fie inclusă mai degrabă în prezentarea generală și nu la “Publicații”, ar fi trebuit să se menționeze și câte lucrări a publicat Dl. Academician, sau tematica specializării din Anglia din 1968–1969; de asemenea nu știu câtă relevanță are faptul că în pauza ședințelor de la Bruxelles Dl. Academician pregătea alte documente. Trecem peste lipsa de diacritice.

Dacă un asemenea document ar fi fost publicat de un site de știri oarecare, nu aș fi avut o asemenea ieșire indignată. Însă aici este vorba de site-ul “este cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală”, conform Legii 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române.

