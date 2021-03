Săraci și nefinanțați

În ultimul an, am analizat modul în care au evoluat salariile în diferite zone ale țării. Astfel, am accesat constant comunicatele Institutului Național de Statistică pentru a vedea unde se află județul Constanța. În mentalul colectiv, la nivel național, cetățenii României trăiesc cu impresia că județul Constanța este unul dezvoltat, un pol al dezvoltării. Dar să privim unde se află Constanța, de fapt. Se află pe locul 10 la nivel național, în ceea ce privește media salariului net, cu un salariu mediu pentru fiecare angajat de 3048 lei. Pe prima poziție se află Mun. București, cu o sumă de 4260 lei, pe poziția a doua se află Jud. Cluj cu 3867 lei, urmat de Jud. Timiș cu 3460 lei, iar pe locul 4 urmează Jud. Sibiu cu 3318 lei.





Dezvoltarea județului Constanța nu doar că a stagnat, însă acest județ a fost constant ocolit de mari investiții. Se pare că județul Constanța este din nou lăsat de izbeliște, iar dezinteresul pentru dezvoltarea sa este regula ce a definit alocările de la buget.





Constanța nu este un pol al dezvoltării, ci un județ care trăiește două luni pe vară. Județul este avid după investiții. Lipsa investițiilor a dus la creșterea ratei de emigrare în rândul tinerilor, cauza principală a exodului fiind lipsa locurilor de muncă bine plătite și a perspectivelor.





Constanța are nevoie ca de aer de investiții, în caz contrar exodul tinerilor va continua. Nimeni nu își dorește să trăiască într-un oraș (sau județ) condamnat la subdezvoltare.





Am admirat mereu cum s-au dezvoltat județele din Transilvania. Vizitez mereu Sibiul, Clujul, Oradea sau Timiș. Știti de ce s-au dezvoltat aceste județe? Știți de ce sunt date aceste județe mereu exemplu? Răspunsul este unul simplu. Acestea s-au dezvoltat pentru că au beneficiat de investiții, atât de investiții străine private, dar și de bani de la bugetul de stat.





Această direcție este caracteristică ultimii 10 ani. Transilvania s-a dezvoltat, nivelul de trai a crescut, salariile s-au majorat si acestea. Județele din Transilvania au devenit un magnet pentru investiții și multe dintre acestea au devenit pol de dezvoltare.





Dar ce se întâmplă în Constanța? Răspuns: nimic. Privim spre vestul țării și continuăm să sperăm că spre Constanța vor fi direcționate investiții și bani pentru finanțarea de proiecte. Acest lucru nu se întâmplă însă doar în Constanța, dar și în sudul țării și Moldova.





Problema nu este doar că sudul țării este subdezvoltat și că va pierde economic, dar va crește și ecartul față de județele din Transilvania. Județele din sud sunt din nou ignorate. Privirea de ansamblu este cea care face diferența și anume dezinteresul pentru Constanța.







Astfel, privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, alocate bugetelor locale pentru finanțarea unor proiecte de investiții si a altor cheltuieli (Sursa: Site-ul Camerei Deputaților ) aflu cu surprindere că pentru Constanța sunt alocați zero lei. Zero, adică nimic. Nimic, adică dezinteres total pentru Constanța.





• Timis – 46,57 milioane lei





Pentru doar 5 județe este alocată această sumă. Efectul este unul previzibil, anume frânarea proiectelor din județele din sud și Moldova, dar și creșterea disparității între județele din Transilvania.





Dacă spre Transilvania se îndreaptă 279 milioane lei, restul de 100 milioane lei sau 27% din suma totală se duc spre județe din sud și Moldova. Ce am mai observat, în afara de alocările geografice inechitabile, alocări ce țin mai mult de criterii politice. Astfel nu știu cum de primarii USR PLUS au beneficiat de sume de bani din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, cu toții.





Aceste zone nu vor avea nicio șansă din punct de vedere economic, vor continua să se zbată în subdezvoltare în lipsa investițiilor.Peste 73% din sumele alocate se îndreaptă spre Transilvania, anume 279 milioane lei dintr-un total de 379 milioane lei. Pentru a avea o imagine clară, menționez mai jos sumele alocate județelor din Transilvania:• Jud. Alba – 25,5 milioane lei• Bihor – 30 milioane lei• Bistrița Năsăud – 12,10 milioane lei• Brașov – 61,52 milioane lei• Cluj – 18,31 milioane lei• Covasna – 21,32 milioane lei• Maramureș – 14,14 milioane lei• Mureș – 10 milioane lei• Sălaj – 9,24 milioane lei• Sibiu – 30,67 milioane leiÎnțeleg, de exemplu, alocările pentru investiții în județe sărace precum Covasna sau Sălaj, însă Alba, Bihor, Brașov, Timiș sau Sibiu iau partea leului, 212,57 milioane lei, adică peste 56% din suma totală de 379 milioane lei.Continuând această sfidare la adresa județelor din sud și în primul rând a județului Constanța, se va reuși un singur lucru, anume condamnarea acestor județe la subdezvoltare.Claudiu Vuță este analist economic, membru al AAFBR (Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România). În prezent, urmează cursurile programului de excelență "Politici economice și ale pieței muncii" din cadrul Konrad Adenauer Stiftung. Claudiu publică articole economice pe teme globale, dar și locale, prezentând analize de profil pe platformele jurnalistice Project-E, HotNews/Contributors, Republica și Reporter Global Pentru activitatea jurnalistică i-a fost înmânat, la începutul lunii martie 2020, premiul CFA Society Romania Media Award.