Șansa ratată a PNL și perpetuarea dezastrului urbanistic din București

PNL București a anunțat ieri, prin vocea Violetei Alexandru, că PNL va vota suspendarea Planurilor Urbanistice de Sector, aprobate de fosta administrație PSD, doar pentru 3 luni, față de 24 de luni, cât a cerut primarul general, Nicușor Dan.

Asta, după discursul lui Nicușor Dan de miercuri în care primarul atrăgea atenția că aceste PUZ-uri duc la betonarea a sute de hectare de spațiu verde și permit construirea de blocuri cu o înălțime de 14 etaje între case și cataloga urbanismul din ultimi ani din București drept o golănie și ”spera” că aleșii locali vor pune capăt acestei practici și vor vota suspendarea.

Violeta Alexandru a motivat că suspendarea pe 2 ani „ar înseamna blocarea oricărui proiect de dezvoltare în București, inclusiv a celor care respectă toate normele în vigoare”, iar în 3 luni se pot remedia problemele din aceste PUZ-uri. Deși Nicușor Dan nu a avut nicio poziție publică pe subiect, Violeta Alexandru a declarat că primarul general a înțeles argumentele și a fost de acord cu propunerea PNL.

Nu știm care este opinia primarului, dar este foarte clar că o suspendare pe 3 luni este praf în ochi și timpul este prea scurt ca neregulile din aceste PUZ-uri să fie remediate.





Există trei posibilități legale ca efectele produse de aceste PUZ-uri să mai fie oprite.

Prima - procesele intentate de ONG-uri și cetățeni sau chiar de USR pentru anularea PUZ-urilor. Acestea se află pe rolul instanțelor în diverse stadii. Pentru Sectoarele 3 și 6 au fost anulate deja de prima instanță, sunt în faza de recurs, restul sunt în faza de plângere prealabilă sau procesele sunt pornite. În 3 luni nu se pot finaliza nici măcar procesele aflate în faza de recurs.

A doua posibilitate este modificarea PUZ-urilor de către administrația locală prin alt PUZ, însă și aici este nevoie de minimum un an dacă se lucrează zi de zi la asta. De ce? Unu - proiectarea durează minim o lună, apoi urmează faza de avizare și dezbatere publică, trebuie luate avize de la fiecare instituție în parte - mediu, cultură, utilități, furnizori de utilități etc - ceea ce în cel mai bun caz durează un an.

O altă posibilitate este ca aceste PUZ-uri să fie atacate în instanță de Prefectură, fiindcă ele se suspendă direct, dar termenul în care putea ataca Prefectura a expirat pentru majoritatea deoarece sunt aprobate și în urmă cu 2 - 3 ani. Sigur, Prefectura poate ataca punctual fiecare autorizație nocivă emisă de aceste PUZ-uri, însă este vorba despre sute astfel de documente, ceea ce înseamnă o impredictibilitate majoră și un consum uriaș de resurse.

În concluzie, un termen rezonabil de suspendare este minimum un an.

Discursul PNL îmi amintește de discursul Gabrielei Firea, al viceprimarului Aurelian Bădulescu și al PSD, că nu putem bloca dezvoltarea urbană, nu contează că se construiesc blocuri peste case, că se betonează spațiile verzi, că avem cartiere noi fără trotuar cu străzi de 7 metri, unde nu poate intra nici mașina de pompieri.

Din punctul meu de vedere, dar și al multor oameni care și-au exprimat opinia pe Facebook, asta nu însemnă dezvoltare urbană, asta înseamnă întreținerea haosului care a guvernat până acum orașul, și pe care PNL îl condamna în campania electorală, îmbogățirea unor ”investitori imobiliari”, în defavoarea interesului general și a cetățenilor, sărăcirea orașului, fiindcă această haiducie va costa Primăria Capitalei foarte mulți bani ca să remedieze problemele generate de aceste proiecte imobiliare.

Iată câteva exemple clare despre ce însemnă PUZ-urile de Sector aprobate de administrația PSD.

De exemplu, PUZ-ul Sectorului 2 permite transformarea a peste 30 de hectare de teren de pe malul Lacurilor Colentina, Tei, Plumbuita și Fundeni, dar și de la parcul de lângă Arena Națională din spații verzi în zone unde se pot construi blocuri și case.





Printre zonele unde s-a aprobat schimbarea destinației de spațiu verde se numără: fosta bază sportivă a RADET de pe Calea Floreasca, o zonă de la intersecția bd. Barbu Văcărescu cu strada Țițeica, zona unde este construit Clubul Bamboo, zona fostelor pepiniere din Petricani, Insula Tibiscum de pe Lacul Fundeni și o bucată din spațiul verde de la Arena Națională. Aceste terenuri sunt proprietate privată, majoritatea fiind retrocedate. Pentru baza sportivă RADET este autorizație de construire pe țeavă.





De, asemenea, în anumite cartiere de case, de exemplu Andronache, este crescut regimul de înălțime până la 14 etaje. La fel, între zona dintre Lacul Fundeni și Lacul Dobroiești. Asta înseamnă că persoanele care au case în aceste zone se pot trezi oricând cu blocuri la fereastră.

PUZ-ul Sectorului 3 permite construirea unor blocuri de 10 etaje în Parcul Constantin Brâncuși și menține regulamentul care permite edificarea unor blocuri de până la 45 m înălțime pe bucata retrocedată în Parcul IOR. Totodată, permitea construirea de blocuri între case, în mai multe zone din Sectorul 3.

PUZ Coordonator Sector 5 propune o reducere cu 41% a spațiului verde de la 369,6 hectare la 219,77 hectare.





PUZ-ul Sectorului 6 transformă spațiile verzi din zona Arenei Giulești, o parte din Parcul Grozăvești și din Prelungirea Ghencea în zone unde se pot construi blocuri.

Gestul de ieri îmi mai amintește de perioada nu foarte îndepărtată în care PNL și PSD votau cot la cot proiecte imobiliare dezastruoase.

Din punctul meu de vedere, acum, acest partid, la București, avea șansa să demonstreze că s-a schimbat profund, cel puțin în acest domeniu, însă se pare că a ratat ocazia și arată că este în continuare supus influenței venite de la dezvoltatorii imobiliari. Și nu mă refer la cei cinstiți, ci la cei care doresc să construiască mult mai mult pe spațiul verde decât prevede regulamentul de urbanism. Cetățenii și ONG-urile îi numesc rechini imobiliari.

Da, suspendarea acestor PUZ-uri este o mare responsabilitate cu multe consecințe juridice, sunt niște acte administrative aprobate, răul a fost făcut, și au produs efecte. Da, Primăria și consilierii generali se vor alege cu multe procese și se vor cere bani mulți în instanță, la fel ca în cazul Constanda. Este normal ca o astfel de decizie să fie bine cântărită. Însă oamenii nu se așteaptă de la consilierii generali aleși și de la primarul lor să își apere doar pielea lor și să le fie frică. Oamenii doresc ca aleșii locali să arate curaj, ca autoritatea să fie autoritate, să apere ce este corect, să respecte legile țării și, cel mai important, să apere interesele oamenilor, ale majorității, nu ale unui grup restrâns de oameni care au obținut beneficii necuvenite de miliarde de euro de pe urma acestor PUZ-uri de Sector.





Iar primarul Nicușor Dan trebuie să vină cu soluții mult mai clare pentru perioada de suspendare, astfel încât proiectele imobiliare decente și investițiile publice să nu fie blocate. Este o copilărie declarația din conferința de presă că se poate da un PUZ într-o lună. Este imposibil. De asemenea, Nicușor Dan trebuie să deblocheze urgent noul Plan Urbanistic General ca să ofere o alternativă sănătoasă de dezvoltare urbană și trebuie să vină cu o soluție pentru spațiile verzi retrocedate.