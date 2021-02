De ce tac oamenii din energie?

“A tăinui cuvantul adevărului, înseamnă a te lepăda de el!” Așa terminam articolul din 31 ianuarie . Continui cu un alt citat, al unui venerabil domn din energie: "Cei care se pricep nu decid, iar cei care decid nu se pricep!”

Am început să mă uit pe CV-urile decidentilor în energie și a propunerilor pentru viitorii decidenți și am constatat că nici unul nu a lucrat un minut în producția de energie sau măcar în transportul acesteia. Avem două (sau trei) propuneri cu personaje care au ca back-ground activitate în firmele de brokeraj în energie (sau sunt chiar oamenii care trebuie să apere interesele acestora!), un electronist (oare ce legatură are cu energia?), un electrician (idem!), cîțiva politruci și aparatnici ...

Niciodată nu m-am îndoit că în industria energetică romanească nu ar fi profesioniști. Iar aceștia se (re)cunosc între ei. Cu cîțiva am colaborat, cu alții țin legătura ... Lucrează în producție, în transport sau în distribuția de energie electrică și de gaze. Mai sunt câțiva în minister, pe care îi stimez și îi recunosc ca profesioniști. Toți își fac meseria și înțeleg ce se întâmplă, înțeleg că acei care au condus, care conduc sau care vor conduce destinele acestei industrii sunt niște diletanți ... aproape toți ...

Domniile lor își fac treaba așa cum pot. Toți tac! Am încercat să aflu de ce ...

În primul rând, domeniul este închis și nu sunt multe posibilități de angajare în cele câteva societăți importante ale industriei ... nu discutăm de cele câteva sute de ferme de vânt sau solare sau cele câteva motoare pe gaz cu câțiva MW, ci discutăm de companiile care au o capacitate de producție mai mare de 50 MW.

Un colaborator pe care îl stimez, fost second level management, îmi spunea acum câteva săptămâni că pur și simplu, el și colegii lui, nu au fost lăsați să se uite în afara centralei în care lucrau ... În afară de cele câteva instalații de care trageau să scoată energie și pe care le cârpeau, nu avea voie să se uite la noile tehnologii, la alți colegi ... Nu aveau voie decât să poarte ochelari de cal și să execute ordinele referitoare la producție. Cine ieșea în evidență pleca pentru că nu avea voie să aibe păreri ...

Capul plecat sabia nu-l taie, zice un proverb idiot românesc.

Diletantismul, reaua voință, hoția decidenților generează frica, minciuna, ipocrizia, conformismul celor mici ai sistemului și toate la un loc sunt legile care guvernează societățile de stat și ministerul. “Pălmașii”, adevărații tehnocrați, se fac sau sunt făcuți preș în fața numiților politic pe principiul: “așa cum au venit, așa vor pleca!”

Putem să-i găsim vinovați? Depinde de cum abordam problema. Luați ca un întreg și știind că de capacitatea lor individuală ține întregul sistem energetic național, da, sunt vinovați! Ei reprezintă coloana vertebrală a industriei energetice. De ei depind și viețile noastre.Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro