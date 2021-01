O variantă modernă a poveștii cu vulpea bearcă: „Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite a calculat că mai avem circa 60 de ani de recolte – și după aceea ?”

Dacă ați fi participat în iulie 2015 la lucrările Conferinței dedicate Anului Internațional al Solurilor, desfășurate în Colorado sub auspiciile Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din cadrul ONU, ați fi aflat ceva surprinzător:

Cum adică?!? În 2015, încălzirea globală nu era principala problemă cu care se confrunta omenirea?! Și asta ne spune FAO UN? Ce să mai credem?! Trebuie totuși să ne gândim că în 2015 eleva suedeză încă nu începuse să chiulească de la școală pentru a face greve climatice. Iar democrata socialistă, care ne-a băgat în sperieți cu Lumea se va sfârși în 12 ani dacă nu vom aborda problema schimbărilor climatice, eră încă barmaniță prin New York. Iarăși, să nu uităm că guvernul francez a sunat mobilizarea chiar înainte de semnarea Acordului Climatic de la Paris (decembrie 2015) prin lansarea apelului „4 per mille” referitor la solurile planetei:

Dar bomba mediatică lansată în timpul Conferinței dedicate Anului Internațional al Solurilor este cea pe care am citat-o în titlul articolului:

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite a calculat că mai avem circa 60 de ani de recolte - și după aceea ?

O asemenea alarmă, care ne spune că dacă scăpăm de apocalipsa climatică în următorii 12 ani, vom muri, totuși, de foame în următoarele șase decenii, nu poate să nu dea fiori de gheață celor mai tineri sau mai puțin tineri, dar care se gândesc la copiii și nepoții lor.

Odată deschis drumul știrilor teribiliste pe toboganul mass media, lucrurile au început să ia amploare:

Această declarație micșorează dramatic intervalul de supraviețuire al Marii Britanii, pentru că doar cu trei ani înainte, solurilor de acolo li se deduse o speranță de viață mai lungă:

Vestea bună este că toate declarațiile de mai sus, oficiale sau mai puțin oficiale, sunt fake news. Vestea proastă este că în goana lor nesmintită după click-uri și rating, o parte a jurnaliștilor a preluat pe nemestecate și a dat drumul pe trompa breaking news-urilor unor informații neverificate, care creează emoții nejustificate, inflamează avântul apocaliptic al ecologiștilor gen Thunberg ori Ocasio-Cortez și oferă „soluții” contraproductive.

În 2019, botanistul și jurnalistul James Wong a încercat să găsească sursele științifice pe care se bazează predicțiile despre cei 30-60-100 ani rămași pentru recolte. Concluziile lui se pot desprinde lesne din titlul articolului publicat în NewScientist:

The idea that there are only 100 harvests left is just a fantasy

#FactsMatter | Headlines warn that our soil is becoming so degraded that we are heading for an agricultural Armageddon. Can that be right?