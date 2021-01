TREI ÎNTREBĂRI. Nasterea prin cezariana a Europei bugetare

Care este evenimentul anului 2020 cel mai pe nedrept trecut cu vederea de media și de opinia publică?

Am tot cantarit si nu reusesc sa departajez cele doua consecinte majore ale Covid 19 care ar trebui sa iasa din culise si sa intre in scena evenimentelor cu implicatii majore:

N-a picat Netul! Virusul a dat nastere Omului Digital si a impins o parte insemnata a activitatii umane in virtual. Faptul ca infrastructurile care sustin continentul digital au facut fata cererii uriase aparute peste noapte ma face sa dau jos palaria in fata inginerilor (4,57 miliarde de internauti, 3,81 miliarde de utilizatori de social media pe mobil). Crizele sunt in general catalizatori ai schimbarii insa nu cred ca am vazut vreodata atata distrugere creatoare precum cea care vine peste noi. Domenii intregi sunt ori maturate ori translatate, cu insemnate implicatii politice si societale. Nu cred ca exagerez cand ma gandesc la doua specii umane distincte: Homo Sapiens si Homo Digitalus, cel din urma cu certificat de nastere in martie 2020;

Nasterea prin cezariana a Europei bugetare. Europa e o constructie care avanseaza exclusiv ca urmare a suturilor in spate. 750 de miliarde de euro (= 5 ani de buget european, 3.5*PIBul Romaniei) pusi la bataie, la comun, pentru a anima continentul in anii ce vin. Singura entitate federala fara datorie publica (=credinta in viitor) a decis sa lase timiditatea la o parte si sa se arate in lume. Daca mediocrii lideri nationali ar mai si sti ce sa faca cu fondurile respective, poate ca cea mai mare si mai puternica economie din lume si-ar regasi rangul. Solutia la iesirea din criza e mai multa Europa si nu mai multa gargara nationalista.

2. Care este cea mai interesanta idee a anului 2020?

Capitalism, Alone - Branko Milanovic. O poveste fascinanta despre capitalismul de azi cu tenta liberala (cel american) si politica (cel chinez) care domina lumea fara rival. O carte in care m-am certat cu autorul in multe locuri. Ce bucurie sa poti dialoga in contradictoriu cu un interlocutor minunat, fie el si virtual.

3. Care e cea mai mare temere pe care o aveti pentru viitorul Românei si cea mai mare speranta?

Exista patru Romanii: o Romanie privata care face business pe bune si e conectata la fluxul mondial, una a baietilor destepti conectati la bugetul de stat, una rurala ori a oraselor mici si una in diaspora. Imi e tare frica pentru cele doua Romanii pe care le pretuiesc cel mai mult. Romania privata va resimti consecintele cutremurelor economice de la nivel mondial. E prinsa in mijlocul unor gigantice supply chains care sunt remodelate acum si se pot rupe oricand. Orice spatiu lasat liber va fi ocupat de capitalismul de cumetrie. Diaspora reprezinta cel mai mare investitor strain in Romania. Pana cand politicile publice vor ajunge la sat, ea este cea care sustine fluxul economic al Romaniei rurale si o parte insemnata din trezoreria urbanului. Contractia economiilor occidentale poate avea efect de domino acasa.

Paradoxal, tocmai aceasta distrugere creatoare fara precedent care impinge lumea in digital poate fi o sansa uriasa pentru Romania privata care dispune de resurse umane excelente. Romanii talentati care vor propune serviciile viitorului pot fi printre marii castigatori ai mutatiilor actuale.