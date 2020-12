TREI ÎNTREBĂRI. Ati auzit de meteoritul căzut deasupra Iașului?

Mai intâi aș vrea insă să recunosc că sunt influențat de apartenența la familia British Medical Journal (www.bmj.com - ediția in limba română apare la noi de peste 25 de ani!). Ultimul număr din an - numărul de Crăciun- publică articole serioase pe teme aparent neserioase: o arhivă a acestor articole este accesibilă aici.

1.Care este evenimentul anului 2020 cel mai pe nedrept trecut cu vederea?

Răspuns: știrea că un meteorit a căzut deasupra Iașului, meteorit care ar fi ricoșat de pe acoperișul unei case și din care s-au recuperat fragmente ce au fost fotografiate și analizate de un celebru fizician local! Citiți aici

(NB: unii au sugerat ca era vorba doar de vidanjul toaletei unui avion de calatori, fapt neverificat!)

Totusi problema e ca vestea cu meteoritul se leagă de teoria unui grup de cercetatori precum că virusul SARS-CoV-2 ar fi provenit din spațiu (citiți aici și aici) Teoria a apărut in Advances in Genetics, o carte editată de Elsevier!

Iată că lucrurile se leagă! Fake news-urile iși au logica lor și nu degeaba unii astrobiologi cred in Panspermie.

2.Care este cea mai interesantă idee (teorie, descoperire, carte)(din domeniul dvs de preocupari) a anului 2020?

Răspuns: Într-o lume deprimată, înfricoșată zilnic de pandemie, de internări obligatorii ale celor PCR pozitivi, idiferent dacă sunt sau nu simptomatici, sau de interzicerea internărilor în secțiile non-Covid fără teste pentru anticorpi s-a ivit în National Geographic un articol care poate fi rezumat la ideea : “În Univers Viața e inevitabilă!” – vedeți aici.

De fapt, articolul original, la care face referire National Geographic, este ceva mai complex și mi-a fost imposibil să-l parcurg, dar cei interesați îl pot consulta aici.

3.Care e cea mai mare temere pe care o aveți pentru viitor ?

Răspuns: politizarea științei! Pierderea raționamentului..

Afirmam intr-un articol :

“Nu suntem îngeri, ci suntem oameni și de aceea greșim! De altfel, conceptul „To Err is Human” a fost promovat și de grupul nostru de la Iași (detalii pe www.ispro.ro). Însă oamenii au un dar: sunt raționali! “ Mi-e teama deci de pierderea acestui dar!

Termin cu un citat din BMJ: “When good science is suppressed by the medical-political complex, people die!” Merită citit aici

