TREI ÎNTREBĂRI. Despre energia geotermală produsă prin fracturare hidraulică

1. Care este evenimentul anului 2020 cel mai pe nedrept trecut cu vederea de media și de opinia publică?

Sărăcia energetică.

În vacarmul mediatic din 2020, mass media și o parte a opiniei publice (din România și aiurea) au tratat unilateral problema energetică, un adevărat Ianus bifrons. În timp ce o față a lui Ianus privește spre viitorul „luminos” sugerat de mega-proiectele New Green Deal, European Green Deal ori planul Biden (100% energii „curate”, de-carbonizarea economiilor, emisii zero de CO2 până în 2050), cealaltă față a zeului, care privește spre prezent, a fost acoperită cu vălul ignoranței mediatice. Este vorba de sărăcia energetică în care trăiesc miliarde de semeni ai noștri: 940 milioane (13% din populația lumii) nu au acces la electricitate, iar 3 miliarde (40% din populația lumii) nu au acces la combustibili puțin poluanți pentru prepararea hranei zilnice.

Când oameni care nu au acces la binefacerile electricității moderne și a combustibililor fosili, ei folosesc energii „curate și regenerabile”: lemne, balegă de vacă, gunoi de grajd, resturi vegetale după recoltare. Numai că aceste energii „curate” implică costuri masive pentru sănătatea oamenilor care trăiesc în sărăcie energetică.

Cel mai important cost este legat de poluarea aerului din interior, pe care OMS o numește „cel mai mare risc unic pentru sănătatea mediului înconjurător din lume”. Spre deosebire majoră de emisiile de CO2, poluarea aerului din interiorul și din afara locuințelor este „criminalul tăcut” care ucide anual șapte milioane de oameni, din care 600.000 sunt copii. Bineînțeles, pentru o mare parte a mass mediei și opiniei publice, aceste morți nu sunt la fel de importante precum morsele care se „sinucid” din cauza încălzirii globale sau ursul polar împușcat pentru că a mâncat un om și, desigur, nu pot reprezenta subiecte de filme pe Netflix.

Pe de altă parte, utilizarea predominantă a lemnului ca sursă de „energie verde și regenerabilă” are un impact negativ asupra mediului înconjurător. Dependența de lemnele de foc este motivul principal pentru care sărăcia energetică este legată de defrișări. Pe continentul african, de exemplu, utilizarea lemnului drept combustibil este cel mai important factor al tăierii pădurilor.

Fără electricitatea produsă din combustibili fosili, ieftină și abundentă, disponibilă non-stop, fără intermitențele soarelui și vântului, oamenii nu pot beneficia de frigidere alimentare și medicale, de aparate de aer condiționat, ori de lumină pe timp de noapte. S-ar putea să fi văzut și dumneavoastră fotografia uimitoare a unor copii care stăteau noaptea sub o lampă stradală pentru a-și face temele. Dar, din nou, acest subiect nu aduce click-uri și nu face audiență.

Precum Ianus, energia globală se confruntă cu două probleme îngemănate: sărăcia energetică SAU combustibilii fosili și gazele cu efect de seră. Din păcate, numai ultima parte a primit acoperire mediatică la superlativ, promisiuni de mii de miliarde dolari ca investiții, subvenții, granturi generoase pentru cei 97% experți care cred în încălzirea globală antropogenă, salarii grozave pentru funcționărimea de la Bruxelles, ONU, Washington ș.a. Săracii, care suferă și de foame energetică, vor moșteni, cel mai probabil, împărăția cerurilor cu zero emisii de carbon...

2. Care este cea mai interesanta idee, (teorie, descoperire, carte) (din domeniul dvs de preocupari) a anului 2020?

Energia geotermală produsă prin fracturare hidraulică.

La prima vedere pare un oximoron: acel fracking, mult hulit și scuipat de oamenii manipulați de Gasland și de diverși impostori universitari, este pe cale de a produce o a doua revoluție tehnologică care, culmea ironiei, va ajuta eforturilor de reducere a emisiilor de carbon. Am avut o premoniție în 2014, când am publicat Fracturarea hidraulică și „energia verde”, întâmplător, articolul meu cu cele mai puține comentarii și vizualizări.

După cea a argilelor, vom vorbi curând de revoluția geotermală întreținută de fracturarea hidraulică a unor imense rezervoare de apă clocotită (peste 150°C) a cărei căldură va alimenta cu aburi turbinele electrice. Vorbesc de o energie „verde 100%”, fără intermitențe, fără intermitențe precum ceea solară sau eoliană, și care necesită infinit mai puțin spațiu decât imensele ferme solare sau eoliene. Energia geotermala a fost și este exploatată local (Islanda, SUA ș.a.), dar în cantități minuscule. De exemplu, Statele Unite ale Americii, liderul mondial al producției de electricitate din surse geotermale, a generat în 2019 circa 16 miliarde kWh, adică 0,4% din întreaga producție de electricitate a țării, având o capacitate instalată de 3.639 MW in 2018. Pe plan mondial, se estimează că întreaga capacitate instalată este extrem de mică, sub 15.000 MW.

Istoric privind lucrurile, surse geotermale există în multe locuri. În teza mea de doctorat, Heat Flow in Oklahoma (1997) și în cartea mea „Heat Flow in Oklahoma and the south central United States (2012), am identificat câteva zone cu puternice anomalii pozitive de flux termic, controlate de circulația apelor subterane fierbinți, necunoscute anterior specialiștilor. Dar nu toate statele americane și nu toate țările beneficiază de astfel de cartări precise care să conducă la lucrări de explorare și exploatare a energiei geotermale. Acum situația s-a schimbat radical. Cu ajutorul fracturării hidraulice și a forajelor orizontale dirijate, putem crea rezervoare geotermale acolo unde le dorim, cu dimensiunile pe care le dorim și unde căldura este la temperatura dorită, adică foarte ridicată.

Pe 24 noiembrie 2020, Kirsten Marcia, președinta și CEO-ul corporației DEEP Earth Energy Production din Saskatchewan, Canada, a publicat raportul DEEP Achieves Outstanding Flow Results in Horizontal Well Test. Despre stimularea hidraulică a rezervorului geotermal și rezultatele obținute, puteți citi comentariul meu aici.

Când, în 2014, am „îndrăznit” să proclam fracturarea hidraulică drept prima revoluție tehnologică a secolului acesta, (aproape) nimeni nu m-a crezut, iar comentariile negative și calomniile de care am avut parte au fost fără egal în istoria publicistică a platformei Contributors. În 2020, revoluția argilelor este o realitate triumfătoare. Revoluția geotermală are toate șansele să reprezinte triumful următor al fracturării hidraulice.

