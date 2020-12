TREI ÎNTREBĂRI. În 2021 va avea loc o primenire a elitelor, o regasire a spiritului autentic al democrației liberale.

1. Care este evenimentul anului 2020 cel mai pe nedrept trecut cu vederea de media și de opinia publică?

As spune doua: În iunie, 30 de ani de la agresiunea organizată statal împotriva partidelor democratice, a presei libere si a societății civile din România de către Ion Iliescu si camarila sa. Ei sunt cei vinovați de terorizarea populației Capitalei. Ei au pus in mișcare si au coordonat explozia de violenta intrată in istorie drept Mineriada din 13-15 iunie. Al doilea, in august, patru decenii de la recunoașterea de către regimul comunist din Polonia a sindicatului liber si autoguvernat "Solidaritatea". Atunci a demarat procesul ireversibil al crizei terminale a Blocului Sovietic.

2. Care este cea mai interesantă idee a anului 2020?



Cartea profesorului Peter Fritzsche despre primele o sută de zile ale dictaturii naziste. Este un studiu extrem de revelator despre mecanismele de constrangere si cooptare in sistemele totalitare. As adauga volumul al doilea al biografiei lui Hitler de Volker Ulrich, incursiune fascinantă in mentalul liderului nazist între 1939 si 1945. Ambele cărți se situează in siajul conceptual propus de istoricul George Mosse atunci cand a scris studiile incluse in volumul clasic "The Fascist Revolution".

3. Care e cea mai mare temere pe care o aveți pentru viitorul României si cea mai mare speranta?



Mă îndoiesc că vom asista la evenimente spectaculoase. dramatice. Am realizat candva, împreuna cu Mircea Mihaies, o carte de dialoguri intitulată"Încet, spre Europa". Acum, suntem in UE. As spune, încet, in Europa. Anii Trump s-au încheiat. Încurajarea populismului fascistoid si a clericalismul ultraconservator dinspre Washington este, incepand cu luna ianuarie 2021, o pagina dintr-un trecut frustrant, in multe privințe buimacitor. Dar va avea loc o primenire a elitelor, o regasire a spiritului autentic al democrației liberale. Poate ca este wishful thinking, dar am avut destul timp in acest an, oferit de starea creata de pandemie, imi pare că ne apropiem, mai rapid decat cred unii, de finalul regimului autoritar cleptocratic al lui Putin. Am publicat in 2019 la editura Palgrave Macmillan, cartea scrisă împreuna cu Kate Langdon, intitulată "Putin's Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century". Accentul cade pe ceea ce numim cultura politică a putinismului si pe șansele unei renasteri a pluralismului in Rusia.

