Un nou guvern și un nou Program de Guvernare, o oportunitate a industriei enegerice

Știm că una e socoteala de acasă și alta e cea din târg. Socoteala de acasă este reprezentată de programele de guvernare prezentate in campanie, cea din târg, de alinierea acestora când sunt mai multe partide la guvernare. Consider că actuala conjunctură politică reprezintă o oportunitate pentru industria energetică românească deoarece, atât programul liberal cât și cel al alianței USR Plus conțin multe propuneri care pot aduce plusvaloare securității energetice. Nu amintesc nimic de programul de guventare al UDMR deoatrece nu am aflat că ar exista.

Încă nu știm ce se va negocia la nivel macro. De aceste negocieri depinde cum va fi structurată industria energetică, dacă vom avea un minister al energiei și unul al mediului, dacă vom avea un minister comun economie – energie sau un minister comun energie – mediu. Probabil că ultima variantă ar fi cea mai oportună deoarece majoritatea legislației Uniunii Europene se referă în același timp la ambele domenii. De asemenea vom afla unde își va găsi locul “bucata de Energie” care se ocupă de transportul acesteia. Acestă structură este parte a infrastructuri critice prin Transelectrica și Transgaz, la care am mai putea adăuga Compet și Oil Terminal.

Nu ne propunem să facem o analiză a ceea ce a fost în Programul de Guvernare PNL din februarie 2020, aprobat de Parlament, deoarece bilanțul este negativ și nu are rost să contabilizăm aceste nerealizări domnilor Virgil Popescu, ministrul economiei și energiei și lui Lucian Petrică Rusu, secretar de stat la SGG, ce are în subordine “cele două Transuri”, din motivul pandemiei. Domniile lor au fost numiți temporar la începutul anului în guvernul Orban pentru a acoperii cele câteva luni până la alegerile anticipate dorite și nu putem să îi condamnăm pentru altceva în afară de ghinion.

Marea oportunitate este de a alătura cele două programe de guvernare, luand direcțiile de acțiune valide și a le asambla într-unul mai bun. Plecând de la Strategia Națională de Apărare, unde energia ocupă un rol foarte important și ajungând la PNIESC, care este linia directoare a ceea ce trebuie să se întâmple în viitor în industria energetică - un fel de strategie energetică - lucrurile par deja simple.

Și programul liberal și cel al USR Plus sunt aliniate acestora. Trebuie spus că PNIESC este înaintat Comisiei Europene, dar nu a trecut prin Parlament, deci azi nu are vreo valoare juridică. Cu alte cuvinte, primul punct pe care noul parlament trebuie să-l bifeze pentru industria energetică ar fi aprobarea PNIESC. Dacă adăugăm și Green Deal, alt document de care s-a ținut cont în respectivele programe de guvernare, putem spune că viitorul program de guvernare comun PNL – USR Plus – UDMR este conturat și doar trebuie să specifice cum trebuiesc realizate obiectivele propuse în documentele amintite. La PNIESC putem pune un asterisc: acesta ar putea fi revizuit dupa apariția Strategiei Energetice Europene și a Strategiei pentru Hidrogen din iulie 2020, în noul program de guvernare ținându-se cont de acestea.

Principalele obiectivele ce trebuiesc satisfăcute sunt legate de dezvoltarea capacităților de producție de energie securitară, reducerea emisiilor de CO2 prin noi capacități de producție de energie regenerabilă, realizarea interconectivității regionale (gaze și energie electrică), dezvoltarea sistemelor centralizate de producție, transport și distribuție de energie termică (cu mare impact în reducerea CO2) plus creșterea performanței energetice, digitalizarea capacităților de producție și a sistemelor de transport și distribuție și introducerea combustibiloilor alternativi și soluțiilor de stocare a energiei, cu directă referire la hidrogen.

Oportunitate, simplitate, se cunoaste ce trebuie făcut doar să se stabiliască cum.

Oportunitate este și pentru o parte a opoziției, gândidu-ne la AUR, deoarece tot ce trebuie cuprins în capitolul referitor la energie al noului program de guvernare este conform și cu cele câteva referiri la economie și energie din programul (general, deci nu de guvernare) al acestui nou partid parlamentar. Sperăm că specialiștii AUR să detalieze mai mult partea economica și în special cea care se referă la energie.

Și mai există o oportunitate: noul guvern trebuie să respecte strict legislația referitoare la managementul corporativ, o cale de stopare a corupției și de revenire a profesioniștilor în pozitiile de decizie din minister si companiile gestionate de stat. De aici ar rezulta simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene destinate energiei, referindu-ne la clarificarea rulului nefuncționalului Consiliului Interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței de combustibili alternativi și funcționarea HUB-ului Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice ROHYDROHUB.

Pe lângă angajamentele pe care un nou guvern le va face pentru a fi votat în Parlament, trebuie să existe și cateva angajamente ale Parlamentului, cea mai importantă fiind schimbarea legislației privind achizitiile publice, care îngreunează orice inițiativă a vreunei companii sau UAT de a realiza investiții în energie.

PS: Articolul este redactat înainte de a vedea structura propusă în negocieri a viitorului guvern și înainte de a apare în presă informatii despre cine sunt și ce doresc actualii parlamentari AUR. Din aceste motive aduc câteva completări.

Nu cred că există o structurare ideală a industriei energetice dar cred că o disipare a deciziei strategice ar dăuna. Este clar ca trasportul va fi destionat separat de producție, dar impărțirea deciziei (pe criterii de putere și interese de partid) în privința producției sigur va dăuna.