Invazia clonelor. Episodul 2 : Armele letale

Cunoasteti filmele acelea catastrofa in care planeta este invadata de clone cu aspect uman care incearca sa preia puterea si sa reduca specia umana la o conditie inferioara ? Am scris si eu un astfel de scenariu cu vreo 8 ani in urma. Nu stiu cat de mult succes a avut, nu cine stie ce oricum de vreme ce nu m-a solicitat nimeni pentru ecranizare. Imi incerc astazi norocul cu un al doilea episod inspirat ca si primul din invatamantul universitar românesc. Pentru a nu va impovara cu citirea primului episod iata un rezumat scurt.

Actiunea se petrece in 2012 : Premierul Victor Ponta tocmai fusese demascat ca si clona academica in urma descoperirii unui plagiat (in teza de doctorat) la scurt timp dupa ce acelasi lucru se intamplase cu ministrul invatamantului Ioan Mang. Acest fapt a declansat un atac al clonelor sub comanda robotului Liviu Pop desemnat de premier nou ministru al invatamanatului. Episodul se incheie in plina lupta cu urmatorul pasaj :

" Lupta va continua pana cand una dintre parti va pierde. Iar miza depaseste lumea academica. In oricare dintre situatii intreaga societate va fi profund afectata intr-un sens sau in celalalt. Usor nu va fi fiindca invazia clonelor a produs deja efecte. Nu va ingrijoreaza lipsa de reactie a studentilor ? A celor din Oradea in cazul Mang de exemplu ? La ora la care vedem imaginile cu premierul Ponta refuzand sa abordeze subiectul plagiatului, happy-end-ul din filmele-catastrofa americane nu e deloc garantat. Ceea ce este in schimb sigur e ca daca astazi se va pierde batalia, clonele vor continua sa se multiplice rapid. Pseudo-doctori vor forma pseudo-studenti, pseudo-dascalii de maine. Si maine va fi prea tarziu."

Episodul doi se petrece asadar in zilele noastre. Profetia sumbra din finalul primului episod e pe cale sa se indeplineasca. Societatea este dominata de clone academice care au o putere de decizie din ce in ce mai mare. Institutiile statului sunt acaparate si exista doar câteva mici nuclee care mai rezista. Emilia Sercan da dovada de foarte mult curaj in lupta impotriva clonelor. Valeriu Nicolae a facut un lucru remarcabil, prezentand pe site-ul nutotei.ro o lista intreaga de portrete-robot care ne ajuta sa le recunoastem. Dar lupta lor este inegala. Pe de o parte findca ei pot vana doar clonele care au ajuns deja la putere si devin mai vizibile, moment in care acestea au produs deja stricaciuni considerabile. Pe de alta, armele Emiliei Sercan bunaoara pot detecta plagiatul cuvant-cu-cuvant, dar pentru a detecta plagiatul ideilor ar fi nevoie de o armata de experti care sa o ajute. Situatia este deci disperata ! Dar pentru a oferi totusi o speranta de happy-end spectatorului pesimist voi prezenta in acest episod cateva arme care ar putea schimba soarta bataliei impotriva clonelor.

1. Masina timpului. Una din observatiile pe care le putem face studiind portretele robot facute de Valeriu Nicolae este repeziciunea cu care se multiplica clonele. Vedem CV-uri care in cativa ani doar evolueaza de la stadiul de neant absolut la un florilegiu de masterate, doctorate, activitate academica universitara in paralel bineinteles cu responsabilitati politice la cel mai inalt nivel si asa mai departe. Într-o societate sanatoasa pentru toate aceste activitati este nevoie de timp. Masina noastra are ca scop sa readuca timpul comprimat de clone la starea sa normala. Mai precis : pentru a te inscrie intr-un master trebuie sa ai în mod normal o licenta, adica trei ani de studiu in acelasi domeniu, sau macar intr-un domeniu foarte apropiat. Pentru a te inscrie intr-un doctorat trebuie sa ai un master adica 5 ani de studii in acelasi domeniu. Doua mastere diferite inseamna 10 ani de studiu iar un master si un doctorat in domenii total diferite inseamna 13 ani de studiu. Nu si la noi, unde vedem o gramada de CV-uri dintre cele mai diverse ale caror posesori au devenit brusc specialisti in stiinte militare sau "de aparare" desi studiile lor initiale nu aveau nimic de a face cu militaria. Putem cita in acelasi context exemplul premierului Ludovic Orban. Dupa o facultate in domeniul constructiilor de masini domnul Orban face studii "post-universitare" in domeniul stiintelor politice (!) Colegul sau de partid si vicepresedinte PNL Cristian Busoi termina facultatea de medicina in 2003 iar in 2005 devine deja expert in stiinte militare !! Masina timpului suprima acest tip de cariera. Dar nu numai. In acelasi timp in care domnul Busoi isi redacteaza glorioasa teza despre "reforma serviciului militar in România" el este si deputat in Parlamentul României. Ulterior în perioada mandatului de europarlamentar, iata-l peste alti 5 ani absolvent de drept, absolvent al institutlui diplomatic roman si ....doctor in sanatate publica. Masina timpului nu permite asa ceva. Astfel nu te mai poti inscrie in master daca faci deja alte studii de acelasi nivel, si implicit nu te poti inscrie in doctorat in aceeasi situatie. Nu te poti inscrie in master sau in doctorat daca ai o inalta functie de responsabilitate publica, fiindca statul te plateste bine pentru a-ti dedica timpul ei, nu pentru a-ti finanta studiile. Nu ar trebui sa poti sa o faci nici daca esti functionar titular cu exceptia cazului in care masterul sau doctoratul respectiv este chiar in domeniul tau. Dar chiar si atunci acest lucru ar trebui facut prin amenajarea timpului de lucru fiindca un doctorat este in mod normal o activitate care iti ocupa tot timpul, nu o trebusoara la care poti gandi in pauza de pranz.

2. Sabia laser care taie pofta. Clonele academice adora banii. As zice ca o buna parte din ele sunt actionate de o energie fabricata pe baza exclusiv financiara. Este nevoie de o sabie laser actionata cu mult curaj pentru a taia aceasta sursa de energie. Unul dintre principiile ei este ca o persoana trebuie sa primeasca un salariu pentru postul pe care il ocupa nu pentru diploma pe care o poseda. Astfel sabia laser taie toate sporurile de doctorat si de masterat posibile. De asemenea, daca e normal ca pentru ocuparea unui anumit post sa se ceara diploma de master, diploma de doctor trebuie sa ramâna doar o cerinta in mediul academic. Sabia laser taie posibilitatea de-a fi platit de stat intr-un post care nu are nici o legatura cu masterul sau doctoratul pe care il faci. In fine sabia laser taie posturile de lector fara doctorat prin care diversi sus-pusi din lumea politica fac bani la universitati (exemple : Iulian Fota, Norica Nicolai si multi multi altii).

Avantajul acestor arme este ca ele actioneaza înainte ca o clona sa se dezvolte si sa produca stricaciuni. Imi veti spune ca degeaba avem arme daca nu avem luptatori care sa le si foloseasca. Si aveti dreptate. Daniel Funeriu, singurul ministru al invatamantului curajos a rezistat doar un mandat. Urmasul lui, Adrian Curaj, a fost genul de personaj care pare pozitiv (din cauza numelui) pentru ca spectatorul sa descopere mai apoi dezamagit ca e de fapt membru intr-o academie de clone. Insusi presedintele tarii, dl Iohannis, al carui slogan "Romania Educata" pare sa indice ca e de partea buna a fortei, a participat la inaugurarea unei academii patronate de Gabriel Oprea, al carui profil de clona academica cu numerosi discipoli e binecunoscut.

