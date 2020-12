Balanța energetică import – export dezechilibrează balanța de plăți a României

Acest articol este urmare a unei discuții despre cum poate bugetul Romaniei să crească. Nu mă gândesc la creșterea volumul exporturilor ci doar cum scădem volumul importurilor, ceea ce reprezintă deasemenea un câștig. Cunoscând mai bine domeniul energiei, am purces la treabă.

Deabia în primăvara acestui an, domnul ministru MEEMA, Virgil Popescu, s-a alarmat că România a devenit un importator net de energie electrică. Acest lucru s-a petrecut încă din vremea nefericitei guvernări PSD din diverse cauze, în special legislative, adică a nemernicei Ordonanțe 114.

Scriam și trăgeam un semnal de alarmă acum cinci săptămâni despre dezechilibrele din SEN.

Am mai cotrobăit pe site-ul Transelectrica, de unde am extras datele de-a lungul unui an - 25.11.2019 (00:00) – 20.11.2020 (00:00). Nu vreau să sperii pe nimeni, dar situația este dezastruoasă! Am importat 23,5 TW și am exportat 7,3 TW, având un sold de 16,2 TW în favoarea importului.

Pentru a vedea cine și cât a contribuit la mixul energiei electrice consummate am facut un grafic, care este mai jos:

Datele graficului provin din următorul tabel, rezultatul prelucrării datelor din site-ul Transelectrica:

Să tragem câteva concluzii din tabelul de mai sus: