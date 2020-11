Un foarte bun prieten al României. Keith Hitchins, 1931 – 2020

S-a stins din viață reputatul istoric american, Keith Hitchins, specialist în istoria României şi a Europei de Sud-Est, profesor universitar la University of Illinois, membru de onoare al Academiei Române din 1991. A luat contact cu România în 1960, ca bursier Fullbirght, întreprinzând ulterior numeroase vizite de studiu și călătorii documentare în țara noastră.

️A consacrat o serie de volume mișcării de redeșteptare națională a românilor din Transilvania, din care amintim: The Rumanian National Movement in Transylvania, 1780–1849, 1969; Orthodoxy and Nationality: Andreiu Şaguna and the Rumanians of Transylvania, 1846–1873, 1977; A Nation Discovered: Romanian Intellectuals in Transylvania and the Idea of Nation, 1700–1848 şi A Nation Affirmed: The Romanian National Movement in Transylvania, 1860–1914, ambele apărute în 1999.

Un prieten autentic al României, și-a păstrat echidistanța și spritul critic, redactând o istorie a României moderne în două volume: The Romanians, 1774–1866, 1996; Rumania, 1866–1947, 1994. Dintre cele mai recente volume amintim: Ion Brătianu: Romania. The Peace Conferences of 1919-1923, 2011 şi A Concise History of Romania, 2013.

Activitatea sa științifică a fost unanim recunoscută, fiind ales membru de onoare al Academiei Române (1991) și primind distincția de Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Cluj (1991), Sibiu (1993), Alba Iulia (2001), Târgu Mureş (2005), Timişoara (2008) şi Iaşi (2008).

️În semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală avută la promovarea istoriei și limbii române, pentru înțelegerea și interesul manifestate față de civilizația românească, profesorul Keith Hitchins a fost decorat în 2017 cu Ordinului Național ”Pentru Merit”, în grad de Mare Ofițer, conferit de Președintele României, prin intermediul Ambasadei României la Washington.

