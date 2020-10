Numele care nu moare: Daphne Caruana Galizia

În ziua de 16 octombrie, când se împlineau trei ani de la asasinarea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, Comisia Europeană a anunțat instituirea Premiului Caruana Galizia pentru jurnalism, un premiu destinat celor care onorează valorile Uniunii Europene, consacrate în Carta Europeană a Drepturilor Omului. Protecția libertății presei și a siguranței jurnaliștilor de investigație este importantă pentru instituțiile europene. Premiul va fi gestionat de o organizație media independentă.

În decembrie 2019 l-am cunoscut la Paris pe fiul cel mic al jurnalistei ucisă de o bombă plantată în mașina ei. Andrew Caruana Galizia era invitatul special al Asociației Jurnaliștilor Europeni la congresul ținut în capitala Franței. El a vorbit atunci jurnaliștilor adunați din întrega Europă despre impunitate: trecuseră doi ani și autoritățile malteze nu reușiseră să facă lumină în cazul asasinatului care a șocat lumea.„Nu vom ceda, vom face presiuni pentru a se face dreptate”, a declarat Andrew Caruana Galizia, aruncând și o umbră de îndoială asupra sistemului judiciar din Malta, complice adeseori cu membrii crimei organizate.

Daphne Caruana Galizia a fost o voce cutezătoare în presa malteză, care a dezvăluit corupția la nivel înalt și afacerile suspecte ale anturajului premierului demisionar Joseph Muscat și ale ministrului Energiei, Konrad Mizzi, consemnate în Panama Papers. La trei ani de la moartea jurnalistei, Juliette Garside de la The Guardian a realizat un scurtmetraj „in memoriam” avându-l în centru pe Mathew, fiul cel mare al Daphnei. „Când am aflat numele intermediarului crimei, acel șofer de taxi, Melvin Theuma, am vrut să îi scriu numele pe ziduri, să afle toată lumea”, a declarat Mathew. Totuși, intermediarul a fost grațiat de președintele Maltei anul trecut în schimbul probelor oferite justiției, adică înregistrarea convorbirilor cu magnatul Yorgen Fenech, arestat tocmai când voia să fugă cu iahtul personal. Convorbirile dezvăluiau că Fenech i-a plătit pe bărbații care au executat comanda plasând bomba în mașina jurnalistei.„Am fost uimit că Fenech știa totul despre investigația poliției, inclusiv despre arestare, având timp să fugă”, declara Mathew Caruana Galizia în interviul filmului postat pe site-ul The Guardian. Theuma, martorul principal aflat în arest la domiciliu a fost găsit rănit în apartament în iulie 2020, cu o zi înainte de a depune mărturie. Yorgen Fenech, unul dintre cei mai boigați oameni ai Maltei, neagă totul și se înconjoară de cei mai puternici avocați. Concluzia scurtmetrajului este că instituțiile malteze au eșuat în a face dreptate, însă tragedia are potențialul de a schimba mentalități în Malta.

Tot în aceste zile a fost lansat studiul “A Mission to Inform:Journalists at Risk Speak Out” semnat de Marilyn Clark și William Horsley, experți media ai Consiliului Europei, studiu bazat pe 20 de interviuri cu jurnaliști din 18 țări care au povestit despre intimidările și riscurile suferite. Volumul conține și ultimul interviu cu Daphne Caruana Galizia, luat cu zece zile înainte de a fi asasinată, mărturie cu atât mai emoționantă cu cât anticipează sfârșitul ei tragic. Au fost intevievați jurnaliști din Turcia, Ungaria, Rusia, Spania, Italia, Ucraina, Grecia, Bosnia, Franța ș.a. care au povestit presiunile la care au fost supuși în exercițiul funcțiunii: amenințări, ostilitate și intimidare, supraveghere și atacuri cibernetice, agresiuni fizice, intimidarea familiei etc. Tot ei au vorbit despre strategiile de rezistență pentru a-și putea face meseria.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro