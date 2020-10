Impulsionarea și conectarea Balcanilor de Vest pe calea aderării la UE

Op-ed

Am mers în Balcanii de Vest săptămâna trecută pentru a prezenta personal partenerilor noștri noul Plan economic și de investiții, împreună cu evaluările anuale. Am călătorit în regiune pentru a obţine sprijin în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planului, precum și un angajament clar privind reformele și cooperarea. Am fost surprins în mod plăcut de răspunsurile pozitive. Vom face acest lucru împreună, cu scopul de a crea un nou peisaj economic și social chiar în următorii cinci ani.





Olivér Várhelyi (48 de ani) este comisarul european pentru vecinătate și extindere, numit în funcție la propunerea Ungariei.













Belgrad, Podgorița, Priștina, Sarajevo, Skopje, Tirana: șase capitale din Balcanii de Vest, în inima Europei. Ca să călătorești și să faci comerț, între ele și către alte capitale ale Europei, îți ia însă de două ori mai mult timp decât între orașe mult mai îndepărtate unele de altele. Cu toate acestea, interconectarea este esențială: pentru viața oamenilor, pentru întreprinderile și pentru economiile din regiune, cu atât mai mult acum, când trebuie să stimulăm redresarea în urma pandemiei de COVID-19. În plus, decalajul de dezvoltare economică dintre această regiune și UE trebuie să fie eliminat mai rapid, accelerându-se astfel și procesul de integrare a țărilor respective în UE.Acestea sunt motivele principale pentru care, săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat un Plan economic și de investiții la scară largă pentru Balcanii de Vest. Acest plan prevede mobilizarea unei sume de până la 9 miliarde EUR, sub formă de finanțare a investițiilor în inițiative emblematice în domeniile transporturilor, energiei și tranziției verzi și digitale, pentru a crea creștere economică și locuri de muncă pe termen lung. În plus, scopul său este de a îmbunătăți capacitatea de investiții a regiunii prin intermediul unui nou Mecanism de garantare pentru Balcanii de Vest, cu ambiția de a mobiliza investiții de până la 20 de miliarde EUR.Avem nevoie de o mai bună conectare a Balcanilor de Vest, fie ea pe cale rutieră sau pe cale ferată între capitale sau cu Uniunea Europeană, fie prin internet ultrarapid de bandă largă. Sunt convins că acest lucru va contribui la crearea unor economii de piață solide prin stimularea puternică și directă a comerțului și a investițiilor. Ne oferim să cooperăm cu aceste țări și în vederea creării unei economii bazate pe cunoaștere, prin sprijinirea IMM-urilor, a startup-urilor și a industriilor de cercetare și dezvoltare. Aceste economii trebuie, la rândul lor, să funcționeze în beneficiul oamenilor: este necesar să se abordeze discordanța dintre oferta de competențe și nevoile pieței forței de muncă, iar exodul creierelor trebuie să se transforme în mobilitatea creierelor, în special în rândul tinerilor.Planul lansează, de asemenea, o Agendă verde pentru Balcanii de Vest. Tranziția verde și tranziția digitală sunt considerate de UE prioritare pentru propria sa redresare și dorim să sprijinim această regiune, în funcție de realitățile de pe teren, astfel încât să abordeze problema poluării și, în același timp, să creeze oportunități comerciale durabile pentru toate economiile. Se va pune un accent puternic pe decarbonizare, pe energia curată, pe un mediu mai curat și pe transformarea digitală, inclusiv pe implementarea benzii largi ultrarapide.În procesul de eliminare treptată accelerată a cărbunelui, rolul de tranziție al gazelor naturale este de cea mai mare importanță, alături de sursele regenerabile de energie. Eliminarea treptată a cărbunelui ar putea reduce rapid riscurile actuale pentru sănătatea publică. Dorim să aducem gazele naturale în Balcanii de Vest pentru a crea diversitate și a reduce dependențele, iar, pe această bază, ar putea fi dezvoltate și soluții neutre din punct de vedere climatic pe termen lung, cum ar fi hidrogenul.Instituțiile financiare internaționale sunt pregătite să sprijine planul nostru ambițios, iar sprijinul lor va fi esențial pentru a valorifica în mod optim potențialul uriaș al regiunii de a asigura beneficii maxime pentru cetățeni și economii.Prin intermediul Planului economic și de investiții, Comisia își propune, de asemenea, să consolideze dimensiunea regională a cooperării noastre. Integrarea economică regională a celor șase parteneri nu este o deviere de la calea europeană, ci o oportunitate economică de necontestat de a genera creștere, de a depăși criza economică legată de COVID-19, de a moderniza economiile în concordanță cu prioritățile UE și de a le apropia de piața internă a UE.Planul economic și de investiții este inseparabil de reforme. Reformele, în special în ceea ce privește statul de drept, rămân în centrul procesului de extindere și sunt necesare, de asemenea, ca fundament al acestui plan, deoarece sporesc încrederea întreprinderilor și creează un climat de investiții mai bun.Împreună cu planul menționat, Comisia a adoptat, de asemenea, Pachetul din 2020 privind extinderea, în care sunt evaluate reformele fundamentale aflate în curs în Balcanii de Vest și sunt prezentate recomandări și orientări cu privire la următorii pași pe care trebuie să îi facă partenerii noștri. Punerea lor în aplicare dinamică nu numai că va produce rezultate durabile, ci va accelera și progresele pe calea către aderarea la UE.Viitorul Balcanilor de Vest este în cadrul Uniunii Europene. Din prima zi a mandatului actualei Comisii, un punct a fost foarte clar: această regiune este o prioritate de prim rang pentru noi. Depunem eforturi neobosite pentru a apropia regiunea mult mai mult și mai rapid de UE, urmărind trei obiective: revigorarea procesului de extindere, deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și cu Macedonia de Nord și accelerarea convergenței economice cu UE.În ceea ce privește primele două obiective, s-au făcut progrese semnificative, și anume adoptarea unei metodologii de extindere revizuite și a deciziei statelor membre de a deschide negocierile de aderare cu Albania și cu Macedonia de Nord, decizie facilitată de propunerea privind metodologia revizuită. Acest lucru a demonstrat că UE nu își abandonează partenerii și își respectă promisiunile.Am susținut, de asemenea, regiunea și în cursul pandemiei de COVID-19, oferindu-i un sprijin esențial și fără precedent, inclusiv asistență medicală de urgență și un pachet financiar de 3,3 miliarde EUR pentru a face față consecințelor directe ale pandemiei.Noul plan este cel de al treilea pilon al abordării mele. Acesta nu numai că va sprijini redresarea socioeconomică pe termen mai lung a regiunii și convergența cu UE, ci va spori și cooperarea și comerțul în interiorul regiunii și va valorifica potențialul său economic neexploatat. Este important faptul că acesta va consolida regiunea ca centru de investiții pentru întreprinderile europene și o va plasa pe harta investitorilor care urmăresc să reducă distanța până la piețele UE și să diversifice oferta.