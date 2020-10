Florian Libocor: Influențează sau nu sesiunile electorale rezultatul alegerilor

Pietele financiare sunt un senzor fin al climatului politic. Schimbarile politice le aduc in stare de alerta si le modifica temporar sau pe un termen mai lung conduita, spune Florian Libocor, unul din fondatorii Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) și economist șef al BRD. Ceea ce conteaza este daca temerile se confirma sau nu, insa nu doar aceasta confirmare/infirmare aseaza pietele pe o alta pozitie fie ea temporara sau de durata, adaugă Libocor într-o opinie trimisă la solicitarea HotNews.ro.





Redăm în continuare textul opiniei:





Problema majora acum, cuiul lui Pepelea , este majorarea pensiilor cu 40%. Agentiile de rating au avertizat in vara ca o majorare cu 40% implica o scadere a ratingului care, la randul ei implica o prima de risc mai mare si imprumuturi mai scumpe pe pietele externe. Pe de alta parte legea trebuie respectata sau, daca nu, ajustata. Se poate decide majorarea cu 40% a pensiilor, dar cat timp vor putea fi platite noile pensii din resursele pe care le genereaza economia in contractie si cu bugetul in pozitie deficitara de circa 2,5 ori peste limita de sustenabilitate? Nu prea mult.





Astfel ca, o majorare in etape (care poate incepe cu deja anuntatul procent de 14%) ar fi mai inteleapta chiar daca ar fi insuficienta. O discutie mult mai benefica acum ar fi despre cum sa oprim caderea si sa repornim economia pe baze mai sanatoase care ar putea conduce implicit la majorarea pensiilor.







Unul din punctele de plecare (chiar daca probabil nu este cel mai bun in acest context) poate fi gradul de colectare a veniturilor bugetare, intre care cu precadere veniturile din TVA. Conform unui studiu PwC publicat in septembrie 2018, TVA neincasat in anii 2016 si 2017 este echivalentul a peste o treime (36%) din total suma de incasat (adica circa 6,14 respectiv 6,4 miliarde euro necolectate). In decemrie 2019, premierul in exercitiu reitera un adevar care a insotit economia in fiecare an post ’89: Romania are cea mai mare evaziune si cel mai mic grad de colectare a TVA.

Astfel ca, in opinia mea, in actualul context este nevoie de mai multa comunicare, mai ferma si mai transparenta. Asta ar conduce la o mai buna intelegere a starii de fapt la nivelul societatii. Buna comunicare si buna intelegere sunt doua ingrediente esentiale, necesare pentru a contura perspectiva. Perspectiva este ingredientul care lipseste acum acut atat mediul economic cat si celui social din Romania. Mai mult, cred ca Romania nu este singurul membru UE in aceasta situatie.





N.Red: Opinia d-lui Libocor este una personală, fără să angajeze instituțiile cu care acesta poate fi asociat.



