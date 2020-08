Din premieră mondială în premieră mondială, spre victoria finală

Aceasta este o reacție la cald. Nu credeam că vom ajunge la acest nivel. Starea de surescitare produsă de anunțul recent de nouă premieră mondială la ELI–NP mă determină să adaug și link-uri, ca lucrurile să fie clare pentru oricine.

Anul trecut, pe 12 martie 2019, asistam cu toții la o premieră mondială, sărbătorită cu pișcoturi (nu știu dacă s-a băut și șampanie, deși am fost acolo – eu m-am ales totuși cu o cafea), cu prezențe de la cel mai înalt nivel (miniștri, parlamentari): laserul de la Măgurele a atins puterea de 10 PW. Există și comunicate ale Guvernului României:

https://www.gov.ro/ro/stiri/laserul-de-la-magurele-a-atins-cea-mai-mare-putere-din-lume-10-petawatts

plus, evident, un comunicat de presă al ELI–NP:

https://www.eli-np.ro/documents/press_releases/Comunicat_Presa_10_PW.pdf

Pe site-ul ELI–NP mai există două link-uri la niște comunicate ale Thales, din păcate acum nu mai pot fi accesate (The requested URL /documents/press_releases/10PW_Laser_Thales_EN.pdf was not found on this server.)

Acum, ieri mai precis (19 august 2020), asistăm la o nouă premieră mondială: laserul a atins puterea de 10 PW pe toată lungimea lui:

https://www.g4media.ro/o-noua-premiera-la-magurele-laserul-a-ajuns-la-puterea-de-10-petawati-pe-toata-lungimea-echipamentului-zamfir-sistemul-de-laseri-a-functionat-perfect.html

lucru care a atras și felicitările forului suprem al științei și culturii din țară:

https://radioromaniacultural.ro/academia-romana-felicita-echipa-de-cercetatori-de-la-eli-np/?unapproved=6275&moderation-hash=fb1626898bbc9109abd062091d864d8a#comment-6275

Ni se spune că de data aceasta “În acest experiment a fost implicat întregul sistem laser de la ELI-NP: amplificatoare, compresor, sistem de transport laser.”

Atunci, care din aceste dispozitive nu a fost implicat în succesul din martie 2019? Se puteau obține 10 PW în martie 2019 fără amplificatoare, compresor sau sistem de transport? Poate greșesc, eu știind despre laseri numai ce ni s-a predat la liceu și la facultate, nu cunosc detalii constructive privind superlaserii de mare putere.

Poate reușește Dl. Academician Zamfir să ne explice aceste realizări, folosind clasicul experiment cu mașina: în 2019 s-a dovedit că motorul se învârte când “dai la cheie”, iar acum chiar a pornit?

Între cele două premiere mondiale a trecut un an și jumătate.

Pe un alt site, am anticipat urmatoarele premiere mondiale de asteptat, cu datele probabile care se pot deduce din evoluția actuală a proiectului:

- laserul atinge 10 PW pe toata lățimea echipamentului (sfârșitul lui 2021);

- laserul atinge 10 PW pe toata grosimea echipamentului (mijlocul lui 2023);

- laserul trage primul puls de 10 PW în camera de interacțiune goală (sfârșitul lui 2024);

- laserul trage primul puls de 10 PW într-o țintă (mijlocul lui 2025);

- laserul trage primul puls de 10 PW într-o țintă inconjurată de detectori care să analizeze ce se întamplă acolo (sfârșitul lui 2026).

Dupa care vor urma premierele mondiale cu sursa gamma.