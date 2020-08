Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman: România poate accepta revoluția 5G și să evite Revoluția Culturală Chineză. Ericsson, Nokia și Samsung sunt doar câteva alternative

Op-ed

Sub conducerea Președintelui Trump, Statele Unite și alte democrații din întreaga lume au ales libertatea. România a ales și ea libertatea, alături de țări asemănătoare, care cred în transparență, stat de drept și securitate. România, ca alte state curate care folosesc tehnologia 5G, ar trebui să accepte doar cele mai înalte standarde de securitate.În timp ce România își decide viitorul digital, dau un simplu sfat care m-a ghidat pe mine decenii întregi: ”Când cineva îți arată cine e, crede-l de la început”. Aceste cuvinte spuse de poeta americană și activistă pentru drepturile omului Maya Angelou sunt foarte adevărate. Și i-aș întreba pe cei care vor standarde flexibile pentru securitatea digitală a cetățenilor lor, sau care vor să deschidă calea comuniștilor chinezi pentru a controla infrastructura României: ce altceva ar trebui să demonstreze Partidul Comunist Chinez pentru a-l crede? Nu este expansiunea teritorială de ajuns, lagărele de concentrare pentru uiguri nu arată cu cine avem de-a face? Comportamentul Chinei în Tibet sau încălcarea drepturilor omului în Hong Kong nu vă arată nimic?Președintele Iohannis, ca și Președintele Trump, a abordat această chestiune dintr-o perspectivă clară și informată din istorie. Eforturile Președintelui Iohannis de a încheia munca începută acum 30 de ani și de a curăța România de ultimii baroni roșii și moștenirea lor coruptă sunt lăudabile. Acum un an, Președintele Iohannis a promis împreună cu Președintele Trump să evite riscurile de securitate generate de investițiile chineze și implicarea acestora în rețelele 5G. Președintele Iohannis a fost la fel de clar când a spus: ”Nu vrem să ajungem ca sistemele esențiale să fie operate de companii care nu sunt de încredere”. Secretarul american al Apărării, Mark Esper, a fost empatic când a vorbit despre efectele cu adevărat negative pe care le-ar avea adoptarea tehnologiei chineze 5G în Europa asupra NATO. ”Încrederea în furnizorii chinezi de 5G ar putea provoca perturbări, manipulări și spionaj asupra sistemelor esențiale ale partenerilor noștri. Ar putea, de asemenea, să pună în pericol capacitățile noastre de partajare a informațiilor și comunicațiilor și, prin extensie, ar putea periclita alianțele noastre”. Din fericire pentru România, guvernul Orban a făcut din memorandumul bilateral 5G un pilon de susținere a platformei de securitate cibernetică.Huawei nu reușește să îndeplinească standardele unor țări democrate, pentru că este controlată total de la Beijing. Pe lângă nenumăratele acuzații penale împotriva companiei și a filialelor sale, Huawei nu are o structură transparentă a acționariatului său, este profund neetică și nu poate fi trasă la răspundere de niciun sistem judiciar imparțial din China.Mașina de propagandă comunistă chineză a făcut presiuni mari asupra României și a susținut că Huawei este prinsă în ”războiul comercial” dintre Statele Unite și China. Nu este. Statele Unite nu încearcă să conducă decizia spre o firmă sau alta. Statele Unite nu vor avea însă încredere într-un aparat străin agresiv, care să supravegheze fiecare aspect al vieții noastre. Există numeroase companii care oferă soluții 5G, cum ar fi Nokia, Ericsson și Samsung. Acestea au o valoare adăugată: nu sunt aliniate unui guvern comunist, armatei și celor care încalcă în mod grosolan drepturile omului.Când ideea falsă a propagandiștilor privind războiul comercial eșuează, ei recurg la o altă manevră a comuniștilor – amenință. Huawei susține că mii de locuri de muncă și miliarde de euro sunt puse în pericol: ignorați încercările noastre de a vă controla și practicile noastre sclavagiste de muncă, în caz contrar muncitorii voștri și economiile națiunilor voastre vor fi pedepsite. Din nou, aceasta este o minciună. Ericsson are de două ori mai mulți angajați în România și deja produce echipament 5G aici. Informația și infrastructura sunt puteri care nu ar trebui transferate națiunii chineze, care se supune unui autoritarism absolut, de pe urma căruia România și multe alte țări est-europene încă se refac.Secretarul de Stat Pompeo ne-a amintit că cei care fac afaceri cu Huawei fac afaceri cu cei care încalcă drepturile omului. Nu trebuie să faceți asta. Există alternative. România poate accepta revoluția 5G și să evite Revoluția Culturală Chineză. Ericsson, Nokia și Samsung sunt doar câteva alternative. Noi susținem progresul oricărei națiuni către viitor. Dar progresul trebuie să includă securitatea informației și o infrastructură care nu se află în mâinile unor puteri străine corupte, care amenință și forțează. România ar trebui să-și stabilească propriile standarde. România trebuie să-și protejeze viitorul și pe poporul său. Mult prea mult din trecutul acestei țări a fost furat în secolul 20 de comuniști – străini și locali – și de către supravegherea continuă. Partidul Comunist Chinez este extrem de experimentat în a folosi tehnologia de supraveghere și opresiune. Nu există loc pentru companiile chineze necinstite într-o Românie liberă și democrată.