Povești fabricate marcă rusească

Analizele periodice realizate de EU Disinfo Lab, cu echipa europeană de verificare a știrilor false, arată un trend confirmat în perioada pandemiei: dezinformarea difuzată de Rusia în lume e tot mai bine adaptată la contextul local. Imagini foto și video decontextualizate, precum și texte parodice reprezintă un vehicul frecvent pentru a disemina ipoteze, conspirații și neîncredere.

Un studiu dedicat dezinformării legate de pandemie pentru evaluarea tendințelor și strategiilor detectate în Italia, Spania și Franța în aprilie 2020, arată că măsurile autoritare luate, inclusiv în comunicarea oficială, au mutat știrile false în Facebook și Twitter, pe conturi personale și grupuri, adesea false. „Actori ai ecosistemului alternativ de comunicare (website-uri cu teorii ale conspirației, conturi false pe rețelele sociale, media alternative, doctori alternativi etc.) au avut un rol mai important în difuzarea dezinformării despre COVID-19 și au obținut o audiență mai largă”, decât comunicarea oficială, subliniază briefingul nr.2 al studiului COVID 19 Disinformation:Trends, Strategies, and Narratives in Italy, France, and Spain. Totodată, politizarea crizei a sporit fenomenul dezinformării, politicienii folosind în favoarea lor o serie de fake news.

Pe parcursul lunilor iunie și iulie, de pe site-urile identificate de fact-checkers ca provenind din surse rusești, au fost diseminate pe de o parte informații greu verificabile despre vaccinul „finalizat” în Rusia și despre cât de bine pregătită pentru un al doilea val, pe de altă parte rafale de fake news despre „sistemul orwellian” de control impus de țările Europei occidentale pentru a stopa epidemia, sau despre cum au fabricat americanii coronavirusul într-un laborator din Armenia. 21 de știri anunțau cu satisfacție că Vestul pierde cursa pentru realizarea unui vaccin în favoarea Rusiei, 19 știri dădeau ca sursă a COVID-19 vaccinul antigripal, iar 5 știri difuzate în România dădeau ca sigură implantarea de chipuri tuturor cetățenilor americani începând cu octombrie 2020.

Povestea este mai convingătoare decât faptele și datele reci. Narativul pro-Kremlin, spun analiștii EU Disinfo Lab, se construiește pe premise simple, cum ar fi confruntarea între bine și rău, condimentată cu mister și imagini terifiante. Pentru propriul popor, puterea putinistă a creat o poveste în care „mama Rusia” este amenințată de forțe obscure și distrugătoare, împotriva cărora conducerea țării și poporul trebuie să se mobilizeze, pentru a menține stabilitatea statului ca „bastion al creștinismului” și al decenței în lume. Pentru străini, se spune povestea unei crize apocaliptice care va duce duce la colapsul iminent al Occidentului. Migrația, șomajul, pandemia, toate arată că nici Uniunea Europeană, nici NATO, nici alte instituții internaționale nu vor rezista fiind incapabile să administreze crizele și să apere cetățenii. Democrația, ca și ideologia liberală sau proiectul globalist sunt un eșec. Poveștile fabricate astfel sunt aruncate în imensul angrenaj de transmisie al „ecosistemului” de dezinformare și propagandă rusească.

Un raport al diviziei Departamentului American de Stat, The Global Engagement Center (GEC), dat publicității în 6 august, analizează cum sunt structurate campaniile de dezinformare ale Rusiei, care combină presa de stat în mai multe limbi, cu intervenția unor oficii și centre culturale deschise în străinătate, cu site-uri controlate de serviciile secrete, dar neasumate, cu acțiunile hackerilor, la care se adaugă comunicarea oficială a Kremlinului. Rețelele sociale se transformă într-o platformă confortabilă de transmisie a știrilor false, de subminare a încrederii cetățenilor din lumea întreagă în măsurile recomandate de guverne. „Kremlinul poartă o responsabilitate directă pentru cultivarea acestor tactici și platforme care folosesc informația ca armă. Kremlinul investește masiv în canalele sale de propagandă, în serviciile sale de intelligence, în proxy-uri și produce activități cibernetice dăunătoare în susținerea eforturilor de dezinformare”, arată raportul, subliniind că este vorba de un „ecosystem” al manipulării și propagandei, cu o țesătură complexă, greu de analizat. Totuși, ca o încurajare, există și o contrapondere internațională la acțiunea malefică a Rusiei, unde societatea civilă, guvernele, mass-media, comunitatea academică, sectorul privat și cetățenii sunt combatanții.