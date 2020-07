libersiresponsabil Reflecții privind constituția, statul și cetățeanul în vreme de pandemie

„Guvernanții trebuie să înceteze să folosească panica drept principal vehicul de convingere a oamenilor, pentru că acest lucru va inhiba orice dorință a românilor de a reveni la normalitate.”

Călin Popescu-Tăriceanu, citat de Sputnik1

Eram pregătiți să facem față unei pandemii? Nici vorbă. După trei ani de guvernare PSD și ALDE (+ UDMR, la susținere în Parlament) și alte patru luni de guvernare (minoritară) PNL, atunci când SARS-CoV-2 a intrat în coliziune cu România am aflat secretul lui Polichinelle: din nou, nu eram pregătiți (așa cum legile, normele și reglementările, de care nu ducem lipsă, prevăd de fapt) pentru a gestiona o situație de criză.

Nu am să trec peste acest subiect, pentru că are greutatea lui în teza pe care o expun; un subiect care a devenit destul de limpede pentru toată lumea după ce-am asistat la clasicul duel politic dintre putere (de fapt guvernarea minoritară PNL) și opoziție (adică majoritatea parlamentară PSD + ALDE + Pro România + UDMR):

(i) mai întâi, secretarul de stat Raed Arafat, de la DSU, explica în fața parlamentarilor în martie ac.:

„Dacă vorbim de prea târziu, trebuia să avem de acum doi ani stocuri. În ianuarie am început să ne pregătim, ne trebuia legislația și Ordonanța a ieșit în cursul lunii februarie și imediat am început achizițiile. Oricum, noi trebuia să facem achiziții cu doi-trei ani înainte, noi am făcut stocuri când a fost Ebola și am folosit aceste materiale rămase de atunci pentru această situație. Această Ordonanță care a ieșit acum ne va permite să avem stocuri nu numai pentru situația asta, ci pentru o perioadă lungă în viitor. Acum, asta e. Ordonanța a ieșit în luna februarie și am început să lucrăm în acest sens.”