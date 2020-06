Declarația unică, experiență unică!

Opinie

De vreo doua zile incerc sa completez “formularul inteligent” (trebuie trimis pana in 30 iunie) si am senzatia ori ca sunt eu prost, ori ca aia care l-au facut traiesc pe alta planeta.

Ce se intampla?

Teoretic descarci “formularul inteligent”, il completezi, apoi il validezi (ar trebui sa-ti gasesca erori la faza asta) si il transmiti la ANAF, via Spatiu Virtual Privat.

L-am completat de vreo trei ori, l-am trimis, l-a “luat” intr-un final, dar am primit mesaje de eroare, ceva legat de bonus (nu am vrut niciun bonus, am experienta anilor trecuti, “treaba” se complica exponential cand primesti vreun bonus de la stat)

Mesajul arata asa:

„E: validari globale eroare atribut: rectifBon1: atributul trebuie sa existe E: validari globale eroare atribut: bonificatie120: atributul trebuie sa existe E: validari globale eroare atribut: bonificatie148: atributul trebuie sa existe F: validari globale va rugam sa verificati daca folositi versiunea corecta de PDF inteligent sau daca XML-ul creat contine namespace-ul conform schemei XSD (pentru perioada de raportare) eroare structura: namespace (‘mfp:anaf:dgti:d212:declaratie:v3′) lipsa sau incorect la sectiunea d212. Valoarea corecta este xmlns=’mfp:anaf:dgti:d212:declaratie:v4` In acest caz trebuie sa corectati datele inscrise, sa validati din nou formularul, sa-l salvati si sa-l retransmiteti”

Ce intelege contribuabilul din mesajul asta?

Eu, mai nimic, zau!

O sa incerc sa concretizez, ca sa va dati seama cam cum se pune problema… poate ma lamuriti daca sunt chiar prostan sau nu…

Prima: Nu gasesc in formular rubricile care nu sunt conforme pentru ca mesajul nu face referire la rubricile din formular (care sunt definite pe capitol, sectiune, subsectiune, rand). Ce o fi insemnaind „eroare atribut: rectifBon1: atributul trebuie sa existe” habar n-am!

Solutie: faceti referire explicit la rubricile din formular, de exemplu: nu e corect la partea B, capitoluI II, sectiunea 2, subsectiunea 2, randul 4 un mesaj de genul „eroare B.II.2.2.r4”, ca sa stiu naibii unde sa ma duc sa verific, modific.

Doi: Cat priveste XML-ul creat, asta nici nu trebuie sa apara in discutie, el este creat nu de contribuabil, rezulta automat atunci cand validezi formularul. Ce facem? Corectam manual ce face automat „formularul inteligent”? Va iesi o varza totala… nu ca acum n-ar fi, dar asta mai lipsea.

Solutie: nu discutam de XML, faceti in asa fel ca modificarile sa fie operate de contribuabil doar in formular, nu ne incurcati si mai mult cu „chestia” aia generata „automat”

Trei:Versiunea corecta care o fi? Eu o am pe asta

„Versiune: A4.0.0/ 10.06.2020”

O fi buna, n-o fi? Am descarcat-o de pe siteul anaf… au si versiuni „incorecte”? Nu stiu

Solutie:

Mentionati explicit ce varianta trebuie folosita

Pana acum v-am explicat ca nu inteleg mai nimic din mesaj si habar nu am ce sa fac, am incercat in fel si chip sa modific cam pe unde apar bonusurile, am renuntat la ele initial, am primit mesajul cum ca aia, aia, asa ca am bagat si bonusul. A iesit mai al dracu, nu stiu daca din cauza ca am bifat casuta aia sau ca nu stiu eu sa completez un formular „inteligent”

Impresia mea de pana cum este ca „inteligentu” este neprietenos (notele si explicatiile sunt confuze si adesea se bat cap in cap) logica pare adesea fracturata sau imbarligata prea tare… nici nu-mi mai dau seama, m-a obosit ceva de speriat, lucrez de cateva ore bune si nu-mi dau seama daca problema e la mine sau la „ei”.

Totusi, ma gandesc ca daca eu mi-am prins urechile n-oi fi chiar singurul si, poate, o fi ceva bai la formular.

Cum asta trebuie completat de sute de mii de mici anteprenori este posibil sa avem o problema mare.

Cateva concluzii, dupa cateva ore de lupta grea cu inteligentu:

1.Arhitectura formularului este organizata pe parti (A, B, D…lipseste C, se sare de la B direct la C, te gandesti fie ca ai ratat niste date de completat, fie ca…), capitole (I,II …) sectiuni ale capitolelor, subsectiuni, randuri.

OK, atunci toate referirile ar trebui sa respecte aceasta organizare, cand faci trimitere la ceva va trebui sa ai o timitere la un format de genul A,II,2,2 rand 4.

Solutie: faceti referire intr-un format complet si consecvent de identificare.

2. Lipsa lui C pare o fractura logica, la A avem datele de identiifcare, la B datele privind sectiunile completate deja (facem deci rectificari la ceva completat si trimis) logic ar fi ca la C ar trebui sa trimitem document nou, nu? Nu…se pare ca document nou este daca nu bifezi o casuta la B, adica acolo unde se crie explicit

B. DATE PRIVIND SECTIUNILE COMPLETATE *)

Iarasi este confuza “treaba”, cu tot cu notita

*) Bifați căsuța corespunzătoare secțiunii pe care doriți să o completați. Trebuie sa bifați cel puțin o casuță!

Nu este foarte clar daca se refera la documente deja trimise (ai trimis un estimat, acum il corectezi cu datele realizate) sau corectezi realizatul cu alt realizat (ultima varianta pare sa mearga)

Dar cum trimiti prima raportare la realizat? Aici, in B? Pai nu avem completat nimic, ca e raportare noua!

In principal nu intelegi daca veniturile realizate vor corecta veniturile estimate sau alta declaratie cu veniturile realizate… asta apropo si de lipsa lui C, si unde „bagi” prima raportare la realizat.

Daca cauti gasesti ca prima e aia in care nu ai nicio bifa, ca estimatul nu se corecteaza de realizat, OK, da de ce nu scrieti asta din prima, ca o notita la B?

Solutie: definiti fiecare parte mai clar, puteti introduce un comment, ca in Excel, unde explicati clar la ce se refera acea parte (A e clar, date de identificare, B nu e deloc clar, C lipseste etc)

3. Trebuie sa bifezi niste casute referitoare la bonusuri, astea fac referire la tot felul de articole din codul fiscal, trebuie sa intri si sa le cauti. De fapt se pot si aici introduce niste commenturi (scuzati chestia asta cu referire la ceva ce are echivalent si in romana, comentariu, notita, dar „comment” via excel face o referire mult mai clara la ce si cum se poate face, fara sa incarci formularul foarte mult, de fapt si in PDF se pot face comentarii care se vad doar daca aia, aia) simple, la prima casuta bifezi daca ai venituri peste atat, la a doua daca esti cu venituri sub atat, dar vrei sa platesti ceva contributii etc

Solutie: introduceti comentarii clare care sa explice pe scurt la ce se refera articolele alea din Codul fiscal, altfel veti produce un „manual” de utlizarea al „formularului inteligent” foarte voluminos si greu de utilizat. Pe care nu-l citeste nimeni, ai de transmis cateva cifre, nu sa faci programare sofisticata.

4. La sectiunea unde se calculeaza impozitul datorat nu se calculeaza nimic. Sau cel putin dupa ce am bifat casuta cu bonusuri, inainte calculase ceva.

Ce s-a intamplat?

I.1.1.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT

Aici ciudatenie maxima

Ai la randul 8:

8.Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat

(rd.6. x 10% sau rd.7. x 10%) ****)

Logic ar fi ca „formularul inteligent”, la rd 8 sa ia valoarea de la rd 6 sau rd 7(venitul net) sa o inmulteasca cu 10% si dea cat ai de platit impozit pe venit. Asa era la ala „vechi”

Bun, numai ca la rd 8 nu se genereaza nimic, ba mai avem o notita care zice asa:

****) Rd.7 și rd.8 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real. În situația în care contribuabilii realizează pierderi fiscale, la rd.8 se va înscrie cifra ”0”.

Adica acolo unde ar trebui sa avem clar si mare cat trebie sa platim impozit pe venit nu se genereaza nimic.

Solutie: generati dlor impozitul in clar, via inteligentu` asta, ca asta e scopul de fapt nu?

Nu de alta, dar cireasa de pe tort vine acum:

I.5.1.Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă

Randul 1 zice asa:

1.Impozit pe venit realizat

Ok, aici ar trebui sa avem cumulate toate impozitele (de pe fiecare activitate in parte, sa fie insumate automat de “inteligent”)

Or ce se intampla de fapt? Ati ghicit… nu se genereaza nimic. Ce zice in notita:

Rd.1 = Rd.8 de la sectiunea 1, subsectiunea 1, lit.B + Rd.4 de la sectiunea 1, subsectiunea 2, lit.B + Rd.10 de la sectiunea 2, lit.B + Rd.5 de la sectiunea 4

Adica trebuie sa ma duc la toate sectiunile, subsectiunile, litera si randul specificate, sa le adun eu manual, si sa trec eu cat iese impozitul? Pai de cu merge musiu „inteligentu” direct, sa le adune automat si sa-mi spuna cat e?

Alta, cica „ Pentru a suprascrie valoarea propusa in acest camp trebuie sa efectuati click pe butonul Ignore (Ignora) in fereastra de dialog afisata”

Pai ce facem, negociem? Eu propun ceva, suprascriu? Oricum apare zero la „propunere”, ca „ala” nu calculeaza nimic… sau cine stie, o fi calculand cumva, ceva, dar de unde sa ia date, ca nu se calculeaza nici acolo unde ar trebui sa se calculeze automat ceva, pe tipuri de venit, fctie de venitul brut minus cheltuieli x 10%, la rd 8 de la … aia,aia,aia