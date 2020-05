… conspiratia conspiratiilor si manipularea manipularilor: conspiratia fara conspiratori si manipularea fara manipulatori!

… desi ma suspectez de o doza zdravana de subiectivism. Am mers la scoala cand aveam cinci ani, in armata la saptesprezece, n-am fost niciodata nici prea inalt, nici prea voinic, ba mai sunt si ochelarist. La scoala am stat mereu in prima banca, pentru a putea vedea la tabla, in armata am fost mereu ultimul, pentru ca eram asezati in ordinea inaltimii. Am fost, toata copilaria, facut in fel si chip, de la “

” la “

” sau “

” (am uitat sa precizez ca si dantura mi-era departe de perfectiune). Am luat bataie de la cei mai mari decat mine (adicatelea cam toti), mi s-a smuls mancarea din mana, mi s-au ascuns ochelarii, am primit nenumarate scatoalce, etc. Am fost, cum s-ar spune acum,

.

aragaz cu patru ochiparamecimistretul cu colti de argint

Pana acum cateva luni, bullying-ul era un subiect fierbinte, atat in Statele Unite cat si in Romania, discutat cu revolta si indignare atat de jurnalisti, cat si de catre o armata intreaga de specialist, psihologi, s.a.m.d. Acum nu mai e, pentru ca acum, in afara de COVID 19 nu mai exista alta tema de discutat. Acum toata lumea sta cu ochii pe virus, cum oamenii stateau cu ochii pe mingea de baschet si ratau ditamai gorila care trecea prin cadru. (Pentru necunoscatori e vorba de un experiment clasic, realizat la Harvard, din care a rezultat si o carte faimoasa, Gorila invizibila, scrisa de Christopher Chabris si Daniel Simons.) Acum bullying-ul e practicat la o scara inimaginabila, de catre multi dintre cei care il infierau cu manie pana cum cateva luni. Si nici macar nu realizeaza.

Acum e la moda sa iti bati joc de catre toti amaratii care imbratiseaza diferite teorii ale conspiratiilor. Scenariul e simplu, ca orice scenariu de bullying, si se repeta cu, mici variatiuni, zilnic: Aia mari isi bat joc de aia mici. Se ia un grup de oameni creduli, din aceia care odinioara il citeau pe Corut si imbratisau teoriile cu bubulii, pietre filosofale dacice, s.a.m.d., iar acum s-au dedat la noile social media, sunt filmati, li se cere parerea, si lasati sa se faca de rusine: ba ca e Bill Gates seful consipratiei, ba ca cipurile ti se vara in cap cu termometru cu infrarosii care te iradiza, ba ca marile puteri au ceva cu tarisoara noastra, sau ca oculta plateste oamenii sa-si declare mortii morti de coronavirus, s.a.m.d. Cu cat mai aberanta teoria, cu atat mai bine. Cu atat mai lesne sa le comentezi aberatiile, sa ii arati cu degetul, sa ii acuzi de inconstienta si prostie. Cu atat mai lesne sa te simti tu, comentator indignat, mare si tare, inteligent si educat, imposibil de manipulat, spre deosebire de toti cititorii de fake news.

Pentru ca, in cazul in care v-a scapat, nu doar “fake news” au devenit o industrie, ci si demontatorii de fake news. E vorba de cerere si oferta. Precum in Vestul Salbatic, unde exista banditi pe capul carora se pune o recompensa, exista si vanatorii de banditi. Ambele industrii sunt lucrative, dar numai una dintre ele are si girul moral al societatii. Ambele folosesc aceeasi logica (a banului, sau, acum, a vizualizarilor, adica a banilor). Toate bune si frumoase, pentru ca e lesne de deosebit “baietii rai” de “baietii buni”, ca-n filmele de la Hollywood. Pe de o parte, fraierii manipulabili, dispusi sa inghita orice teorie a conspiratiei, oricat de aberanta, pe de cealalta, oamenii educati si responsabili, care ii arata cu degetul, le demonteaza “pe text” argumentele. (Faimosul western-spaghetti, Bunul, Raul si Uratul imi vine acum in minte, cunoscatorii stiu de ce.)

Sa ne-ntelegem: e laudabil sa demontezi aberante teorii ale conspiratiilor, sa arati cine se acunde in spatele site-urilor de fake news, sa scoti la lumina manipularea. Dar toate astea sunt maruntisuri. Oricat te-ai stradui, se vor gasi intodeauna oameni care sa creada in te miri ce. Prostia nu trebuie niciodata subestimata. Dar nici eradicata nu poate fi, decat daca am crede, precum comunistii, ca raiul poate fi adus pe pamant. Raiul nu poate. Iadul, da. Dupa cum am vazut-o de nenumarate ori de-a lungul istoriei, iadul poate fi adus pe pamant. Adevarata problema, insa, ma incapatanez sa cred, nu sunt copacul asta sau tufisul acela, ci padurea. Ocupati cu atatia copaci, scapam din vedere padurea: Manipularea care nu e “pe fata” si conspiratia fara conspiratori. Nu cu fake news, ci cu true news.

Imi veti spune ca nu, asta nu si ve poate intampla dumneavoastra, astea sunt povesti cu pesti, dumneavoastra, spre deosebire de studentii de la Harvard, ati fi vazut gorila, chiar daca erati cu ochii dupa minge. Dumneavoastra sunteti imuni la manipulare. Sigur? Recunoasteti cinstit daca, citind inceputul acestui text, ati realizat ca sunteti manipulat(a). Ca toate randurile acelea despre copilaria mea de ochelarist mititel, stirb si persecutat au fost menite sa va stimuleze simpatia pentru autor si, implicit, interesul pentru textul ce urma. V-ati prins? Sincer? Si nu, nu v-am mintit catusi de putin. Toate cele spuse acolo sunt adevarate. Asta e doar un exemplu de manipulare prin true news. Am facut-o intentionat? Nu! Am facut-o din reflex de fost gazetar si scriitor. Fara sa stau pe ganduri, stiu “ce prinde” si ce nu. Dupa cum poetii (buni) stiu, instinctiv, cand au reusit sa foloseasca o metafora buna, care va face ca poemul sa fie admirat, asa si gazetarii (buni).

Sa trecem la exemple mai concrete si mai recente. Vedeti, pe un site prestigious de stiri, un titlu de genul “Coronavirus: Suedia a înregistrat șapte zile la rând cel mai mare număr de decese pe cap de locuitor din Europa” (“intamplator”, articolul cu pricina a inregistrat cel mai mare numar de vizualizari in ziua respectiva). Era informatia din titlu corecta? Era! Dar, daca te oboseai sa citesti in continuare, aflai si ca “Raportat la perioada întregii pandemii Suedia încă are mai puține decese pe cap de locuitor decât Marea Britanie, Spania, Italia și Franța, care au optat pentru implementarea carantinei, dar mult mai mare decât celelalte țări nordice: Danemarca, Norvegia și Finlanda. (…) Abordarea Suediei însă pare să fi atenuat impactul asupra economiei, creșterea economică scăzând în primul trimestru mult mai puțin decât în Danemarca sau Norvegia.” Prima intrebare: Este titlul de mai sus manipulator sau nu? A doua intrebare: Au facut-o gazetarii cu pricina intentionat? Plec de la premisa de buna-credinta, si zic ca nu. Au facut-o din instinct, pentru ca stiau ca titlul asta “va vinde” (si-a vandut). De ce? Pentru ca, indifferent de ce parte a baricadei opiniei publice te-ai afla, lumea vrea sa stie daca strageia relaxata a Suediei a dat rezultate sau nu.

Asta e conspiratia fara conspiratori, infinit mai periculaosa decat cea in care “conspiratorii” – de la Bill Gates la George Soros la oculta mondiala, pot fi “identificati”. Asta e conspiratia in care suntem deopotriva conspiratori si victime. Manipularea manipularilor, la care participam fiecare. Si fiecare rade de celalalt ca e manipulat.

Mai vreti? Mai am. Spatiu si timp sa vi le prezint pe toate care se bulucesc pe capul cititorului de mass/social media nu am suficient. Ma voi rezuma, asadar, la cateva. Alt site de stiri prestigios, profesional, pe care-l admir, care si-a consolidat, printre alte motive, reputatia si pentru investigatiile facute, fara partinire, de-a curmezisul spectrului politic. Si pentru dezvaluirea adevaratilor proprietari (interesati) din spatele site-urilor de fake news. Titlu neutru: “Cum navighezi pe piața sălbatică a testelor de Covid-19”. Implicatia titlului “neutru” e ca trebuie sa navighezi pe piata … nu de ce sa navighezi? Nu ma indoiesc ca manipularea e neintentionata, dar ati prins-o? Sincer? Textul, ca de obicei, “pe text” (sic), impletind experienta personala cu parerile mai multor specialisti. Ce (mai) aflam? Bunaoara, un medic specialist ne spune: „Testele de anticorpi nu te ajută cu nimic din punctul meu de vedere. Nu îți zic dacă ai boala în momentul ăsta. Testul de diagnostic este PCR-ul.” Alt medic, tot specialist: „Din păcate, au apărut o serie de teste de proastă calitate, care mai mult te induc în eroare. Nu avem cum să știm dacă testul e bun sau nu.” Concluzia? Haos total. “Nimic nu e sută la sută sigur și niciun test n-o să-ți spună dacă o să-ți fie viața în pericol sau nu în următoarea lună. Nici dacă o să îmbolnăvești pe cineva drag.” Bun, am inteles! Nu stim nimic. Sau stim? “Dar adevărul este că testele oferă niște informații de care, cu un minim de discernământ și responsabilitate, te poți folosi pentru a lua decizii mai bune în privința sănătății tale și a celor din jur.” Prin ce acrobatie logica poti ajunge de la “nimic nu e sigur” la “adevarul este ca” marturisesc, nu pot intelege.

Dar poate, cum a spus un reputat comentator TV, daca sunt sceptic, e pentru ca sunt needucat si frustrat ca n-am facut nimic in viata. Sau agent (pion?) al manipularii rusesti, cum am citit in alta parte. Oi fi. Am fost si “aragaz cu patru ochi” si “parameci”, ce mai conteaza o eticheta de “frustrat”, “ratat” sau “manipulat”? Si stiu sigur ca asta nu e nici jignire, nici bullying, ca doar comentatorul cu pricina si-a facut un titlu de glorie din apararea celor mici si napastuiti de catre cei mari. Cei care te strivesc cu toata greutatea majoritatii opiniei publice, cum facea odinioara Inchizita cu Galileo Galilei. Ignoranti versus stiinta!

Ce ne spune stiinta? Pe foarte scurt, ca nu stim nimic. (Recomand calduros studiul de la Stanford University, rezumat pe Contributors de catre Emil Tarala – unul dintre multele aparute recent in prestigioase jurnale de medicina). Sau concluzia unui alt studiu publicat in Les Echos: “Niciun tratament-minune nu poate explica declinul în care pare să fi intrat pandemia întrucât țările au adoptat strategii extrem de diverse pentru combaterea COVID-19 (…) Este posibil ca noul coronavirus care cauzează COVID-19 să aibă o sezonalitate cu evoluție ciclică, la fel ca gripa, și să se epuizeze la sfârșitul primăverii? Nu există un consens printre oamenii de știință dar, dacă acesta ar fi cazul, pandemia ar trebui să înregistreze un nou vârf în prezent în emisfera sudică, cu o lună înainte de începerea iernii (21 iunie – 22 decembrie) dar Noua Zeelandă a înregistrat un singur nou caz în ultimele zece zile.”