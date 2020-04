Pandemia ca problemă politică. Întoarcerea statului. Joi, ora 14:00, interviu live cu Ioan Stanomir. Puteti pune întrebări

Criza pe care o parcurgem va clarifica multe lucruri. Slabiciunile si disfunctionalitatile sistemului se vor simți cu o acuitate mai mare ca niciodată. Competenta si incompetenta se vor vedea limpede. Șmecheria este mult mai gravă acum, iar furtul si indolența devin crime. Urgența e ca un reflector pe administrație și pe societate.

Ce a scos la iveala acestă criză? Cum va evolua politica, dupa pandemie? Va crește rolul statului in societatile occidentale? Ce va mai ramane din actuala politica, din actualii politicieni? Cum s-au comportat politic puterea și opozitia din Romania? Cum s-a comunicat? Cum a evoluat încrederea în sistemul politic democratic sub impactul pandemiei? Vom prefera siguranța sau libertatea – dacă va trebui să alegem? Extremismul de dreapta sau de stanga vor iesi intărite din acesta criza? Ce semnificație are prezența armatei in actuala criză?