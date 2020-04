Semnătura electronica in era COVID19 in relația cu statul – de la practică la teorie

Poate ca e o idee pentru a permite proiecte cum este aici.gov.ro, care e o solutie comerciala “pusa la dispozitie” de o firma privata in niste conditii neclare. Acceptabil ca o soluție de urgența, extrem de discutabil după (cum au fost selectate firmele? Ce inseamna portal “operat de ADR”? Cine are acces la datele mele personale din acele firme si in ce conditii? (btw, portalul nu are nici macar o minima informare de GDPR), etc. etc)