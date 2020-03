Homeopatia și pandemia în România

Lansarea unor așa-zise picături anti-coronavirus pe pagina Facebook a lui Adrian Cacovean, comercializate în farmacia soției sale cu 50 de lei sticluța, a stârnit prompt oprobiul public și reacția autorităților [

]. Oportunismul comercial a alimentat indignarea, profitul personal de pe urma unei crize de asemenea anvergură fiind resimțit ca nerușinat.

Incidentul a fost un simptom, nu o aberație [21]. Cum vom arbitra, în societatea românească, următoarele răbufniri ale conflictului latent dintre filosofia homeopată și politicile publice bazate pe dovezi, în cazul pandemiei? Suntem doar la începutul desfășurării acestei tensiuni. Este mai bine, cred, să ne gândim proactiv, nu reactiv.

Discursul public al asociațiilor terapeuților homeopați, precum Societatea Română de Homeopatie (SRH) și Asociația Română de Homeopatie Clinică (ARHC), sunt acum aliniate discursului medical. Această alianță este remarcabilă și benefică – dar, posibil, temporară. Este important să o susținem cât de mult se poate, deoarece avem în față un orizont de timp de ordinul lunilor, cel puțin. Implicarea terapeuților homeopați în condamnarea teoriilor conspiraționiste și a corona-scepticismului este un front pe care sunt salvate vieți.

Pe de altă parte, discursul diferiților practicanți homeopați individuali poate fi mult mai asertiv. De exemplu: „In momentul de fata homeopati din intreaga lume constata ca administrarea de remedii homeopate complementar cu medicamentele alopate antivirale ajuta si in tratamentul infectiei cu coronavirus deoarece este stimulata imunitatea organismului si forta acestuia la nivel energetic. Aveti incredere in acest lucru!” [15]. Sau: „Daca avem grija sa ducem un stil de viata sanatos, cu diminuarea stresului si a fricii, alimente sanatoase, somn suficient si miscare, sansele de imbolnavire sunt aproape nule. Sa dormim cand suntem obositi, sa cautam sa ne linistim si imputernicim cand ne este frica, sa mancam cand ne este foame. Sa ne infuriem mai putin, sa ne iubim mai mult pe noi insine. Si, foarte important, sa facem in fiecare zi lucrurile care ne plac noua, care ne dau o stare de bine, relaxare, impacare.” [16]

Treptat, fluxurile de Facebook ale practicanților și pacienților homeopați vor prelua discursul global cu privire la homeopatie, care este nealiniat discursului medical și este cât se poate de decis cu privire forța preventivă și curativă a homeopatiei contra COVID-19. Un exemplu este prezentarea postată aici de un terapeut homeopat român [17]. Nu este un discurs modest, în ciuda aparențelor. Discursul global, pe care îl găsim facil prin căutări în engleză sau spaniolă, de exemplu, îmbină afirmațiile despre conspirațiile Big Pharma împotriva homeopatiei cu cele despre rolul homeopatiei în rezolvarea unor pandemii trecute și cele despre valoarea decisivă a remediilor homeopate.

Prof. dr. Simona Negres, care a intervenit în numele Colegiului Farmaciștilor, a definit picăturile d-lui Cacovean ca o problemă de etichetare [3] [4]: „Am vorbit cu doamna farmacistă, care mi-a explicat că este vorba despre un remediu homeopat pe care soţul domniei sale l-a folosit în tratarea simptomelor de tract respirator din gripă şi răceală. În discuţia noastră, i-am explicat că etichetarea făcută nu este corectă şi conformă cu realitatea iar postarea a fost retrasă. Consider că prin această discuţie am rezolvat inducerea în eroare a populaţiei.” Dr. Negres acceptă validitatea terapeutică a picăturilor respective pentru tratarea simptomelor de tract respirator din gripă și răceală, dar nu acceptă indicația terapeutică specifică pentru COVID-19. De unde diferența?

Cu riscul de a fi avocata diavolului, voi observa că studiile clinice care susțin eficiența terapeutică a picăturilor respective, sau a Oscillococcinum dacă doriți, contra simptomelor de gripă sunt exact la fel de multe și de bune ca și studiile clinice care susțin eficiența împotriva simptomelor COVID-19 (anume, zero). Există numeroase remedii homeopate acceptate conform legislației actuale ca indicații pentru stimularea imunității, sau prevenirea și tratarea simptomelor de gripă, fără să aibă studii clinice în spate, deoarece studiile clinice nu sunt solicitate, conform legii, pentru aceste remedii [14]. Dr. Cornel Moldovan a precizat, în numele Comisiei de Medicină Alternativă a Ministerului Sănătății: „Ne delimităm în mod clar față de oricine ar pretinde că deține un tratament homeopatic sau orice alt tip de tratament de medicină complementară contra îmbolnăvirilor Covid -19, dat fiind că nu există încă studii clinice care să ateste acest lucru.” [5] Dacă studiile clinice sunt reperul, atunci homeopatia ar trebuiscoasă în afara spațiului legitim medical, similar reacțiilor NHS din UK [6] [7], guvernului australian [8] [9] sau francez [10] [11]. Nu vor exista studii clinice care să ateste eficacitatea homeopatiei contra COVID-19, dar asta nu va opri terapeuții homeopați să ofere remedii diverse, cum nu îi oprește nici pentru alte patologii.

Principala tensiune derivă din pretenția homeopatiei de oferi soluții eficace pentru stimularea capacității corpului de a se vindeca. Mai mult, aceste soluții sunt pretinse a fi bine adaptate la individualitatea pacientului, fără niciun risc, cu beneficii pentru întreaga persoană și acoperind orice afecțiune fizică sau psihologică. Homeopatia face promisiuni foarte seducătoare. Riscul este ca pacienții să apeleze mai rar și mai târziu la soluțiile medicale cu eficacitate reală și dovedită, inclusiv vaccinurile. Terapeuții homeopați sunt mai adesea reticenți față de vaccinare față de medicii obișnuiți [12] [13]. Una peste alta, pe termen lung, discursul homeopat intră în conflict cu politicile de îngrijire a sănătății bazate pe dovezi.