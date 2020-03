COVID-19 – Imunizarea pasivă, o posibilă soluție de urgență

Astăzi au fost raportate 143 de noi cazuri.(i ) Este un record pînă acum, dar din nefericire va fi rapid depășit. În absența unor măsuri stringente de izolare o persoană infectată transmite boala la cel puțin alți doi oameni (o estimare conservatoare; în realitate în China a fost 2,5, iar acel “0,5″ în plus face o diferență foarte mare).(ii ) Durata între două infecții succesive pe lanțul de transmisie este de circa 6 zile.(iii )

și vedeți cum o să arate peste o lună sau două. Mortalitatea poate fi de 1% – dacă avem noroc – sau mult mai mare dacă sistemul de sănătate nu face față.(iv ) Iar sistemul nostru sanitar știm cum este…

Do the math

Posibile tratamente sînt în teste, dar vor deveni disponibile de abia peste cîteva luni; din nou, dacă avem noroc. Vaccinul va veni și el, dar nu mai devreme de un an sau mai mult. Avem nevoie de o soluție de avarie, care să ne ofere timp pînă la sosirea “cavaleriei”, adică a vaccinului.

O posibilă soluție există: imunizarea pasivă. Este o soluție low-tech, pusă la punct acum mai bine de o sută de ani, dar care a fost abandonată cu decenii în urmă datorită apariției unor alternative net superioare. Dar acum, aceste alternative nu ne sînt disponibile!

Principiul imunizării pasive este simplu, iar producția pe scară industrială a fost demonstrată de Institutul Pasteur din Paris încă din 1894.(v ) În urma unei infecții, organismul se apără secretînd substanțe speciale denumite anticorpi. Aceștia se găsesc în cantitate mare în plasma sanguină a convalescenților și pot fi extrași cu tehnici disponibile în orice centru de transfuzii. Plasma cu anticorpi se administrează mai apoi celor bolnavi și le poate salva viața. Este o tehnică bine cunoscută, care a fost folosită pe scară largă pînă prin anii ’50 pentru o multitudine de boli.

Bine înțeles, lucrurile sînt mult mai complexe în practică, dar nu există nici un impediment real. Metoda este în prezent evaluată atît Statele Unite,(vi ) cît și în China.(vii ) În Wuhan a fost deja folosită pe scară largă, iar rezultatele (preliminare și neoficiale încă) sînt extrem de încurajatoare. În timpul marii epidemii de gripă spaniolă de acum 100 de ani, folosirea imunizării pasive cu plasmă obținută de la convalescenți a dus la scădere la jumătate a mortalității.(viii )

Mai mult, din punct de vedere tehnic metoda poate fi ușor implementată și la noi; am verificat acest lucru cu cercetători de la Institutul Cantacuzino și de la Institutul de Biochimie al Academiei. În schimb, principala problemă ridicată de aceștia a fost legată de cadrul legislativ și de accesul la finanțare. Aici intrăm în zona deciziei politice și este rolul Ministerului Sănătății să se implice, dar cred că situația s-ar putea debloca rapid.

Pentru toți cei interesați de o prezentare mai tehnică recomand articolul celor de la Johns Hopkins School of Public Health: https://www.jci.org/articles/view/138003 - vezi si aici

și cel al cercetătorilor de la Bureau of Medicine and Surgery, U.S. Navy cu privire la folosirea acestei opțiuni de tratament în timpul gripei spaniole: https://annals.org/aim/fullarticle/729754/meta-analysis-convalescent-blood-products-spanish-influenza-pneumonia-future-h5n1 - vezi si aici

Cîteva aspecte importante: