Scoateti armele economice nucleare acum! Cum ies Romania si Europa din criza ce vine?

Nu e 2008. Nu e 1929. Va fi 1918 sau 1945. Nu avem de-a face cu o criza clasica in reactorul financiar al economiei mondiale, ci cu un gripaj total al cuplului cerere-oferta din economia reala. Regulile clasice ale economiei de piata pe timp de pace se suspenda pe perioada crizei sanitare. Lumea trebuie inundata si pusa in formol financiar pe perioada pandemiei, daca vrem sa pastram coeziunea sociala si societatile pe care le avem. Tot ce descriu e doar un scenariu. Mai mult decât plauzibil. E scenariul de lucru al guvernelor si bancilor centrale din lumea larga. El trebuie sa devina urgent, inainte de 1 Aprilie, foaie de parcurs si pentru Guvernul Romaniei. Asadar, e doar un scenariu: lumea poate arata maine cu totul altfel, mai bine sau mai rau.

Dupa bajbaieli si alte « imunitati de grup », guvernele par sa fi integrat datele statistice, prezentate cel mai coerent de cei de la Imperial College of London in graficul de mai jos:

Cea mai pertinenta simulare de infectii pentru UK si SUA arata ca fara factori externi (vreme, tratament miracol, vaccin etc.) suntem doar la inceputul crizei, cu varf undeva pe final de aprilie, inceput de mai. E foarte plauzibil ca Europa de Est, deci Romania, sa se afle in acelasi interval de timp. Multi chinezi sunt inca in case dupa aproape trei luni, desi s-au aplicat masuri draconice, pe care nici o democratie de tip occident nu le-ar putea pune in practica.

Nu avem alt scenariu (optimist) de lucru decat acela ca pandemia e o paranteza de cateva luni, pe care o vom jugula ulterior prin vaccin, imunitate etc. Fiecare zi de criza sanitara inrautateste indicatorii economici si paralizeaza putin cate putin sistemul privat. Singurii actori care pot actiona in acest timp sunt guvernele si bancile centrale care trebuie sa se substituie firmelor: interventie masiva de stat si, daca e nevoie, nationalizari temporare de facto (ori de operatiuni, ori de flux financiar). Nu e loc, nici vreme pentru ideologii.

Sistemul financiar isi face masiv datoria: 26 de banci centrale (din 43) actioneaza ”nuclear”, din ianuarie incoace, la nivelul dobanzilor si asigurarii lichiditatilor. Interventiile au depasit deja pragul din 2008. Armele lor sunt perfect eficace in cazul unei recesiuni (soc de cerere) insa apa de ploaie cand vine vorba de gripajul ofertei, al productiei de bunuri etc. Guvernele nationale trebuie sa intre masiv in joc si au inceput sa o faca in SUA si cele in cinci mari economii din Europa (Germania, Franta, UK, Spania, Italia). Toti urmeaza aceeasi reteta, cu mici variatiuni tehnice si tempo diferit. Obiectivul e clar : zero falimente de firme, zero somaj.

Prescriptia medical-economica pentru firme suna cam asa:

stoparea imediata a tuturor taxelor catre stat (“esalonare” ori “stergere” dupa caz);

crearea de mecanisme de somaj partial masiv – zeci de milioane de indivizi daca e nevoie. Aici e cheia de bolta si marele pariu: statul plateste 75%/100% din salariul angajatilor pe toata perioada crizei (cateva luni) ;

punerea la dispozitie imediata de credite bancare pe termen scurt pentru trezorerie cu garantii de stat;

preluarea de catre stat a platilor catre terti : chirie, apa, electricitate etc

.

Unele companii vor lua toate cele 4 medicamente, altele doar unul, insa reteta trebuie sa fie gratuita si pentru toata lumea.

In Romania aceste mecanisme trebuie activate urgent. Guvernul a facut un prim pas timid ieri, 19 Martie, anuntand ca « există două categorii de companii care beneficiază de ajutor la somajul tehnic ». Strategia pasilor mici e total nepotrivita in astfel de cazuri. Rolul guvernului e acela de a genera un soc masiv de incredere . Whatever it takes!! ar suna cam asa in romaneste: Stim ce ne asteapta incepand din aprilie. Suntem pregatiti. Nu va exista nici o firma din Romania care sa nu beneficieze de sprijinul nostru total. Obiectivul e clar: zero faliment, zero somaj. Formularele de cerere vor fi puse la dispozitie imediat si veti fi acompaniati. Vor exista abuzuri? Poate, insa nu conteaza ! Miza e prea mare pentru a cere sfatul contabilului.

Unde se vor duce miliardele de euro aruncate pentru a tine lumea in formol pe perioada pandemiei? Intr-o uriasa datorie publica. Romania si-o poate permite: 35% din PIB datorie actuala, cand occidentul sare de 100%. Uniunea Europeana si-o poate permite: 0% datorie publica! Sa facem asadar, in sfarsit, Europa! Oare Germania aude? SUA nu se intreaba de doua ori daca si-o poate permite sau nu : urmariti planul de 1000 de miliarde de dolari lansat ieri (inclusiv cu sume de bani date direct particularilor).

