In sfarsit, ceea ce s-a solicitat insistent de catre binefacatorii cercetarii romanesti s-a intamplat. Domnii de la MEC, sustinuti de asociatii de cercetatori si asociatii sindicale (?), au fortat mana doamnei Ministru sa semneze OM 3285 din 19 februarie 2020 si OM 326 din 19 februarie 2019 prin care: se reduce suma prevazuta pentru programe Nucleu pentru anul 2020 cu circa 80 de milioane; se plafoneaza salariile brute, dupa modelul legii salarizarii unitare 153/2017; se reduce regia la programele Nucleu la 50%.

Aceste masuri, adoptate fara nici un studiu de impact si aplicate in cel mai pur stil comunist pentru toata lumea, nu rezolva in nici un fel problemele semnalate pe diferite canale de catre binefacatoii cercetarii romanesti, in sensul ca nu rezolva derapajele salariale sau cheltuirea fondurilor pentru Programele Nucleu fara a se obtine nici un rezultat (zvonuri cedibile spun ca exista INCD-uri care ai papat in 2019 milioane de lei, unele chiar 20-25 milioane, iar in rapoartele anuale prezentate spre aprobare la CCCDI au venit cu zero rezultate, adica nu numai zero lucrari publicate, ci zero barat indiferent de denumirea rezultatului conform definitiilor din OG 57). In schimb loveste crunt acele INCD-uri care chiar folosesc banii de la Nucleu sa produca rezultate, vizibilitate si sa se dezvolte investind in infrastructura. Asta pentru ca reducerea de fonduri s-a aplicat otova pentru toata lumea, fara sa se tina cont de rapoartele Progamelor Nucleu pe 2019. Este si o vina a CCCDI, dar si o vina a MEC (respectiv partea responsabila cu activitatea de cercetare), ca au fost de acord cu reducerea fondurilor pentru Nucleu, in primul rand, si in al doilea rand ca au aplicat reducerea la fel pentru toate INCD-urile, fara sa se uita la rezultate. Normal era ca rapoartele fara rezultate sau cu rezultate minore sa fie respinse, suma pentru 2020 diminuata la minimul prevazut in OG 57 rectificat iar excedentul obtinut in acest fel sa fie repartizat, pe de o parte, acelor INCD-uri care au produs rezultate, si pe de alta parte pentru suplimentarea bugetelor la competitiile PN3.

Sa fie clar, nu comentez plafonarea salariilor chit ca incalca acte normative in vigoare (HG 751/2017, nu stiu de cand un ordin de ministru este mai tare decat o hotarare de guvern; contractele colective de munca ale unora din INCD-uri, aprobate si inregistrate la ITM inclusiv cu grile de salarizare), introducandu-se astfel discriminare salariala intre cei platiti din Nucleu si cei platiti din proiecte PN3 (si fondurile Nucleu si cele pentru PN3 tot bani publici sunt orice ar zice unii si altii ca unele sunt obtinute netransparent, iar altele sunt optinute prin competitii cu o evaluare exemplara; asupra acestor aspecte voi reveni in alta interventie, dupa ce vada rezultatele la competitiile PED, PD si TE si listele de evaluatori, in orice caz, rapoartele vazute pana acum de la aplicantii din INCD-ul in care lucrez confirma faptul ca evaluarea nu este nici pe departe perfecta, cu aceleasi comentarii vagi care nu justifica in nici un fel punctajele acordate).

Ce ma supara cel mai tare si imi lasa un gust puternic amar este aplicarea otova a reducerii de 85 % la toate INCD-urile. Solicit in mod expres MEC si Secretarului de Stat pentru Cercetare sa faca publice pe site-ul http://www.research.gov.ro/ toate rapoartele Programelor Nucleu pe 2019. Daca rapoartele nu justifica fondurile alocate din pix pentru 2020, atunci conducerea cercetarii va trebui sa justifice cu subiect si predicat pentru ce da bani de Nucleu unor INCD-uri care au produs rezultate neglijabile in 2019. Si mai multe semne de intrebare apar cand se analizeaza procentul repartizat pentru transa 1 de finantare Nucleu (raportul in alocarea pentru transa 1 si suma estimata a se aloca pe intreg anul 2020). Se constata ca unele INCD-uri iau in transa 1 aproape 100 % (INOE, IBNA, INMA, INCSPMS, Delta Dunarii, IMNR si or mai fi si altele) iar altele iau 75-80 % (INFLPR, IFIN-HH, IMT, INCDTIM Cluj), ajugandu-se chiar la 60 % (IFT Iasi). Curat-murdar coane Fanica! Oare domnul Ciuparu a verificat corectitudinea sumelor sau le-a dat mai departe asa cum au venit ele „aranjate” de la Directia Politici si Programe CDI?

Revin din asupra masurailor recent adoptate. Dupa parerea mea, vor avea urmatoarele efecte: